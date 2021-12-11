Необхідно шукати альтернативу російському газу, - глава МЗС Британії Трасс
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Велика Британія і її союзники повинні працювати над пошуком альтернатив постачанням газу з Росії.
Про це заявила голова британського МЗС Елізабет Трасс, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
За словами міністра, слова якої наводить в суботу Associated Press, вона планує працювати з партнерами, "щоб переконатися, що у вільних демократичних країн є можливість отримати альтернативу російським поставкам газу".
"Країни вільного світу ухвалювали короткострокові рішення, щоб отримати дешеві джерела енергії, доступне фінансування. Однак такі кроки в довгостроковій перспективі завдають шкоди свободі та демократії. Ми не можемо знову повторити цю помилку", - додала Трас.
У Ліверпулі на цих вихідних проходять переговори глав МЗС країн G7. Однією з головних тем, як очікується, буде присутність російських військ поблизу України, що викликає занепокоєння Заходу.
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Ботоксный фюрер Путлер, мерзкий персонаж с крысиным взглядом, подсадил своё препарируемое население на бациллу фашистской, хвастливо-шовинистической, злобно-ксенофобской пропаганды, а валенкам нравится, когда их правители-бандиты и пропагандистские вертухаи гадят всему миру, не так противно им становится сидеть в своём хамоватом быдло-свинарнике, когда и другие страны можно облить своими помоями и попытаться нагадить им от зависти и подлости
Для Германии эта тема - табу.
"А Баба Яга против!"