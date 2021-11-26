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Новости Политика Украины
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Разумков подтвердил, что будет баллотироваться в президенты

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Разумков подтвердил, что будет баллотироваться в президенты

Экс-спикер ВР Дмитрий Разумков намерен создать собственную политическую партию и принять участие как в президентских, так и в парламентских выборах.

Об этом он сказал в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", сообщает Цензор.НЕТ.

"Я реализую все амбиции, которые будут, для того чтобы действительно изменить эту страну. То, что не получилось сделать в 19-м году, будем делать дальше", - сказал Разумков.

"Я принимал участие во всех выборах. Я думаю, что в следующих выборах я также поучаствую. В ипостаси тех, кто идет на эти выборы. И президентские, и парламентские", - добавил он.

Читайте также: У Разумкова есть шансы победить Зеленского во втором туре выборов президента, - опрос

Политик подчеркнул, что будет создавать именно партию, а не "партийный проект".

"Я успею. Я многое успел с 2018 по 2019-й, результаты говорят сами за себя. И я уверен, что я успею до следующих парламентских выборов вместе с идущими сегодня со мной людьми и теми, кто, я надеюсь, присоединятся к нам впоследствии", - добавил он.
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Топ комментарии
+52
Еще одно ломбардное чудо.
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26.11.2021 22:17
+46
Зебіли, у вас новий найвеличніший лідер ********** з'явився.
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26.11.2021 22:17
+35
Ахметов наносит ответный удар)) Война клоунов))
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26.11.2021 22:15
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Ахметов наносит ответный удар)) Война клоунов))
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26.11.2021 22:15 Ответить
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27.11.2021 09:30 Ответить
хорошо разыгранная рокировка... напоминает игры соседей...
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27.11.2021 07:32 Ответить
Зебіли, у вас новий найвеличніший лідер ********** з'явився.
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26.11.2021 22:17 Ответить
Еще одно ломбардное чудо.
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26.11.2021 22:17 Ответить
чмо а не чудо
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26.11.2021 23:58 Ответить
Отберёт часть голосов у зели и у опзж. Вопрос в том, какой процент отберёт?
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26.11.2021 22:19 Ответить
А чому в Петьки не відбере? Зебіли ж у 2014 р., перш ніж стати зебілами, за Петьку голосували! Сам президент на стадіоні про це сказав)
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26.11.2021 22:33 Ответить
Відбере саме в залі і опзж, в борці Петра Олексійовича, за цього клоуна номер 2, не проголосують.
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26.11.2021 23:08 Ответить
Як це?! У 2019р. СН відібрала голоси саме від БПП/ЄС+НФ у першу чергу, + хронічних Противсіхів та Ідітьусраків... А лохторат Опоблоку - ОПЗЖ залишається відносно стабільним. Сам же Бубочка на стадіоні сказав, що 2014 року він голосував за Петю, а потім побачив, що начебто є 2 різних Петі - один справжній і один несправжній
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26.11.2021 23:21 Ответить
Ти забув що в 2014 чимала частина населення була до всрачки перелякана.
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26.11.2021 23:30 Ответить
Була. І що з цього випливає? СН тоді не було. Якщо хтось типу Петі налякає лохторат, за нього знов проголосують?
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26.11.2021 23:42 Ответить
потомушо разочаровашки в который раз крутанут колесо фортуны
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27.11.2021 00:21 Ответить
Гнид легко розпізнати за висловом "ця країна". Для українців вона УКРАЇНА, для младоригівських гнид - "ця країна", чи "ета страна"...
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26.11.2021 22:19 Ответить
Аби не Порошенко-2.
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26.11.2021 22:20 Ответить
А потім буде - 3, 4, 5...
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26.11.2021 22:34 Ответить
Порошенко вже трохи старий політик не у сенсі його років біологічних, а років у політиці, треба трохи новіші обличчя, можливо Гончаренко?)
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26.11.2021 22:34 Ответить
Т.е., чтобы стать президентом Украины нужно обязательно пройти через партию регионов.
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26.11.2021 22:39 Ответить
нєт, нужна у шапкокрада в банє пісюнчікам бемкать па піаніне
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26.11.2021 22:46 Ответить
Звичайно ж ні. Достатньо забалаБєніть тупенький відосік для необтяженого інтелектом Мудрого наріду - і ти вже приЗедент!
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26.11.2021 23:10 Ответить
Нафіг нада, гетьман є тільки один
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26.11.2021 23:09 Ответить
А яка різниця між Абинепорошенками-2, Абинезелями-1 та хронічними Противсіхами та Ідітьусраками?
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26.11.2021 23:29 Ответить
Нахрєна ?
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26.11.2021 22:20 Ответить
мудрый и простой нарид не подведет и в этот раз и проголосует за ватана Разумкова..

