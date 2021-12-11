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Великобритания (4247) Газ (10094) Россия (91205) Трасс Элизабет (116)

Необходимо искать альтернативу российскому газу, – глава МИД Британии Трасс

Новости Цензор.НЕТ Экономика За рубежом

Необходимо искать альтернативу российскому газу, – глава МИД Британии Трасс

Великобритания и ее союзники должны работать над поиском альтернатив поставок газа из России.

Об этом заявила глава британского МИД Элизабет Трасс, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

По словам министра, слова которой приводит в субботу Associated Press, она планирует работать с партнерами, чтобы убедиться, что у свободных демократических стран есть возможность получить альтернативу российским поставкам газа.

"Страны свободного мира принимали краткосрочные решения, чтобы получить дешевые источники энергии, доступное финансирование. Однако такие шаги в долгосрочной перспективе наносят ущерб свободе и демократии. Мы не можем снова повторить эту ошибку", - добавила Трасс.

В Ливерпуле в эти выходные проходят переговоры глав МИД стран G7. Одной из главных тем, как ожидается, будет присутствие российских войск вблизи Украины, что вызывает обеспокоенность Запада.

Читайте также: Германия выступает за сохранение транзита газа через Украину и после 2025 года, - министр экономики ФРГ Альтмайер
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Топ комментарии
+10
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11.12.2021 13:21
+9
Срашка гадит всему миру, а её населению, судя по всему, это очень нравится. У путинских бандитов для этого очень много денег. Огромные природные богатства достались отсталой нации с низкой моралью.
Ботоксный фюрер Путлер, мерзкий персонаж с крысиным взглядом, подсадил своё препарируемое население на бациллу фашистской, хвастливо-шовинистической, злобно-ксенофобской пропаганды, а валенкам нравится, когда их правители-бандиты и пропагандистские вертухаи гадят всему миру, не так противно им становится сидеть в своём хамоватом быдло-свинарнике, когда и другие страны можно облить своими помоями и попытаться нагадить им от зависти и подлости
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11.12.2021 13:44
+8
Мне интересно, а как давно они это поняли? Понятно, что война не у берегов Британии, но все же.
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11.12.2021 13:28
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11.12.2021 13:21 Ответить
Они были слишком заняты вопросами гендерного равенства и чтобы запретить называть Рождество Рождеством.
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11.12.2021 13:37 Ответить
Срашка гадит всему миру, а её населению, судя по всему, это очень нравится. У путинских бандитов для этого очень много денег. Огромные природные богатства достались отсталой нации с низкой моралью.
Ботоксный фюрер Путлер, мерзкий персонаж с крысиным взглядом, подсадил своё препарируемое население на бациллу фашистской, хвастливо-шовинистической, злобно-ксенофобской пропаганды, а валенкам нравится, когда их правители-бандиты и пропагандистские вертухаи гадят всему миру, не так противно им становится сидеть в своём хамоватом быдло-свинарнике, когда и другие страны можно облить своими помоями и попытаться нагадить им от зависти и подлости
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11.12.2021 13:44 Ответить
Жаль нам не достались все природные богатства Азии, мы же европейцы.
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11.12.2021 14:18 Ответить
Йолопе, ти хоч сам зрозумів, що написав?
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11.12.2021 16:10 Ответить
Долбойожик! Ти ніхіба не зрозуміло. Російському газу буде знайдена альтернатива, і немита, щоб заробити якусь копійчину, буде вести себе як шовкова. Врешті, вже ведуться дослідження з транспортування українською ГТС не російського метану, а українського водню.
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11.12.2021 18:35 Ответить
Надія, тільки на заміну приймаючих рішення по газу в Європі, які корумповані росією.
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11.12.2021 13:24 Ответить
Мне интересно, а как давно они это поняли? Понятно, что война не у берегов Британии, но все же.
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11.12.2021 13:28 Ответить
Может британцам сначала разорвать отношения с Роскосмосом, которому они платят, а потом уж учить других?
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11.12.2021 13:29 Ответить
Ну так начните с себя, покажите пример, чего вы других поучаете, что им делать? Вы зачем ввышли из Евросоюза? Чтобы стать независимым от Европы или от России?
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11.12.2021 13:32 Ответить
Британия имеет собственные крупные запасы нефти и газа и успешно их выкачивает. Газа правда немного не хватает - закупает в Норвегии в основном плюс СПГ.
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11.12.2021 13:45 Ответить
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11.12.2021 13:38 Ответить
Briti vitaskivajet oruzjije unichtozhajushchije iskljuchiteljno kacapov👍
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11.12.2021 13:49 Ответить
Нужно реформировать умом непонятное образование под название Расея, международными силами, а Московию вернуть в свои исторические границы и с хозяевами природных ресурсов перезаключить договора на прямую без посредника Московии
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11.12.2021 13:51 Ответить
Газ-газ, АЭС давно изобрели.
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11.12.2021 14:06 Ответить
Альтернатива проста- называется СВОБОДА!!!!
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11.12.2021 14:16 Ответить
Це тільки до однієї Великобританії дійшло?
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11.12.2021 14:19 Ответить
Не мы одни ...😁
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11.12.2021 14:40 Ответить
"Великобритания и ее союзники должны работать над поиском альтернатив поставок газа из России".

Для Германии эта тема - табу.
"А Баба Яга против!"
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11.12.2021 14:52 Ответить
Уже давно все придумали. АЕС, утепление домов и отопление кондиционерами (тепловыми насосами), что намного дешевле выйдет чем газ и те же дрова. Только почему то все продолжают биться головой о стену, прыгать по граблям и прыдумывать квадратные колеса и *зельоные тарифы*. Видимо очевидная и реальная економия не выгодна тем кто сидит на газовой трубе и у распределения бюджетной кормушки.
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11.12.2021 15:35 Ответить
А теперь смотрим на конкретные цифры. Уже сегодня почти все крупные автопроизводители имеют хотя бы один элекромобиль либо гибридную модель в своей продуктовой линейке и к 2030-му бензиновых/дизельных моделей у них не будет вообще. Уже сегодня в цивилизованных странах есть возобновляемые технологии, которые делают города полностью независимыми от поставок газа, угля и тд. А теперь смотрим на статистику: более 70% ввп парашии - продажа углеводородов зарубеж. Т.е в ближайшие 10-15 лет фашистская парашия банально не сможет существовать поскольку не будет денег из-за отсутствия спроса на их добро. Вы прикиньте, насколько тупоголовые создания эти кацапы - они рушат свое будущее ради бестолковых амбиций своего кремлефюррера.
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11.12.2021 15:39 Ответить
Вибийте ***** з Сирії і отримаєте катарський газ, якого запасів розвідано в добувається на найближці 200 років....і в 10-ть раз дешевше буде....
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11.12.2021 18:47 Ответить
 
 