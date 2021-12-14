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Новости Политика Украины
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политика (5919) Разумков Дмитрий (1521)

Разумков объявил, что "набирает людей в команду" и собрался в турне

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Разумков объявил, что

Экс-спикер Верховной Рады запустил сайт "набора команды" и сообщил, что собирается вскоре посетить каждый областной центр Украины.

Об этом говорится в сообщении на странице "Команда Разумкова" в социальной сети Фейсбук, сообщает Цензор.НЕТ.

"С сегодняшнего дня каждый из вас может присоединиться к нашей команде", - сказал Разумков.

По его словам, "присоединиться к команде" можно, заполнив анкету на сайте или позвонив по номеру горячей линии.

"А я в скором времени планирую посетить каждую область нашего государства", - добавил Разумков.

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Топ комментарии
+28
З однієї сторони Разумков це добре. Забиратиме голоси у ЗЄїли. З іншої -гнида гнидою.
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13.12.2021 18:09
+25
Мудро діє Коломойський: розклав яйця в три корзинки - Зе,Жулька,а тепер ще й Разумков!!! Хавайте,дебіли!!!
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13.12.2021 18:18
+25
Зебіли! Для вас підготували нове-старе лайно. Не забудьте ще й цього рига обрати препіздєнтом.
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13.12.2021 18:21
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А шо, 73 процента поверьте ни куда не делись. Просто пока неприкаянные, вот он и поедет их собирать
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13.12.2021 18:51 Ответить
Разумков - пророссийская гнида! Такого надо гнать в три шеи!!!
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13.12.2021 18:56 Ответить
а шо ж ты голосовал за СН - "проросийских гнид"? Или услышим привычное - "голосовал против порошенки"?
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13.12.2021 19:01 Ответить
не, там еще вариант : "не ходил на второй тур"
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13.12.2021 19:02 Ответить
То что против олигарха потроха - это 100%! Он имел огромную поддержку, но с коррупцией даже не пробовал бороться, так как сам в ней участвовал до и после своего избрания… на счет кто там чего, так потрох не лучше зелебоба… и время покажет кто чего стоит. Потрох свой шанс про ср ал
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13.12.2021 21:58 Ответить
он просрал свой шанс, а ты своим выбором поставил под вопрос будущее страны, и хватит искать отговорки-оправдания своей глупости (если не более)! Говорю тебе это при условии, если позиционируешь себя патриотом. Нет - тогда вообще вопросы отпадают
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13.12.2021 22:42 Ответить
P.S. Удивительно, но факт - в избирательном бюллетене не было графы "против".
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13.12.2021 23:20 Ответить
Предполагаю еще один вариант ответа: "российских гнид" привел к власти порошенко, а не проголосовавший за них избиратель Андрей Мудрый
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13.12.2021 23:23 Ответить
дружочек, Укоаина сильна, и выстоит перед любым врагом! не взирая на потрохов и зелебобов!
я тебе еще раз повторю, не известно кто еще хуже, гетьман или зелебоб! я прекрасно помню как при потрохе себя хорошо чувствовал мертвечук в Украине! как хорошо работал ахметка а к нему в бизнес %ами зашел потрох... Иловайск помню, и Дебальцево! Всех погибших по вине этой твари! и передергивание карт, типа майдановец был потрох... а потом у него Бурба, который руководил операциями по ликвидации майдана от СБУ стал как то Штирлицем целым в СВР! я все помню, историю не вычеркнешь! И про Липецк помню, когда журналисты замставили потроха прикрыть там завод! Не враг его лютый путлер, а журналисты!!! не странно, нет?? И про продажу Рошен, которую он ОБЕЩАЛ тоже помню! он тварь, которая не держит слова! грош цена такому человеку! скажу больше, по многим фактам он еще и путина кент... или подчиненный! но очень хорошо шифруется! вышиванку напяливает, умничает ходит, рассказывает какой он реформатор и борец с коррупцией! мразь он, вот и все!
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14.12.2021 08:59 Ответить
Хм, снисходительно так, "дружочек"... Выборци зеленского все такие хамы? Хотя, там все взаимосвязано... Ну да ладно.. Ещё раз спрашиваю, зачем ты привёл к власти "российских гнид"? 😂 Уже скольких спрашиваю из вашего кодла про это, никто прямо не ответил. Крутят, вертят и так, и этак 😂🤣😂 Так Зачем ты проголосовал за "российских гнид"?
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14.12.2021 16:10 Ответить
А можно поподробнее?
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13.12.2021 19:12 Ответить
А что тебе подробнее? Почитай его биографию… про папу почитай… он подкрасился немного, но тельняшку-вышиванку просто не рвет на груди) а так он классический кацап
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13.12.2021 21:59 Ответить
Карьера[править | править код]

С 2006 по 2010 был членом Партии Регионов.[7] Помощник депутата от Партии Регионов пятого созыва Валерии Матюхи.[8]

В июле 2007 года начал работать в Министерстве регионального развития и строительства Украины в Департаменте по обеспечению деятельности министра и Коллегии Министерства регионального развития и строительства Украины. После этого работал в Кабинете министров Украины.

