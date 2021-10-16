РУС
Зеленский хочет увеличить до 20 лет тюремный срок для контрабандистов

Президент Украины Владимир Зеленский на заседании Совета национальной безопасности и обороны 15 октября поручил рассмотреть вопрос об увеличении тюремного срока для контрабандистов до 20 лет.

Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Президент настаивает, что должно быть на законодательном уровне решен вопрос, когда люди за такие преступления (контрабанда. - Ред.) должны отправляться в тюрьму. На сегодняшний день у нас чрезмерно либеральное законодательство. Люди пользуются… Президент сегодня (на заседании СНБО. - Ред.) дал поручение, что необходимо на законодательном уровне срочно рассмотреть вопрос, каким способом сделать так, чтобы (контрабандисты. - Ред.) отправлялись в тюрьмы. Более того, 20 лет нужно за это давать", - рассказал Данилов журналисту в перерыве программы "Свобода слова Савика Шустера".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Данилов о борьбе с контрабандой: На 47 млрд грн выросли поступления в бюджет, но не все подсанкционные лица прекратили деятельность

Автор: 

Данилов Алексей (1066) Зеленский Владимир (21582) контрабанда (2412)
Топ комментарии
+43
А за госизмену пожизненное не хочет?
16.10.2021 01:04 Ответить
+39
И ещё за незаконное обогащение и неуплату налогов госчиновниками 20 лет...
16.10.2021 01:06 Ответить
+35
Не за гос. измену.

Не за коррупцию.

Не за убийство, пытки, изнасилование.

Не за хищение гос. собственности в особо крупных размерах в конце концов.

----

ЗЕмрази все наглее ссут 73-процентным в рыло
16.10.2021 01:06 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Зеля, даже твой, самый упоротый и тупорылый лохторат, который держался в своей тупости-жлобстве до последнего, начал что-то подозревать: "царь, говорят, не настоящий"(с)..
беги, дурочка, в Оман-КНДР пока ещё можно слетать за чужой счёт и остаться там у друга-близнеца Ына с ворованным украинским баблом, самолётом и МандЕль с д"Йермаком..
наголосувалЫ
16.10.2021 12:05 Ответить
У пацанчика якісь дивні, садистичні нахили. І чого б це?
16.10.2021 12:26 Ответить
Тогда "офшористам" лет по 30 нужно давать ....это конкретный уход от налогов...
16.10.2021 15:17 Ответить
Что такое "контрабанда"? Это неуплата налогов! А Что там с офшорами 95???
16.10.2021 15:18 Ответить
Дивна логіка у плісняви… А скільки ж тоді насильникам і вбивцям. Виникає враження,що це просто боротьба влади з конкурентами у бізнесі.
16.10.2021 15:37 Ответить
За вбивство та держзраду декілька років а за контрабанду 20))) Зеленьського треба обмежити тільки двома стежками снігу на день...
16.10.2021 19:41 Ответить
Страница 2 из 2
 
 