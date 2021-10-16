Зеленський хоче збільшити до 20 років тюремний термін для контрабандистів

Президент України Володимир Зеленський на засіданні Ради національної безпеки і оборони 15 жовтня доручив розглянути питання про збільшення тюремного терміну для контрабандистів до 20 років.

Про це повідомив секретар РНБО Олексій Данілов, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Президент наполягає, що має бути на законодавчому рівні вирішено питання, коли люди за такі злочини (контрабанда. - Ред.) повинні йти у в'язницю. На сьогоднішній день у нас надмірно ліберальне законодавство. Люди користуються ... Президент сьогодні (на засіданні РНБО. - ред.) дав доручення, що необхідно на законодавчому рівні терміново розглянути питання, яким способом зробити так, щоб (контрабандисти. - ред.) йшли у в'язниці. Більш того, 20 років потрібно за це давати", - розповів Данілов журналісту в перерві програми "Свобода слова Савіка Шустера".

