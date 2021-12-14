Разумков про "набір команди": "Ми хочемо побудувати партію"
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Ексспікер Верховної Ради Дмитро Разумков проводить "набір команди" для будівництва політичної партії.
Про це, як повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, він розповів в інтерв’ю журналістам в Верховній Раді.
Відповідаючи на запитання журналістів, чим такі дії Разумкова відрізняються від того, що робили "Слуги народу" два роки тому, нардеп зауважив: "Різниця в тому, що сьогодні немає виборчого процесу. На відміну від колег ми це робимо заздалегідь. Тому що ми дійсно хочемо побудувати партію, а для цього потрібні люди".
Разумков наголосив, що на сьогоднішній день в країні кадрове питання залишається проблемою.
"Є дуже небагато людей, які б відповідали фаховим і моральним якостям для того, щоб працювати на користь країни. Тому цей процес буде найбільш складним – це підбір людей, які потім могли б працювати на різних посадах і професійно робити свою справу", - зауважив ексспікер.
За його словами, буде проходити набір тих людей, які готові працювати не лише під час виборчої кампанії. Він зізнався, що усвідомлює, що в команду можуть потрапити "випадкові люди". Політик вважає, що таких потрібно буде "відсіяти" до виборчої кампанії.
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і тепер хоче наваляти ще більшу купу, але заздалегідь. Певен, куча вийде ще більша, бо 73 дупоголових нікуди не ділись.
все ваши партии имеют целью - оставаться при власти, грабить народ и будувати конечно ... себе и своим детям - "хатынки"...
Каков поп, таков и приход.
Разумков это еще один зеленый клон для коломойши формируется.
По некоторым признакам еще и Андрея Богдана будут делать клоном.
На государственном телеканале Дом планируют потратить на Пальчевского 12 млн грн денег налогоплательщиков. Наверно еще не потеряли надежду и Пальчевского сделать еще одним из клонов.
Потом "соцопросы" нарисуют, что только партии-клоны коломойши являются проходными. А народ привык "выбирать" из нарисованных проходными. Технологии.
Украинцам следует взяться за ум и выбирать только из украинцев.
"
Отличительными признаками политической партии являются:
Наличие руководящих органов и партийного аппарата, в той или иной степени разветвлённой системы местных организаций;
Наличие программы, отражающей цели партии и средства их достижения;
Агитационно-пропагандистская деятельность с целью привлечения сторонников и внимания.[1]
Может прежде чем членов набирать программу деятельности стоит предъявиить?