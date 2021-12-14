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Новини Політика України
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Разумков про "набір команди": "Ми хочемо побудувати партію"

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Разумков про

Ексспікер Верховної Ради Дмитро Разумков проводить "набір команди" для будівництва політичної партії.

Про це, як повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, він розповів в інтерв’ю журналістам в Верховній Раді.

Відповідаючи на запитання журналістів, чим такі дії Разумкова відрізняються від того, що робили "Слуги народу" два роки тому, нардеп зауважив: "Різниця в тому, що сьогодні немає виборчого процесу. На відміну від колег ми це робимо заздалегідь. Тому що ми дійсно хочемо побудувати партію, а для цього потрібні люди".

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Разумков наголосив, що на сьогоднішній день в країні кадрове питання залишається проблемою.

"Є дуже небагато людей, які б відповідали фаховим і моральним якостям для того, щоб працювати на користь країни. Тому цей процес буде найбільш складним – це підбір людей, які потім могли б працювати на різних посадах і професійно робити свою справу", - зауважив ексспікер.

За його словами, буде проходити набір тих людей, які готові працювати не лише під час виборчої кампанії. Він зізнався, що усвідомлює, що в команду можуть потрапити "випадкові люди". Політик вважає, що таких потрібно буде "відсіяти" до виборчої кампанії.
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Топ коментарі
+8
О, тепер це полізло. То виявились погані зе, а це гарний зе.
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14.12.2021 11:20
+5
Партия Разумкова - это те же регионалы, но без пророссийской риторики и україномовні
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14.12.2021 11:25
+5
Теперь ЗЕбезьяны разделяется на «умных» и «красивых»
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14.12.2021 11:33
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О, тепер це полізло. То виявились погані зе, а це гарний зе.
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14.12.2021 11:20 Відповісти
І лохторат побіжить по граблям голосити за нових літс.
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14.12.2021 11:24 Відповісти
не побежит, это не новая реинкарнация кпсс под следующие выборы
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14.12.2021 12:07 Відповісти
розумков зрозумів головну помилку минулої політичної діяльності - наваляли купу зелайна саме під вибори!
і тепер хоче наваляти ще більшу купу, але заздалегідь. Певен, куча вийде ще більша, бо 73 дупоголових нікуди не ділись.
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14.12.2021 11:23 Відповісти
Любитель росіюшки Разумков партію? ))) Доведеться ОПЗЖ посувати )))
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14.12.2021 11:23 Відповісти
Останні дні в інтернеті замість Міхо Саакашвілі стало багато Разумкова. Про грузинів якось язик не повертається щось говорити після зашкварів заступника міністра внутрішніх справ-вірного слуги правлячої партії росії. То ж почали нарід відволікатти до іншого місїї і нарід клює-головне гарно і солодко обіцяти. Правда нарід бистро забув, а звідки ж вийшов Разумков? Та від "зелених" і "регіоналів", ви їх вже коштували.
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14.12.2021 11:23 Відповісти
ну тоже не ново "прежде, чем объединяться, и для того, чтобы объединиться, мы должны сначала решительно и определенно размежеваться". размежевание со слугами, тоже классически начнут с выпуска "искра разума" )
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14.12.2021 11:24 Відповісти
Партия Разумкова - это те же регионалы, но без пророссийской риторики и україномовні
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14.12.2021 11:25 Відповісти
тільки ще гірші, бо дуже законспіровані . Але і "разумковці" ЗП отримують в ФСБ
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14.12.2021 11:49 Відповісти
такие же коллаборационисты как и все зеленые или опзж
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14.12.2021 12:07 Відповісти
Цей "україномовний" прихований україножер.
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14.12.2021 14:15 Відповісти
Нееее!) Это Ахметка хочет построить партию....
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14.12.2021 11:25 Відповісти
для цього вам треба зняти серіал на кшталт слуга народу- 73 відсотків українців за вас точно проголосують-
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14.12.2021 11:27 Відповісти


