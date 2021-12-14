У Бюджеті-2022 на соціальний захист чорнобильців передбачили більше грошей, - Кабмін

Державним бюджетом на 2022 рік на соціальний захист чорнобильців передбачено більше коштів, ніж у 2021 році.

Про це у Facebook повідомляє пресслужба Кабміну, інформує Цензор.НЕТ.

14 грудня Україна вшановує учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. Нині в Україні 1,7 мільйона осіб, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, з яких понад 185 тисяч ліквідаторів наслідків аварії на ЧАЕС та близько 56 тисяч осіб з інвалідністю внаслідок Чорнобильської катастрофи.

В Кабміні зазначили, що Державним бюджетом України на 2021 рік для забезпечення соціального захисту зазначених громадян передбачено близько 2,57 мільярда гривень, що майже на 400 мільйонів гривень більше, ніж у 2020 році.

"Державним бюджетом на 2022 рік на зазначені цілі передбачено 2,83 млрд грн, або на 258 млн грн більше, ніж за 2021 рік",- наголосили в уряді.

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