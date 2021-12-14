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Новини За кордоном
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"Північний потік-2" необхідно ввести в експлуатацію, - голова МЗС Австрії Шалленберг

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Глава МЗС Австрії Александр Шалленберг закликав ввести газопровід "Північний потік-2" в експлуатацію на тлі останньої напруги у відносинах з Росією.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП".

Міністр закордонних справ Австрії Александр Шалленберг звернувся до Ради міністрів закордонних справ ЄС з проханням про якнайшвидше введення в експлуатацію трубопроводу "Північний потік-2".

"Проєкт було завершено, тепер ми маємо його використовувати", - сказав Шалленберг.

Він таким чином заперечив міністру закордонних справ Німеччини Анналені Бербок, яка вперше взяла участь у зустрічі міністрів у Брюсселі.

З огляду на недавнє напруження з Москвою на тлі конфлікту в Україні, Шалленберг наголосив, що вважає "помилкою" неодноразово ставити під сумнів газопровід, коли виникає дискусія з Росією.

Як і Німеччина, Австрія також отримує природний газ з Росії.

Також читайте: Безпека сходу та центру Європи миттєво обвалиться в разі запуску "Північного потоку - 2", - Зеленський

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+16
Австро- Венгерская прокладка Раши.
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14.12.2021 12:39
+14
В Европе почти все такие,им глубоко накласть на демократию и ценности.Долгая сытая жизнь в паре с полным непониманием дикости и опасности кацапов (или тупо отработка кацапских денег) сыграет с Европой очень плохую шутку.США,Канада и Англия единственные наши союзники,Европа в целом не дружественна к нам.
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14.12.2021 12:51
+11
Давай будем честными, если бы не США, то совок проглотил бы Европу еще в 50 годах, они ничего не хотят делать....
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14.12.2021 13:05
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Австро- Венгерская прокладка Раши.
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14.12.2021 12:39 Відповісти
фашисты !
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14.12.2021 12:40 Відповісти
Шелленберг кацапофашист.
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14.12.2021 12:42 Відповісти
Он просто потанцевал с ******.
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14.12.2021 12:40 Відповісти
Австріяцька мерзота та пару з німчурою повністю лягла під кацапердію.
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14.12.2021 12:41 Відповісти
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14.12.2021 13:13 Відповісти
ага і потанцювати з пуйлом не весіллі не забудь...
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14.12.2021 12:45 Відповісти
тебе то что с этого, петрушка **********
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14.12.2021 12:50 Відповісти
мабуть щось на рахунок капає з газпрому .
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14.12.2021 13:23 Відповісти
В Европе почти все такие,им глубоко накласть на демократию и ценности.Долгая сытая жизнь в паре с полным непониманием дикости и опасности кацапов (или тупо отработка кацапских денег) сыграет с Европой очень плохую шутку.США,Канада и Англия единственные наши союзники,Европа в целом не дружественна к нам.
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14.12.2021 12:51 Відповісти
Давай будем честными, если бы не США, то совок проглотил бы Европу еще в 50 годах, они ничего не хотят делать....
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14.12.2021 13:05 Відповісти
ще Польща, Литва... i не тiльки...

тиждень назад тiльки став канцлером, а вже пiдспiвує паРашi.

ще один корисний iдiот у кремлядi ...

.
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14.12.2021 13:12 Відповісти
Онучок Вальтера Шеленберга?
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14.12.2021 12:52 Відповісти
Шелленберг, говоришь?!

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14.12.2021 12:53 Відповісти
Это настоящий. Умер в 1952 г в Турине в возрасте 42 лет от тяжелой болезни.

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14.12.2021 13:16 Відповісти
Этот тоже уже на том свете!
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14.12.2021 13:55 Відповісти
Опущенные гитлером выводов не делают.
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14.12.2021 12:53 Відповісти
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14.12.2021 12:53 Відповісти
вот собственно для чего вся эта эскалация и задумана
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14.12.2021 12:54 Відповісти
И будет смаковать хлеб с маслом на украинской крови - таков проект.

Почему ни один кулеба не говорит в Европах, что нельзя строить своё благополучие на чужом горе?

Стесняются?