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14.12.2021 11:27 Відповісти
Ті самі зелені яйця тільки в профіль.
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14.12.2021 11:28 Відповісти
Партия "ВОЛОС"?
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14.12.2021 11:33 Відповісти
Теперь ЗЕбезьяны разделяется на «умных» и «красивых»
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14.12.2021 11:33 Відповісти
партии у нас ростут как грибы после дождя.... кто ушол с какой то партии. кого то выгнали, кто чуть не так думает как остальные .и так далее .все кому не лень создают.... к чему это весь цирк непонятно....??сотни партий, а в раде только 4-5.... чи себе создать с соседом .хахахахатолько избирателям мозг выносят своими списками партий и избирателями.... шлак всякий вписывают в избирательные листы,(( скоро серёжа притула подтянится....уже на полит шоу везде...в голосе не срослось быть старшим..(хотя против него как бы я не против...)
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14.12.2021 11:34 Відповісти
нахер нам ваши партии?
все ваши партии имеют целью - оставаться при власти, грабить народ и будувати конечно ... себе и своим детям - "хатынки"...
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14.12.2021 11:34 Відповісти
А конкретних критеріїв відбору членів своєї партії пан Разумков так і не назвав. І це не дивно, бо конкретної моделі розвитку України він так і не представив. Чистої води смаковщина! А позиціонує себе як професіонала. Молокосос як і Зеленський.
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14.12.2021 11:36 Відповісти
Він (ЗЕрезидент) скоро буде як чЛєнін: "Єсть такая партія, млять!"
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14.12.2021 11:48 Відповісти
Разумкову треба срочно малювати гарну професійну біографію. Бо те, що є викликає нездорові рефлекси. Намалюйте йому "генія консалтінгу" чи щось подібне. Щоби до нього йшли "проффесіонали".
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14.12.2021 11:54 Відповісти
"Є дуже небагато людей, які б відповідали фаховим і моральним якостям для того, щоб працювати на користь країни." - вот и все, что можно сказать о вашем окружении.
Каков поп, таков и приход.
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14.12.2021 11:58 Відповісти
Дякую, ти вже нам одну побудував! Той випадок коли висрало одну смердючу купу, а відтак погрожує насрати ще й другу!
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14.12.2021 12:00 Відповісти
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14.12.2021 12:05 Відповісти
Готовят стадо баранчиков для общего прыганья на граблях. Наше быдло поведется.
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14.12.2021 12:27 Відповісти
На OLX оголошення подавав чи тільки біля метро оголошення розклеїв?
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14.12.2021 12:51 Відповісти
В своїх ломбардах скидку обіцяє, лихвар нікому ще не зробив і не зробить добре.
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14.12.2021 14:20 Відповісти
Партій пройдисвітів і шахраїв вистачає без нього.
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14.12.2021 13:16 Відповісти
Коломойский уже не будет рассчитывать на свою одну крупную партию. Наверняка он хочет насоздавать несколько партий-клонов, которые опирались бы на разную риторику и поэтому были бы рассчитаны на разных избирателей. На разную рыбку разная наживка.
Разумков это еще один зеленый клон для коломойши формируется.

По некоторым признакам еще и Андрея Богдана будут делать клоном.

На государственном телеканале Дом планируют потратить на Пальчевского 12 млн грн денег налогоплательщиков. Наверно еще не потеряли надежду и Пальчевского сделать еще одним из клонов.

Потом "соцопросы" нарисуют, что только партии-клоны коломойши являются проходными. А народ привык "выбирать" из нарисованных проходными. Технологии.
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14.12.2021 13:44 Відповісти
Скоріш за все, це будуть ті, кого він у 2010р. запхав під Тігіпка у "Сильну Україну", + невдоволені, які вийшли чи збираються вийти зпід Єрмака і Вови Шлагбаума (СН)
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14.12.2021 14:24 Відповісти
Все мои знакомые неукраинцы всегда голосуют за людей только своей национальности. Они конечно говорят, что голосуют за лучшего.

Украинцам следует взяться за ум и выбирать только из украинцев.
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14.12.2021 14:43 Відповісти
Вечный цирк....
"

Отличительными признаками политической партии являются:

Наличие руководящих органов и партийного аппарата, в той или иной степени разветвлённой системы местных организаций;
Наличие программы, отражающей цели партии и средства их достижения;
Агитационно-пропагандистская деятельность с целью привлечения сторонников и внимания.[1]

Может прежде чем членов набирать программу деятельности стоит предъявиить?
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14.12.2021 16:09 Відповісти
 
 