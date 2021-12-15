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Новини Політика України
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Альфа (41) охорона (283) СБУ (10025) Гогілашвілі (75) Левченко Марія (15)

Родину Гогілашвілі і Левченко охороняє СБУ, - ЗМІ. ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Родина ексзаступника міністра внутрішніх справ Олександра Гогілашвілі та його дружини, помічниці президента Марії Левченко, отримала охорону СБУ. За посадами вона для них не передбачена.

Про це йдеться у матеріалі Bihus.Info, повідомляє Цензор.НЕТ.

У листопаді журналісти зафіксували біля комплексу "Парковий", де засідала фракція "СН", броньований Chevrolet Suburban. З машини вийшов хлопчик та чоловік. Поїхала з "Паркового" дитина вже на машині Mazda 3, зареєстрованій на секретарку Зеленського Марію Левченко.

Дивіться: Громадянство РФ, дружина з "Кварталу" та співробітництво з "Оплотом": що відомо про Гогілашвілі?. ВIДЕО

Родину Гогілашвілі і Левченко охороняє СБУ, - ЗМІ 01
Родину Гогілашвілі і Левченко охороняє СБУ, - ЗМІ 02
Родину Гогілашвілі і Левченко охороняє СБУ, - ЗМІ 03

Журналісти з’ясували, що броньоване авто - з партії, що найдішла у 2019 році на баланс СБУ. А чоловік у ньому - співробітник спецпідрозділу "Альфа".

З офіційної відповіді СБУ на запит Bihus.Info випливає, що родині Левченко-Гогілашвілі надана охорона спецслужби.

"У відповідь на ваш запит зазначаємо, що інформація, котра стосується осіб, яким за потреби та при наявності відповідних підстав надається охорона, є конфіденційною, – повідомили в СБУ. – Окремо звертаємо вашу увагу на те, що СБУ діє виключно в межах та у спосіб, визначений законодавством України. Це стосується діяльності із забезпечення безпеки охоронюваних осіб та членів їх сімей в тому числі".

Також читайте: Гогілашвілі про звільнення: "Я винен. Це показовий приклад для всіх, як не треба себе поводити". ДОКУМЕНТ

Інформацію про те, що родину Гогілашвілі охороняє "Альфа", журналісти також отримали ще від іншого правоохоронного органу.

""Альфа" СБУ може надавати охорону учасникам кримінального провадження. Цим подекуди користуються як шпариною посадовці, яким не передбачена держохорона. У таких випадках для отримання охорони від одного з правоохоронних органів використовується кримінальне провадження про нібито загрозу життю. Помічниці президента і заступнику міністра за посадою держохорона не передбачена", - йдеться в матеріалі Bihus.Info.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+104
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14.12.2021 22:31
+78
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14.12.2021 22:33
+58
Нах.,за порєбрік, кремлівських гнид !!!))))
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14.12.2021 22:31
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Будь яке волевиявлення можна сфальсифікувати...але у певних межах.
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15.12.2021 00:03 Відповісти
Але як що провести волевиявлення у "Дія", тоді можно зробити любий результат.
Нам не можно допустити вибори за допомогою смартфонів хочаб того, що Україна не захищена від достатнь потужніх хакерских атак з РФ.
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15.12.2021 15:56 Відповісти
Факт.
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15.12.2021 17:14 Відповісти
Боятся, мерзавцы, народ! Все равно за все ответите!
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14.12.2021 23:47 Відповісти
это какой то реформизм. охранять маймуну швили мыролюбным сбу за счет граждан Украины. это уже перебор.
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14.12.2021 23:55 Відповісти
Сегодняшние критикуны не лучше вчерашних 73%, может хватит критиковать, надо уже штота делать, во первых, все расходв на содержание гопника и его семейки должен должен лично компенсировать комуняка зе, во вторых все преступления вовчика дролжны быть зафиксированы, и передвны в суд, а пока его надо отстранить от власти и изолировать.
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15.12.2021 00:03 Відповісти
по любому. они должны быть подвергнуты мыролюбной реформе, но в порядке живой очереди, сразу же после гения винницкого экономизма и мыролюбности.
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15.12.2021 00:15 Відповісти
У мишки подляка кризис кадров.
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15.12.2021 00:27 Відповісти
У этого чудика словарный запас аргументов здорово ограничен "мыролюбными реформами".