Это касается и Климкина,

всех
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14.12.2021 12:56 Відповісти
Фишка тут непонятная...это говно Северное зарегистрировано в Швейцарии,а согласно Энергетической Хартии оно должно было быть в Германии...,а дальше больше...Сертификация и Страховка этого дерьма должна быть только с авторитетной Страховой компанией с Мировым именем...,так что до 8 мая это дерьмо не запустят...
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14.12.2021 12:58 Відповісти
Ну 9 мая на праздник и запустят. А пока рашка баблом бюджет наполняет с такими ценами.
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14.12.2021 13:14 Відповісти
Свинособакия твоя, не путай
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14.12.2021 15:59 Відповісти
В жопу пошел, я ничего не путаю.
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14.12.2021 17:14 Відповісти
Бомбануло петушка)) че, за свинособакию свою обидно?
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14.12.2021 17:23 Відповісти
За тебя придурка обидно, что швабра из промзоны торчит.
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14.12.2021 17:24 Відповісти
Понятно))) спалилось, это какой по счёту акк? Горловское нетрадиционное
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14.12.2021 18:24 Відповісти
Тебе из промзоны видней.
Швабру из задницы вытащи чтоб попустило
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14.12.2021 19:28 Відповісти
Расскажи про свой комплекс общения с жителями Горловки и Макеевки? Это они тебе швабру в зад засунули?
Жаль я там не был, руку бы им пожал.
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14.12.2021 19:38 Відповісти
Ты можешь своему ***** хоть член пожать, падаль свинособачья, а за жителей этих городов не расписывайся, мы знаем кто там и как, сиди мразь
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16.12.2021 07:02 Відповісти
что значит до 8 мая не запустит ? ВЫ обещали , что Бербок его вообще похоронит. дайте ей указание , да и все. про поток можно будет забыть , Украина будет спасена.
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14.12.2021 13:15 Відповісти
Думаете он помнит что вчера писал? Этот борец с мавзолейным быдлом борется в реале со своим стаканом.
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14.12.2021 13:30 Відповісти
вам, тварюкам, ще за аншлюс із фашистською германією треба відповісти ....
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14.12.2021 13:00 Відповісти
Вот вам і Європейський Союз. Ви бажаєте туди ще вступати?
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14.12.2021 13:09 Відповісти
А куда надо вступать? В тайожный сАюз?
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14.12.2021 16:00 Відповісти
буцкають Украину кому не лень, а нилох качаицца
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14.12.2021 13:14 Відповісти
яка гидота...обидва.

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14.12.2021 13:15 Відповісти
Судя по фотопрофилям, то что справа - это невеста.
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14.12.2021 14:43 Відповісти
ботоксная Сцарица путятишна ))



.
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14.12.2021 15:54 Відповісти
А почему, собственно австрияки должны думать об Украине, если сами украинцы не думают о своей стране? Снова несбывшиеся влажные мечты о том, что весь цивилизованный мир встанет на защиту Украины, а украинцы с поп-корном будут наблюдать за всем со стороны...
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14.12.2021 13:16 Відповісти


кацапсина сраная под прокси, пшла вон отсель, навонял, ********, щами да лаптями здеся,

срань ты лапотная.

.
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14.12.2021 13:20 Відповісти
а как вы это видите ? взорвать трубопровод ? напасть на мордор ? как Украина может его заблокировать ?
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14.12.2021 13:23 Відповісти
миша тебе в однокласники надо , здесь боярки нет !
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14.12.2021 13:26 Відповісти
Ещё один новый пропутинский фашисткий ******* нашёлся!!
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14.12.2021 13:48 Відповісти
Австріяки знайшли собі нового Путлера з рашизмом і не проти зааншлюзитися з ним.
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14.12.2021 13:53 Відповісти
вата заднеприводная!
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14.12.2021 14:16 Відповісти
проплаченная крыса наконец то вскрылась))) а яж думал ктож первый запоёт
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14.12.2021 14:52 Відповісти
Но как это может укладываться в одной и той же голове такой парадокс, как несомненная истина, необходимость эксплуатации одного из газопроводов и одновременное категоричное неприятие аналогичного же нового и даже более короткого другого газопровода? Оттуда же и туда же оба.
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14.12.2021 15:13 Відповісти
Это, по крайней мере, честно. Не дай Бог, заварушка, все пиндосы запищат "дайте нам газа, неважно откуда". И все эти дешёвые немецкие обещания мгновенно забудут
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15.12.2021 11:55 Відповісти
 
 