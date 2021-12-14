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Ціни на газ в Європі злетіли до $1425/тис. куб. м

Новини Цензор.НЕТ Економіка

Ціни на газ в Європі злетіли до $1425/тис. куб. м

Спотова ціна газу в Європі перевищила $1400/тис. куб. м, що є максимальним показником від початку жовтня, коли ціна злітала майже до немислимих $2000 за тисячу кубів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

У вівторок уранці ціна найближчого (січневого) ф'ючерса на TTF на біржі ICE Futures досягла EUR122,24 за МВт-год, тобто $1425 за тисячу кубометрів.

У листопаді контракт "на день наперед" торгувався на TTF у середньому по $945, у грудні - $1153 за тисячу кубометрів. Від початку року середнє значення контракту сягнуло $515.

У понеділок ціни підскочили у зв'язку з коментарями нового глави німецького МЗС Анналени Бербок щодо газопроводу "Північний потік-2" (при тому, що вона не сказала нічого нового й просто повторила те, що до неї говорили компетентні регулятори).

Глобальна спіраль зростання цін отримала підтримку з боку газових індексів в Азії - за європейським виріс і ф'ючерс на азійський СПГ-індекс Platts JKM - січневий контракт додав $18 і сягнув $1276 за тисячу кубів.

Читайте також: Необхідно шукати альтернативу російському газу, - глава МЗС Британії Трасс

Серйозно впала цього тижня генерація з відновлюваних джерел. У понеділок внесок вітрової генерації у вироблення електроенергії Європі становив лише 10,1% за середнього значення 15,6% минулого тижня (6-12 грудня), свідчать дані асоціації WindEurope.

Поточний рівень запасів газу в підземних сховищах Європи досяг уже позначки 62,41% від їхньої максимальної місткості (дані на ранок понеділка) - це на 16,8 процентного пункту нижче за середнє значення за останні п'ять років, свідчать дані Gas Infrastructure Europe.

Прогноз погоди в Європі на тиждень передбачає чергову помітну відлигу (майже як у ті самі дні минулого року).

