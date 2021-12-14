"Північний потік-2" необхідно ввести в експлуатацію, - голова МЗС Австрії Шалленберг
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Глава МЗС Австрії Александр Шалленберг закликав ввести газопровід "Північний потік-2" в експлуатацію на тлі останньої напруги у відносинах з Росією.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП".
Міністр закордонних справ Австрії Александр Шалленберг звернувся до Ради міністрів закордонних справ ЄС з проханням про якнайшвидше введення в експлуатацію трубопроводу "Північний потік-2".
"Проєкт було завершено, тепер ми маємо його використовувати", - сказав Шалленберг.
Він таким чином заперечив міністру закордонних справ Німеччини Анналені Бербок, яка вперше взяла участь у зустрічі міністрів у Брюсселі.
З огляду на недавнє напруження з Москвою на тлі конфлікту в Україні, Шалленберг наголосив, що вважає "помилкою" неодноразово ставити під сумнів газопровід, коли виникає дискусія з Росією.
Як і Німеччина, Австрія також отримує природний газ з Росії.
Будь ласка, зачекайте...
тиждень назад тiльки став канцлером, а вже пiдспiвує паРашi.
ще один корисний iдiот у кремлядi ...
.
Почему ни один кулеба не говорит в Европах, что нельзя строить своё благополучие на чужом горе?
Стесняются?
Это касается и Климкина,
всех
Швабру из задницы вытащи чтоб попустило
Жаль я там не был, руку бы им пожал.
.
кацапсина сраная под прокси, пшла вон отсель, навонял, ********, щами да лаптями здеся,
срань ты лапотная.
.