у него со старта уже есть большая фора - Он не этнический украинец...

- теперь настала очередь после еврея пасти хохлов Великороссу..
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26.11.2021 22:20 Ответить
він же ображений - тому народ повалить голосувати за нього
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26.11.2021 22:21 Ответить
Петро Олексійович ображений ще більше. А Рінат Леонідович? А Юрій Євгенович? Ні. Ображених в нас багато. Гордон, той аж зі штанів виплигує.
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26.11.2021 22:24 Ответить
Не "ображений" а "обіжений" тобто "опущений" Пупс.
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26.11.2021 22:25 Ответить
це ще гірше ніж" ЗЕ-законтачєний"
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26.11.2021 22:27 Ответить
народ повалит за кого угодно, кого ему будут рекламировать под пиво олигархи с телевизора..
- снимут народу кино про крепкого хозяйственника и державника Разумкова, который до последнего боролся с вором на доверии Зеленским..
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26.11.2021 22:28 Ответить
Так. Бідного хлопчика розіп'яли вигнали , не давши показати себе... А вдруг це був Робін Гуд? У багатих би брав, а бідним давав...
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26.11.2021 23:14 Ответить
У Вікіпедії Його національність не вказана.
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26.11.2021 22:36 Ответить
вона в нього на обличчі вказана
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27.11.2021 00:01 Ответить
Это неплохо: пусть голоса зебилов распыляются.
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26.11.2021 22:21 Ответить
очередного ссученого клоуна ведут на поводке к власти.
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26.11.2021 22:21 Ответить
Милоти вам на добраніч
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26.11.2021 22:22 Ответить
Дві милоти.

