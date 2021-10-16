Зеленский хочет увеличить до 20 лет тюремный срок для контрабандистов
Президент Украины Владимир Зеленский на заседании Совета национальной безопасности и обороны 15 октября поручил рассмотреть вопрос об увеличении тюремного срока для контрабандистов до 20 лет.
Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Президент настаивает, что должно быть на законодательном уровне решен вопрос, когда люди за такие преступления (контрабанда. - Ред.) должны отправляться в тюрьму. На сегодняшний день у нас чрезмерно либеральное законодательство. Люди пользуются… Президент сегодня (на заседании СНБО. - Ред.) дал поручение, что необходимо на законодательном уровне срочно рассмотреть вопрос, каким способом сделать так, чтобы (контрабандисты. - Ред.) отправлялись в тюрьмы. Более того, 20 лет нужно за это давать", - рассказал Данилов журналисту в перерыве программы "Свобода слова Савика Шустера".
беги, дурочка, в Оман-КНДР пока ещё можно слетать за чужой счёт и остаться там у друга-близнеца Ына с ворованным украинским баблом, самолётом и МандЕль с д"Йермаком..
наголосувалЫ