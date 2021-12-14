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Разумков оголосив, що "набирає людей в команду" та зібрався в турне
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Ексспікер Верховної Ради запустив сайт для "набору команди" й повідомив, що збирається незабаром відвідати кожен обласний центр України.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці "Команда Разумкова" в соціальній мережі "Фейсбук", повідомляє Цензор.НЕТ.
"Від сьогодні кожен з вас може долучитися до нашої команди", - сказав Разумков.
За його словами, "долучитися до команди" можна, заповнивши анкету на сайті, або зателефонувавши за номером гарячої лінії.
"А я незабаром планую відвідати кожну область нашої держави", - додав Разумков.
Топ коментарі
+28 Василь Довганенко 7230397a
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+25 Georg Lotar Georg Lotar
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+25 irenka ko
показати весь коментар13.12.2021 18:21
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я тебе еще раз повторю, не известно кто еще хуже, гетьман или зелебоб! я прекрасно помню как при потрохе себя хорошо чувствовал мертвечук в Украине! как хорошо работал ахметка а к нему в бизнес %ами зашел потрох... Иловайск помню, и Дебальцево! Всех погибших по вине этой твари! и передергивание карт, типа майдановец был потрох... а потом у него Бурба, который руководил операциями по ликвидации майдана от СБУ стал как то Штирлицем целым в СВР! я все помню, историю не вычеркнешь! И про Липецк помню, когда журналисты замставили потроха прикрыть там завод! Не враг его лютый путлер, а журналисты!!! не странно, нет?? И про продажу Рошен, которую он ОБЕЩАЛ тоже помню! он тварь, которая не держит слова! грош цена такому человеку! скажу больше, по многим фактам он еще и путина кент... или подчиненный! но очень хорошо шифруется! вышиванку напяливает, умничает ходит, рассказывает какой он реформатор и борец с коррупцией! мразь он, вот и все!
С 2006 по 2010 был членом Партии Регионов.[7] Помощник депутата от Партии Регионов пятого созыва Валерии Матюхи.[8]
В июле 2007 года начал работать в Министерстве регионального развития и строительства Украины в Департаменте по обеспечению деятельности министра и Коллегии Министерства регионального развития и строительства Украины. После этого работал в Кабинете министров Украины.
С 2009 по 2011 - работал на руководящих должностях в коммерческом секторе[прояснить] [источник не указан 62 дня].
С 2013 по 2014 - советник главы Кировоградской областной государственной администрации[источник не указан 62 дня].