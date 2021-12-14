"Северный поток-2" необходимо ввести в эксплуатацию, – глава МИД Австрии Шалленберг
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Глава МИД Австрии Александр Шалленберг призвал ввести газопровод "Северный поток-2" в эксплуатацию на фоне последнего напряжения в отношениях с Россией.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП".
Министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг обратился в Совет министров иностранных дел ЕС с просьбой о скорейшем вводе в эксплуатацию трубопровода "Северный поток-2".
"Проект был завершен, теперь мы должны его использовать", - сказал Шалленберг.
Он таким образом возразил министру иностранных дел Германии Анналене Бербок, которая впервые приняла участие во встрече министров в Брюсселе.
Учитывая недавнее напряжение с Москвой на фоне конфликта в Украине, Шалленберг подчеркнул, что считает "ошибкой" неоднократно подвергать сомнению газопровод, когда возникает дискуссия с Россией.
Как и Германия, Австрия также получает природный газ из России.
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тиждень назад тiльки став канцлером, а вже пiдспiвує паРашi.
ще один корисний iдiот у кремлядi ...
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Почему ни один кулеба не говорит в Европах, что нельзя строить своё благополучие на чужом горе?
Стесняются?
Это касается и Климкина,
всех
Швабру из задницы вытащи чтоб попустило
Жаль я там не был, руку бы им пожал.
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кацапсина сраная под прокси, пшла вон отсель, навонял, ********, щами да лаптями здеся,
срань ты лапотная.
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