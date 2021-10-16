Зеленський хоче збільшити до 20 років тюремний термін для контрабандистів
Президент України Володимир Зеленський на засіданні Ради національної безпеки і оборони 15 жовтня доручив розглянути питання про збільшення тюремного терміну для контрабандистів до 20 років.
Про це повідомив секретар РНБО Олексій Данілов, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Президент наполягає, що має бути на законодавчому рівні вирішено питання, коли люди за такі злочини (контрабанда. - Ред.) повинні йти у в'язницю. На сьогоднішній день у нас надмірно ліберальне законодавство. Люди користуються ... Президент сьогодні (на засіданні РНБО. - ред.) дав доручення, що необхідно на законодавчому рівні терміново розглянути питання, яким способом зробити так, щоб (контрабандисти. - ред.) йшли у в'язниці. Більш того, 20 років потрібно за це давати", - розповів Данілов журналісту в перерві програми "Свобода слова Савіка Шустера".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
беги, дурочка, в Оман-КНДР пока ещё можно слетать за чужой счёт и остаться там у друга-близнеца Ына с ворованным украинским баблом, самолётом и МандЕль с д"Йермаком..
наголосувалЫ