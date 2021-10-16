УКР
Зеленський хоче збільшити до 20 років тюремний термін для контрабандистів

Зеленський хоче збільшити до 20 років тюремний термін для контрабандистів

Президент України Володимир Зеленський на засіданні Ради національної безпеки і оборони 15 жовтня доручив розглянути питання про збільшення тюремного терміну для контрабандистів до 20 років.

Про це повідомив секретар РНБО Олексій Данілов, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Президент наполягає, що має бути на законодавчому рівні вирішено питання, коли люди за такі злочини (контрабанда. - Ред.) повинні йти у в'язницю. На сьогоднішній день у нас надмірно ліберальне законодавство. Люди користуються ... Президент сьогодні (на засіданні РНБО. - ред.) дав доручення, що необхідно на законодавчому рівні терміново розглянути питання, яким способом зробити так, щоб (контрабандисти. - ред.) йшли у в'язниці. Більш того, 20 років потрібно за це давати", - розповів Данілов журналісту в перерві програми "Свобода слова Савіка Шустера".

Читайте також: СБУ в Одеському порту затримала контейнер контрабандних сигарет. ФОТО

Данілов Олексій (1259) Зеленський Володимир (25133) контрабанда (1830)
Топ коментарі
+43
А за госизмену пожизненное не хочет?
16.10.2021 01:04 Відповісти
+39
И ещё за незаконное обогащение и неуплату налогов госчиновниками 20 лет...
16.10.2021 01:06 Відповісти
+35
Не за гос. измену.

Не за коррупцию.

Не за убийство, пытки, изнасилование.

Не за хищение гос. собственности в особо крупных размерах в конце концов.

----

ЗЕмрази все наглее ссут 73-процентным в рыло
16.10.2021 01:06 Відповісти
Зеля, даже твой, самый упоротый и тупорылый лохторат, который держался в своей тупости-жлобстве до последнего, начал что-то подозревать: "царь, говорят, не настоящий"(с)..
беги, дурочка, в Оман-КНДР пока ещё можно слетать за чужой счёт и остаться там у друга-близнеца Ына с ворованным украинским баблом, самолётом и МандЕль с д"Йермаком..
наголосувалЫ
16.10.2021 12:05 Відповісти
У пацанчика якісь дивні, садистичні нахили. І чого б це?
16.10.2021 12:26 Відповісти
Тогда "офшористам" лет по 30 нужно давать ....это конкретный уход от налогов...
16.10.2021 15:17 Відповісти
Что такое "контрабанда"? Это неуплата налогов! А Что там с офшорами 95???
16.10.2021 15:18 Відповісти
Дивна логіка у плісняви… А скільки ж тоді насильникам і вбивцям. Виникає враження,що це просто боротьба влади з конкурентами у бізнесі.
16.10.2021 15:37 Відповісти
За вбивство та держзраду декілька років а за контрабанду 20))) Зеленьського треба обмежити тільки двома стежками снігу на день...
16.10.2021 19:41 Відповісти