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26.11.2021 22:29 Ответить
Вчора писав про Шайтанова а сьогодні про Разумовскаго - "по іменам їх пізнаєте їх"...
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26.11.2021 22:24 Ответить
лично мне пофик) я за кого голосовал, за того и буду голосовать)
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26.11.2021 22:24 Ответить
Перепрошую,а хто це такий ?
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26.11.2021 22:26 Ответить
Нелюбимая жена зели
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26.11.2021 22:27 Ответить
Бывшая
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26.11.2021 22:29 Ответить
А кто єто вообще? Вот если брать символами, то эсеры это Керенский, большевики - Ленин, анархисты - Махно, слуги народа - "Анал-табу", и к сожалению ничего более известного за свою каденцию они не родили и вряд ли родят, даже если отрекутся от партии.
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26.11.2021 22:27 Ответить
А що ти зробив крім того що привів клоуна до влади у воюючій країні
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26.11.2021 22:31 Ответить
Ну що, баби, бальзаківського віку, ще раз за молоденького?
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26.11.2021 22:35 Ответить
Ахметов-падло протягує Разумкова для кучкування ванної наволочі довкола нього. Значить боїться закону про олігархів.
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26.11.2021 22:35 Ответить
Ну,ну...Дай Бог нашому теляти вовка пиймать...або хоч гидно вид нього втекти.
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26.11.2021 22:36 Ответить
Как по мне, Ахметка дал посыл Зеле, Зеля в свою очередь тоже. Кто кого?
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26.11.2021 22:38 Ответить
кто бы не победил стоило бы в награду к победителю прибить памятную звезду гвоздем-соточкой
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27.11.2021 00:03 Ответить
Бывшее чмо молодежи Партии Регионов будет баллотироваться в президенты? И на что этот любитель русского г"вна рассчитывает?
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26.11.2021 22:55 Ответить
А хай балотується - він буде грати на тому самому електоральному полі що й опзжопери, та інші ригоподібні ватани : хай собі рвуть між собою той ватяний малороський лохторат на найдрібніші частини, нормальні чи просто притомні люди за таке лайно не проголосують(тільки не треба приводити аргумент минулих виборів - зараз таке вже не "прокатить"). А якщо якимсь дивом(типу підрахуя кідалова) його таки протягнуть у Президенти - Україна вже не протягне: її просто не стане - на її території буде лиш щось типу ********* свабодних республік малоросії, чи ше якої новопідаросії під протекторатом **********. Отакий буде вибір
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27.11.2021 00:23 Ответить
Отрыжка зеленого, нафталиновый комсомолец рвется к власти по стопам своего старшего комуняки, пока быдлячий электорат еще держится в стаде.
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26.11.2021 22:59 Ответить
зебилы, ахтунг !
следите за цирковыми трюками вашего шапито :
гордоны и разумковы-
выбрасываюцца из штанов,
как дерьмо из пищевода,
и при этом - успевают
переобувацца
в воздухе
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26.11.2021 22:59 Ответить
"Я багато що встиг з 2018 по 2019-й, результати говорять самі за себе" Твій результат,разумков, сьогодні таке в телевізорі ніс,що палата №6 нервово курить десь в стороні,так що давай там,закінчуй зі своїм президентством,ну його нах
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26.11.2021 23:03 Ответить
Такий самий як Зеленський, але більш ватний.
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26.11.2021 23:26 Ответить
проект "Слуга народа 2"
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26.11.2021 23:27 Ответить
Зеленский назвал Гордона позорищем
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26.11.2021 23:50 Ответить
Ну кстати не самый плохой выбор, мне так кажется
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26.11.2021 23:50 Ответить
Різні сорти лайна ...а я люблю шоколад...
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26.11.2021 23:56 Ответить
Вольному воля- свободному рай, как говорится. Однако шоколад себя достаточно проявил уже, вам не кажется?
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27.11.2021 00:57 Ответить
То з'їж чергове лайно! Головне не шоколад.
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27.11.2021 06:26 Ответить
трeба дивитись як розвиватимeться
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27.11.2021 00:00 Ответить
Ви мали на увазі -"нє самий плахой вибар" маріонетки для ахмєтки? Серед українців як і серед інших націй є певна кількість ментально хворих людей, але навряд чи набереться аж стільки дебілоїдних кретинів 😜🤪 щоб зробити Президентом своєї країни такий шматок лайна!
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27.11.2021 00:08 Ответить
Я имел в виду, что среди прочих он не кажется таким обмудком, как остальные. В остальном- ваш выбор и вам решать, как придет время. У нас такой возможности нет, в любом случае )))
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27.11.2021 01:01 Ответить
Чули, куме - наш сільський дурник дімко казав шо стане прізідєнтом!!!🤔 І шо??🤨 Ну як -шо?! Він же сказав шо прізідєнтом стане!!!😳 Тьфу йому коромисло в дупу! Так і ви собі скажіть шо станете прізідєнтом!😆🤣
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27.11.2021 00:00 Ответить
"...результати говорять самі за себе..."