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+17
Жила себе Европа спокойно тысячилетия . И тут решила Меркель внедрить хутина в ЕС - ВОТ И РЕЗУЛЬТАТ
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14.12.2021 10:49
+15
Європа на цьому етапі програла стратегічну ресурсну війну мордору, і продовжує годувати і вирощувати ненажерлевого монстра, платячи йому все більші і більші кошти за ресурси.
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14.12.2021 10:48
+12
Грубо кажучи зараз Европа фінансує агресію Росії проти України, окупацію України і всі вбивства які будуть під час такої агресії!
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14.12.2021 10:51
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А колись верещали що 450 дофіга.
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14.12.2021 10:47 Відповісти
Це спотова ціна,по контракту набагато інші ціни.Тобто кому потрібні додаткові обсяги газу але звичайно ціна чисто з неба і чим швидше европа перестануть купувати у мордора то швидше ціни стануть ринковими.
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14.12.2021 11:21 Відповісти
Європа на цьому етапі програла стратегічну ресурсну війну мордору, і продовжує годувати і вирощувати ненажерлевого монстра, платячи йому все більші і більші кошти за ресурси.
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14.12.2021 10:48 Відповісти
Половина Европейских политиков является акционерами Газпрома и плотно сидят на денежных потоках из кремля. От них и идет жесткое лобби закрытия АЕС, отказ от альтернативных поставок газа из других стран другие якобы екологические программы по факту такими не являющимися. К сожалению нам навязывают то же самое якобы с благими намерениями. Если же взглянуть на факты, Европа вымирает и разлагается и економически и физически. ***** етому способствует как может. Скоро мусульмане с арабами будут в Европе между собой воевать, а коренные европейцы находящиеся в меньшенстве будут прятаться по углам.
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14.12.2021 11:13 Відповісти
привет партайгеноссе меркель
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14.12.2021 10:49 Відповісти
Жила себе Европа спокойно тысячилетия . И тут решила Меркель внедрить хутина в ЕС - ВОТ И РЕЗУЛЬТАТ
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14.12.2021 10:49 Відповісти
Тысячелетия? Ну это несколько преувеличено. Вторая мировая закончилась относительно недавно.
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14.12.2021 11:29 Відповісти
А 500 лет назад европейцы не обогревали свои дома
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14.12.2021 11:31 Відповісти
Європейці тисячоліттями різали один одному бошки, і тільки 2 світова змінилю цю практику.
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14.12.2021 11:44 Відповісти
И що ? Як це стоскуется газа по 1500 евро ?😀
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14.12.2021 11:45 Відповісти
Такої ціни в Європі НЕ МАЄ, і вам як проживаючій у Європейській країні це відомо.
а стосується це того що Європа і до ***** спокійно ніколи не жила.
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14.12.2021 11:51 Відповісти
И кто-то верит, что при такой цене на газ, мы когда- нибудь узнаем:
1. Каковы реальные запасы газа в Украине?
2. Кто реально его добывает в Украине?
3. Какова РЕАЛЬНАЯ себестоимость добычи газа в Украине?
4. Кто реально транспортирует этот газ от добычи до конечного потребителя?
4. Кто реально получает газ украинской добычи?
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14.12.2021 10:49 Відповісти
Все у олигархов . Кто ж Вам расскажет як миллиарды делать ?
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14.12.2021 11:46 Відповісти
Так я уже все рассказал. Просто на каждый вопрос поставьте ответ "Не скажу или совру" и получите готовый рецепт "как заработать миллиарды".
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14.12.2021 11:54 Відповісти
Вбивчі санкції в дії🤬
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14.12.2021 10:50 Відповісти
Грубо кажучи зараз Европа фінансує агресію Росії проти України, окупацію України і всі вбивства які будуть під час такої агресії!
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14.12.2021 10:51 Відповісти
А Меркель ще й поставку протитанкових, антидронних рушниць, контрснайперських систем для України Штатами і Литвою заблокувала.
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14.12.2021 11:05 Відповісти
Ух щас как Байден с Меркель да как введут санкции за использование сп2 как оружия, ух трепетать все будут, или не введут? Но они же обещали, лол.
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14.12.2021 10:52 Відповісти
Глибоке новорічно-різдвяне стурбовання.Дегенерати европейські вирішили з молями і тараканами в миролюбивість пограти,отримуйте не політичний проект!!!
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14.12.2021 10:52 Відповісти
1425
фрау от фуйла,
с комсомольским приветом
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14.12.2021 10:53 Відповісти
Будь ласка, коли повідомляєте про вартість кубів, ОБО'ЯЗКОВО зазначайте тиск і температуру.
В середній школі 6 клас, фізика, навід діти розуміють, що без тиска і температури неможливо рахувати навідь Ідеальний газ.
Повідомляю для загалу, що єдиного кубометра газу в магістральному газогоні, під тиском 100 Мпа, газу вистачить більш як на рік! Враховуючи обігрів...
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14.12.2021 10:54 Відповісти
Розрахункова температура - "0" по Цельсію.
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14.12.2021 10:57 Відповісти
Получается что не ЕС наложил санкции на лаптеногих, а наоборот. Ну что европейцы, доигрались с ****** в глубокую озабоченность? Получите - распишитесь
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14.12.2021 10:59 Відповісти
Не поймут, пошлют борреля диалоги искать
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14.12.2021 11:08 Відповісти
а зелены п...дараси не закупили влітку по 250. і зараз хтось з тих самих п..дарасів пусте частину необлікованого газу, що є в сховищах по 1400.
ЗАБІБІСЬ
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14.12.2021 11:04 Відповісти
А нам еще впаривают что в Европе ефективные стратеги по енергоснабжению. Еще и нам навязывают свою *зельоныю енергетику* и другие *екологические* программы.
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14.12.2021 11:07 Відповісти
той, хто влітку купив ф'ючерси на газ стали мільйонерами.
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14.12.2021 11:12 Відповісти
Северный поток уже отбит.
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14.12.2021 11:29 Відповісти
Ещё немного и аборигены начнут суетиться
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14.12.2021 11:30 Відповісти
Первый и последний раз пользовался газом в 1990 году,когда жили с женой в сьемной квартире на Березняках в Киеве,потом переехали в частный дом отца и прощай навеки газовое дерьмо... сейчас в доме 2 котла установил,на дровах и водороде...и никаких проблем...
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14.12.2021 11:37 Відповісти
Ви це дарма з гейропеців смієтесь, бо вони з грязьпромом мають довгострокові контракти, а ця спотова спекулятивна ціна тільки на нас і відібєтсья.
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14.12.2021 11:41 Відповісти
а что там мвф еще не требуют чтоб украинци платили полную цену газа за отопление?
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14.12.2021 11:42 Відповісти
так так так, а хто має покривати різницю між закупівельною та ціною для кінцевого споживача, Я з податків ?.
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14.12.2021 11:47 Відповісти
Это безвыходная ситуация. Борьба с Газпромом приводит к скачку цен, и Европе приходится просить больше газа у Газпрома. И как избавляться от зависимости от "самого грязного в мире" газа.
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14.12.2021 11:49 Відповісти
Шрёдер, Меркель, кто следующий ****** Германию
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14.12.2021 11:53 Відповісти
Германия сама кого хочешь поимеет.Она получает газ с РФ по прямым контрактам,в 2.5 раза меньше цены на хабах и перепродает его на бирже.200-300% прибыли.И Газпром с этого имеет,с лагом в 3 месяца.Там все в теме и в доле.А кое кто сосет лапу,в том числе гордые прибалты. В Литву прибыл второй за декабрь груз сжиженного природного газа (СПГ) из России. Об этом сообщает «Sputnik Литва» со ссылкой на данные портала Marinetraffic.com.
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14.12.2021 12:11 Відповісти
А лошье из газпрома продолжает поставлять газ по ранее утвержденной цене)))
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14.12.2021 12:10 Відповісти
ну комуто да, а комуто нет, у многих контрактные цены привязаны к спотам, например с польшей прикольно вышло, судились с газпромом заставили через суд цену к споту привязать 🤣🤣🤣
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14.12.2021 23:08 Відповісти
Ну да, а теперь судятся чтобы вернули как было.
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14.12.2021 23:57 Відповісти
Ваша,,озабоченность,, дорого обойдется сытой трусливой и двуличной Европе.
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14.12.2021 12:11 Відповісти
маловато будет
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14.12.2021 12:23 Відповісти
Деньги это не страшно!
Раньше монстрам платили девственницами.
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14.12.2021 13:36 Відповісти
Это не может быть вечно. Если цена не упадёт, видимо к весне будут бомбить Алжир.
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14.12.2021 13:53 Відповісти
 
 