Впечатление, что его, как собаку Павлова, при помощи электричества на определенные реакции надрачивали.
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15.12.2021 02:23 Відповісти
Розтлумач по складам ПРО ЩО ТИ ТІЛЬКИ ЩО ВИСРАВСЯ, ущербний?
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15.12.2021 02:21 Відповісти
Да ладно! Этот сериал поинтереснее Голобородьки будет. Правда, тот я не смотрел, а этот приходится. Но реально нельзя предугадать, что эти шуты завтра отчебучат. Кажется, что вот оно дно, но нет - они снова и снова пробивают очередное.
И в вашей схеме пока вижу 2 слабых места: "должны" и "суд".
Должны кто? 100% свой прокурор, глава СБУ друг детства совладелец Квартала Баканов или МВС (напомню, что последним (пока что) отличился замминистра МВС)? Это одна шайка! Те, что должны документировать - часть банды.
Ну а судов у нас пока нет.
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15.12.2021 00:31 Відповісти
проблема в том, что одни твари сменили на постах других тварей! или по вашему аваков с юГиком - это те личности, которые будут заводить дела и доводить их до логического конца? не смешите мои тапки!
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15.12.2021 09:09 Відповісти
Юрик не из Ростова приехал, не в Ростове сейчас и никогда не был агентом ФСБ и не имеет паспорта рф.
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15.12.2021 10:45 Відповісти
и что? от этого он стал честным?)))) ну и аргументы у Вас
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15.12.2021 10:46 Відповісти
Я вообще не знаю что такое честность в применении к демократической политике.
Честным может быть только диктатор
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15.12.2021 10:54 Відповісти
он занимал госдолжности... честен - не использовал должность в корыстных целях! это не про юру-бутылку)
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15.12.2021 11:03 Відповісти
У меня к Луценко гораздо больше доверия чем к тебе
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15.12.2021 11:19 Відповісти
Зачем мешать все в одну кучу? Я не поклонники Луценко. По той простой причине, что не считаю его компетентным. При этом с головой у него все в порядке и в коррупционных скандалах замечен не был. Кроме того, работал он все же эффективней, чем "квалифицированные" кадры из новой команды.
Единственное ,чего не могу простить Авакову - это посадки Рифа при зеленых. До этого он был вполне адекватным. К тому же, если вы помните, у прошлой власти не было монобольшинства - приходилось искать компромиссные варианты.
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15.12.2021 11:37 Відповісти
Ну так начинай - отстраняй от власти, изолируй, фиксируй преступления, передавай в суд. Кто тебе мешает? Порошенко или его сторонники? Или ты хочешь, что бы опять за тебя кто-от другой пошел с деревянными щитами на штурм офиса президента? Дураков нет. Барикады следующего майдана будут строить из зебилов. Благо их очень много и их все помнят
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15.12.2021 10:52 Відповісти
Родину Гогілашвілі та Левченко охороняє..... ФСБ.
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15.12.2021 00:43 Відповісти
Филиал ФСБ в Украине.
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15.12.2021 08:15 Відповісти
Вот куда идут деньги плательщиков налогов Украины, на грузин залётных. А СБУ давно стало карманной структурой.
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15.12.2021 00:45 Відповісти
Просто Мексика! Какие то шкуры рамсят на броне - это же дно!
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15.12.2021 03:30 Відповісти
Бигус из штанов выпрыгивает, чтобы реабилитироваться за фейк с золотом Кивы.

Вопрос ведь в том, кто юзает Бигуса, как сливной бачек, и подкидывает ему инфу. Сам по себе без этих источников он пустое место.
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15.12.2021 02:21 Відповісти
Как и все остальные- или фейки сами придумывают, или фейки публикуют из-за собственной глупости т.к. думают, что инфа поступила от спецслужб. Или публикую не фейки, а действительно достоверную информацию, слитую спецслужбами (в своих спецслужбных целях, разумеется ).
Но журналюги не могут определить, где их разводят, а где нет. Поэтому публикую всё подряд- на авось...
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15.12.2021 04:15 Відповісти
Журналисты в нормальных странах тем и отличаются от базарных хабалок, что:
1. Проверяют свои источники.
2. Отвечают за то, что публикуют.