Те що результати говорять самі за себе це ми бачимо навіть по сьогоднішній прес конференції Зе.
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27.11.2021 00:05 Ответить
дерьмо лупатое рыговское
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27.11.2021 00:12 Ответить
Може того, якийсь інститут Президентства зробити, в який приймати на жорсткій конкурсній основі, а випускників з червоними дипломами номіювати на вибори Президента, бо ці расп.здяї та маріонетки злочинців розвалять країну до кінця.
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27.11.2021 00:22 Ответить
главный ломбардщик навстречу гнусавому...
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27.11.2021 00:31 Ответить
Рыжий нашёл себе новую шестёрку. И это говно, обычный бывший рыг(если бывшие рыги, вообще бывают) уже из себя, что то возобнило.
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27.11.2021 00:53 Ответить
Розчаровані зебілки-тепешки побіжуть роняя лабутени голосувати за цього рига, навіть не сумніваюсь у цьому. А за ними їхні мами та бабці. Саме так було з Зе. Ці тупі курки вмовляли батьків та чоловіків, щоб голосували за маладого і веселого вигукуючи при цьому: «хуже нє будєт»
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27.11.2021 01:22 Ответить
Очередной совковый дятел рвётся к власти...
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27.11.2021 03:30 Ответить
и президенты все говнее и говнее
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27.11.2021 05:39 Ответить
Та пішов він........ разом з клоуном і баригою.
Наступним президентом буде Бойко або Медведчук.
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27.11.2021 06:21 Ответить
У нього в команді клольрована вата, що товаришує з Шврієм та звинувачує лише небайдужих українців в подіях дорогого травня в Одесі.
Але мудрий нарід схаває! Аби не Порошенко....
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27.11.2021 06:30 Ответить
Що "недобили" з 2019 року збираються "добивати" з 2024 року. Невже народ продовжить обирати "могильщіків" своєї країни?
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27.11.2021 09:01 Ответить
за какие такие заслуги его могут избрать президентом непонятно...? только сторонники ОПЗЖ а его с папиком компания будут накручивать что за него как и в крыму проголосовало 140% избирателей....((
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27.11.2021 09:25 Ответить
Как же быстро в этой стране из дерьма лепят оппозицию. А умственно-отсталое население уже и забыло, кто подписывал антиконституционные законы о дерибане украинской земли и законы, дающие разрешение выродкам проводить медицинские эксперименты на украинцах.
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27.11.2021 09:28 Ответить
Будем менять шило на мыло.
Клоуна на ********?
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27.11.2021 09:30 Ответить
Смешно!))))) Пусть Ахметка как можно больше вкладывает в таких невнятных персонажей. Может деньги скорее кончатся. Через 5месяцев заработает реестр олигархов и ахметке будет не до этих кукол)))))
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27.11.2021 09:55 Ответить
ну и будет тот же слуга коломойского - 2, только чуть умнее
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27.11.2021 10:02 Ответить
А вот и первые какашки в Разумкова. А ведь кроме него, в президентскую гонку включаться Тимошенко, кто-то от "Фронта" (Аваков или Яценюк), Гройсман, от "Голоса", Ляшко, Тягныбок, Смешко, Палица. Возможно, Зеленский на второй срок пойдёт... И это не считая ОПЗЖ и прочих козлов. Где же столько какашек набрать?
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27.11.2021 10:03 Ответить
Очередная шавка прорезалась. Явно купленая олигархатом.
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27.11.2021 10:32 Ответить
Один плюс есть: спокойное меланхоличное лицо Разумкова вместо вечно напряженного, с сумасшедшинкой лица нынешнего гаранта. Да еще этот гнусявый говорок....
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27.11.2021 12:36 Ответить
Поход Разумкова в высшую власть-это хорошо. В отличие от Зе- он умный.Избиратели Зе не поумнели, даже если часть из них разочаровалась. Они никогда не проголосуют за патриотические силы ЕС Батькивщину, Свободу или Голос. К кому уйдут?- к Шарию, к ОПЗЖ, Мураеву и второй чатью региональв (опоблок,которые в этот раз не прошли).. В новом парламенте эти пророссийские силы смогут создать каолицию, что при любом президента -катастрофа.
А если Разумков объединится с Аваковым, Яценюком, может с Ударом и частью Голоса- то часть Зеленых избирателей они откусят. И шансы на прорашковскую каолицию меньше.
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27.11.2021 12:53 Ответить
О ,ну нарешті "самий успішний політик року" заявив про свої наміри реалізувати себе.
Невже вам мало дворічного"покращення і кінця епохи бідності"від молодого регіонала Д.Разумкова?
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27.11.2021 13:33 Ответить
С Разумкова такой же президент как и с жидяры-клоуна Зеленского , если не хуже!! зеленский хоть обеспеченный еврейчик,а эта нищета Разумков, продаст и Украину и себя инас всех пуйлу за три серебренника!!
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27.11.2021 15:50 Ответить
И вновь продолжается бой, что ломбардам тревожно в стране, ala-penis играет рояль, а Зеленский такой молодой и юный, Майдан впереди
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28.11.2021 12:15 Ответить
 
 