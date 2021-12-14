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Разумков объявил, что "набирает людей в команду" и собрался в турне
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Экс-спикер Верховной Рады запустил сайт "набора команды" и сообщил, что собирается вскоре посетить каждый областной центр Украины.
Об этом говорится в сообщении на странице "Команда Разумкова" в социальной сети Фейсбук, сообщает Цензор.НЕТ.
"С сегодняшнего дня каждый из вас может присоединиться к нашей команде", - сказал Разумков.
По его словам, "присоединиться к команде" можно, заполнив анкету на сайте или позвонив по номеру горячей линии.
"А я в скором времени планирую посетить каждую область нашего государства", - добавил Разумков.
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+28 Василь Довганенко 7230397a
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+25 Georg Lotar Georg Lotar
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я тебе еще раз повторю, не известно кто еще хуже, гетьман или зелебоб! я прекрасно помню как при потрохе себя хорошо чувствовал мертвечук в Украине! как хорошо работал ахметка а к нему в бизнес %ами зашел потрох... Иловайск помню, и Дебальцево! Всех погибших по вине этой твари! и передергивание карт, типа майдановец был потрох... а потом у него Бурба, который руководил операциями по ликвидации майдана от СБУ стал как то Штирлицем целым в СВР! я все помню, историю не вычеркнешь! И про Липецк помню, когда журналисты замставили потроха прикрыть там завод! Не враг его лютый путлер, а журналисты!!! не странно, нет?? И про продажу Рошен, которую он ОБЕЩАЛ тоже помню! он тварь, которая не держит слова! грош цена такому человеку! скажу больше, по многим фактам он еще и путина кент... или подчиненный! но очень хорошо шифруется! вышиванку напяливает, умничает ходит, рассказывает какой он реформатор и борец с коррупцией! мразь он, вот и все!
С 2006 по 2010 был членом Партии Регионов.[7] Помощник депутата от Партии Регионов пятого созыва Валерии Матюхи.[8]
В июле 2007 года начал работать в Министерстве регионального развития и строительства Украины в Департаменте по обеспечению деятельности министра и Коллегии Министерства регионального развития и строительства Украины. После этого работал в Кабинете министров Украины.
С 2009 по 2011 - работал на руководящих должностях в коммерческом секторе[прояснить] [источник не указан 62 дня].
С 2013 по 2014 - советник главы Кировоградской областной государственной администрации[источник не указан 62 дня].