Необходимо искать альтернативу российскому газу, – глава МИД Британии Трасс
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Великобритания и ее союзники должны работать над поиском альтернатив поставок газа из России.
Об этом заявила глава британского МИД Элизабет Трасс, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
По словам министра, слова которой приводит в субботу Associated Press, она планирует работать с партнерами, чтобы убедиться, что у свободных демократических стран есть возможность получить альтернативу российским поставкам газа.
"Страны свободного мира принимали краткосрочные решения, чтобы получить дешевые источники энергии, доступное финансирование. Однако такие шаги в долгосрочной перспективе наносят ущерб свободе и демократии. Мы не можем снова повторить эту ошибку", - добавила Трасс.
В Ливерпуле в эти выходные проходят переговоры глав МИД стран G7. Одной из главных тем, как ожидается, будет присутствие российских войск вблизи Украины, что вызывает обеспокоенность Запада.
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Ботоксный фюрер Путлер, мерзкий персонаж с крысиным взглядом, подсадил своё препарируемое население на бациллу фашистской, хвастливо-шовинистической, злобно-ксенофобской пропаганды, а валенкам нравится, когда их правители-бандиты и пропагандистские вертухаи гадят всему миру, не так противно им становится сидеть в своём хамоватом быдло-свинарнике, когда и другие страны можно облить своими помоями и попытаться нагадить им от зависти и подлости
Для Германии эта тема - табу.
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