Ціни на газ в Європі злетіли до $1425/тис. куб. м

Спотова ціна газу в Європі перевищила $1400/тис. куб. м, що є максимальним показником від початку жовтня, коли ціна злітала майже до немислимих $2000 за тисячу кубів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

У вівторок уранці ціна найближчого (січневого) ф'ючерса на TTF на біржі ICE Futures досягла EUR122,24 за МВт-год, тобто $1425 за тисячу кубометрів.

У листопаді контракт "на день наперед" торгувався на TTF у середньому по $945, у грудні - $1153 за тисячу кубометрів. Від початку року середнє значення контракту сягнуло $515.

У понеділок ціни підскочили у зв'язку з коментарями нового глави німецького МЗС Анналени Бербок щодо газопроводу "Північний потік-2" (при тому, що вона не сказала нічого нового й просто повторила те, що до неї говорили компетентні регулятори).

Глобальна спіраль зростання цін отримала підтримку з боку газових індексів в Азії - за європейським виріс і ф'ючерс на азійський СПГ-індекс Platts JKM - січневий контракт додав $18 і сягнув $1276 за тисячу кубів.

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Серйозно впала цього тижня генерація з відновлюваних джерел. У понеділок внесок вітрової генерації у вироблення електроенергії Європі становив лише 10,1% за середнього значення 15,6% минулого тижня (6-12 грудня), свідчать дані асоціації WindEurope.

Поточний рівень запасів газу в підземних сховищах Європи досяг уже позначки 62,41% від їхньої максимальної місткості (дані на ранок понеділка) - це на 16,8 процентного пункту нижче за середнє значення за останні п'ять років, свідчать дані Gas Infrastructure Europe.

Прогноз погоди в Європі на тиждень передбачає чергову помітну відлигу (майже як у ті самі дні минулого року).