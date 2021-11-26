Разумков подтвердил, что будет баллотироваться в президенты
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Экс-спикер ВР Дмитрий Разумков намерен создать собственную политическую партию и принять участие как в президентских, так и в парламентских выборах.
Об этом он сказал в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", сообщает Цензор.НЕТ.
"Я реализую все амбиции, которые будут, для того чтобы действительно изменить эту страну. То, что не получилось сделать в 19-м году, будем делать дальше", - сказал Разумков.
"Я принимал участие во всех выборах. Я думаю, что в следующих выборах я также поучаствую. В ипостаси тех, кто идет на эти выборы. И президентские, и парламентские", - добавил он.
Политик подчеркнул, что будет создавать именно партию, а не "партийный проект".
"Я успею. Я многое успел с 2018 по 2019-й, результаты говорят сами за себя. И я уверен, что я успею до следующих парламентских выборов вместе с идущими сегодня со мной людьми и теми, кто, я надеюсь, присоединятся к нам впоследствии", - добавил он.
Пожалуйста, подождите...
у него со старта уже есть большая фора - Он не этнический украинец...
- теперь настала очередь после еврея пасти хохлов Великороссу..
- снимут народу кино про крепкого хозяйственника и державника Разумкова, который до последнего боролся с вором на доверии Зеленским..
розіп'яливигнали , не давши показати себе... А вдруг це був Робін Гуд? У багатих би брав, а бідним давав...
следите за цирковыми трюками вашего шапито :
гордоны и разумковы-
выбрасываюцца из штанов,
как дерьмо из пищевода,
и при этом - успевают
переобувацца
в воздухе
Те що результати говорять самі за себе це ми бачимо навіть по сьогоднішній прес конференції Зе.
Наступним президентом буде Бойко або Медведчук.
Але мудрий нарід схаває! Аби не Порошенко....
Клоуна на ********?
А если Разумков объединится с Аваковым, Яценюком, может с Ударом и частью Голоса- то часть Зеленых избирателей они откусят. И шансы на прорашковскую каолицию меньше.
Невже вам мало дворічного"покращення і кінця епохи бідності"від молодого регіонала Д.Разумкова?