С 2009 по 2011 - работал на руководящих должностях в коммерческом секторе[прояснить] [источник не указан 62 дня].

С 2013 по 2014 - советник главы Кировоградской областной государственной администрации[источник не указан 62 дня].
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13.12.2021 22:00 Ответить
Була ЗЕКОманда, а зараз буде РАКОМанда...
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13.12.2021 19:09 Ответить
Почему так некоторых коробит от Разумкова? Неужели чувствуют шо то?
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13.12.2021 19:10 Ответить
Да это наверное прозревшие экс-зебилы не хотят опять падать лицом в дерьмо и пытаются стать заранее частью 25% умных и дальновидных украинцев.
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13.12.2021 19:15 Ответить
все те саме - конкуренція, курва. і її панібрат рейтинг, падло.
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13.12.2021 21:12 Ответить
Партии вождистского толка. Впрочем, для разнообразия пусть будут. Других нет. Демократия.
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13.12.2021 19:12 Ответить
Игра в хорошего и плохого полицейсого
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13.12.2021 19:14 Ответить
Хочет отбить электорат маленького диктатора.
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13.12.2021 19:19 Ответить
наступне ссучене чьмо преться в президенти.
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13.12.2021 19:22 Ответить
Два соска на одной мужской груди.
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13.12.2021 19:24 Ответить
Пупс етнічний кацап заплямований піджидковістю. Тому має йти на фуй! Голосуйте за українців!
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13.12.2021 19:25 Ответить
разумCOW ))))
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13.12.2021 19:37 Ответить
шо апять? Уже ж набирали якось "нових ліц"... Цікаво по чому зараз місце буде?
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13.12.2021 19:40 Ответить
Знов Гриценко лізе до влади .
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13.12.2021 19:42 Ответить
Піди вилижи своєму ахмету яєли!
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13.12.2021 19:48 Ответить
73% посыпались что Титаник в окияне... кто следующий после грузЫна Гогижопашвили..?
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13.12.2021 19:53 Ответить
Надо было Трухина поставить вместо Розумкова...или мама любить Скорость...
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13.12.2021 19:54 Ответить
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13.12.2021 20:46 Ответить
Що більше клонується зеленигх гнид, тим краще.
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13.12.2021 21:00 Ответить
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13.12.2021 21:05 Ответить
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13.12.2021 21:09 Ответить
В секс тур?
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13.12.2021 21:11 Ответить
анал табу
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13.12.2021 21:23 Ответить
так це рига і зєлєдрот 2
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13.12.2021 21:26 Ответить
Эх, Димон, поздновато ты родился, тебе бы при комуняках секретарем по идеологии при ЦК КПУ быть, вот там бы ты точно развернулся, там таких ценили... гладкие, скользкие, хрен за что зацепишся и правильные, что вдоль, что поперек... да вот только припоздал ты, Димон, ибо комуняка Кравчук уже занял эту должность в Истории. Наш "мудрый нарид", на свою башку, выбрал комуняку Кравчука себе за президента, вместо настоящего патриота Украины, диссидента , боровшегося с двуличной партноменклатурой - Вячеслава Чорновола...
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13.12.2021 21:43 Ответить
шута зеленського списали в утіль. новий ставленник олігархів і мессія для бидла - младориг разумков
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13.12.2021 21:50 Ответить
Походу Бубочка - кловун всьо, списаний матеріал............. Бєня з Ахметовим ставлять на маладова рєгіанала Разумкова.
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13.12.2021 22:07 Ответить
Собрался и пиз.уй что мы тебя больше никогда не видели.
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13.12.2021 22:24 Ответить
К Ахметовскому Димону "Кислому" только такие как Мураев и продавец пирамидок могут примкнуть
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13.12.2021 22:49 Ответить
Гарна людина. Моя бабця вже виїзждає. Просить номер три у партії! За Дімона!
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13.12.2021 23:41 Ответить
Було б краще, щоб з цього "турне" він не повернувся...
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14.12.2021 00:00 Ответить
Не прошло й трьох місяців а новоє хлєбало вже торгує собою.
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14.12.2021 08:44 Ответить
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