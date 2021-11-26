Разумков підтвердив, що балотуватиметься у президенти
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Ексспікер ВР Дмитро Разумков збирається створити власну політичну партію та взяти участь як у президентських, так і у парламентських виборах.
Про це він сказав в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", повідомляє Цензор.НЕТ.
"Я реалізую всі амбіції, які будуть, для того, щоб дійсно змінити цю країну. Те, що не вийшло зробити у 19-му році, будемо робити далі", - сказав Разумков.
"Я приймав участь у всіх виборах. Я думаю, що в наступних виборах я також прийму участь. В іпостасі тих, хто йде на ці вибори. І президентські, і парламентські", - додав він.
Політик підкреслив, що створюватиме саме партію, а не "партійний проєкт".
"Я встигну. Я багато що встиг з 2018 по 2019-й, результати говорять самі за себе. І я впевнений, що я встигну до наступних парламентських виборів разом з людьми, які йдуть сьогодні зі мною і які, я сподіваюся, доєднаються до нас згодом", - додав він.
Будь ласка, зачекайте...
у него со старта уже есть большая фора - Он не этнический украинец...
- теперь настала очередь после еврея пасти хохлов Великороссу..
- снимут народу кино про крепкого хозяйственника и державника Разумкова, который до последнего боролся с вором на доверии Зеленским..
розіп'яливигнали , не давши показати себе... А вдруг це був Робін Гуд? У багатих би брав, а бідним давав...
следите за цирковыми трюками вашего шапито :
гордоны и разумковы-
выбрасываюцца из штанов,
как дерьмо из пищевода,
и при этом - успевают
переобувацца
в воздухе
Те що результати говорять самі за себе це ми бачимо навіть по сьогоднішній прес конференції Зе.
Наступним президентом буде Бойко або Медведчук.
Але мудрий нарід схаває! Аби не Порошенко....
Клоуна на ********?
А если Разумков объединится с Аваковым, Яценюком, может с Ударом и частью Голоса- то часть Зеленых избирателей они откусят. И шансы на прорашковскую каолицию меньше.
Невже вам мало дворічного"покращення і кінця епохи бідності"від молодого регіонала Д.Разумкова?