Именно этим отличается Христо Грозев от Бигуса и расследование "Пандора пейперс" и "Вагнеровцев" от "сенсации" про Свинарчуков, например.
У Грозева расследования. У Бигуса платный вброс говна на вентилятор.
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15.12.2021 09:07 Відповісти
в нормальной стране с нормальными органами следствия и правосудия Свинарчук уже бы сидел, а вместе с ним и директора броне-танковых заводов... ну и потом уже пошел бы следом и потрох, за все хорошее
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15.12.2021 09:12 Відповісти
так першочергова задача зелі була - посадиди Порошенка. При 100500 своїх прокурорах. І що? Важко шукати чорну кішку в темній кімнаті. Особливо, якщо її там немає (с).
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15.12.2021 10:19 Відповісти
а вы уверены, что это не был красивый ход конем? то, чего хотело большинство избирателей... но на самом деле это никто не собирался делать...
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15.12.2021 10:34 Відповісти
Впевнена.
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15.12.2021 10:36 Відповісти
а я вот не уверен( если бы им занялось ЦРУ... или КГБ... я понимаю, напрямую его не возьмешь доказательствами, но он отдавал команды, это не документировано, но если прижать нижние звенья, то пойдут на сделку со следствием и сдадут главного... так было всегда. Только кто же его посадит, он же памятник! там куча ниток от пороха к ахмету и бене идут... он много чего может слить потом по всем олигархам... и пине, и про яныка вдогоночку много может рассказать, он же в его правительстве трудился! так что просто круговая порука, и нет пока патриота у руля, который бы это сломал!
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15.12.2021 10:45 Відповісти
ЦРУ уже занялось, вместе с ФБР, правда Зелей и Каломойшей. Шо вам опять не так?
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15.12.2021 10:54 Відповісти
да я не против! до всех очередь дойдет, очень надеюсь! и ахметка, и коломойша, и потрох! по ним всем тюрьма плачет!
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15.12.2021 11:05 Відповісти
А вот, если отбросить бигусятину, за шо там амеры должны садить пороха?
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15.12.2021 11:07 Відповісти
. Ага, только сначала с голоду подохнут идиоты, которые выбрали таких же идиотов во власть. Ни Ахметка, ни Порох не сядут. Потому что Пороха садить не за что, Гудка можно было бы привлечь только за лихие 90-е (а там уже все свидетели по посадкам закопаны). А Беня, если и сядет, то не в нашей стране.
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15.12.2021 11:44 Відповісти
аль капоне тоже не смогли посадить) сначала)) а потом присел на семерочку! эти твари и потрох и ахметка не платят налоги в полном объеме! второй вопрос, что органы контроля и правосудия куплены ими с потрохами)
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15.12.2021 15:55 Відповісти
А "полный объем", это сколько? Сильно удивишься, но как раз они скорей всего платят.
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15.12.2021 17:44 Відповісти
та ви містер очевидність! Зверніться до верховного... Може замість венедиктової вас поставить. Але умова - КПК не підтиратись
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15.12.2021 11:26 Відповісти
Слово "мудры й",не забывай ставить в кавычки...
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15.12.2021 11:49 Відповісти
А есть кто не хайпится? Давай подсчитаем количество новостей на ЦН по этой теме?
А на других одноисточных каналах что творится?) Пятый там, Прямой...))
Уже "дело вагнеровцев" задвинули на потом и пока временят...))
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15.12.2021 04:08 Відповісти
Бигус может и "проститутка", но где здесь неправда?
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15.12.2021 06:48 Відповісти


А если не охранять, то будет интереснее.
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15.12.2021 01:20 Відповісти
73% тупих примітивних дегенеративних форм найпростішого життя - споживайте та дивіться не вдавіться, хоча - що більше вас вдавиться і здохне, то краще... і краще для всіх...
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15.12.2021 01:28 Відповісти
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15.12.2021 02:04 Відповісти
СБУ охраняет наркодиллеров ЗЕ...
Это хуже деградации. Это означает, что СБУ осталась такой, как была при Яныке и Кучме.

А, чтоб недорогеньки журналисты не дремали, напомню, что бывало раньше и такое, что по приказу президента спецслужбы журналистам головы отрезали. Ну такая вот свобода слова была.
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15.12.2021 02:18 Відповісти
Про це йдеться у матеріалі Bihus.Info

А как давно эта инфопомойка стала СМИ?
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15.12.2021 02:25 Відповісти
Выбрали парня из народа, он вам порядок наведёт, никакого кумовства не будет, ахаха, зелёная моча льется на лица зелебобиков
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15.12.2021 06:18 Відповісти
Вот так легко и непринужденно, под хохот дебильной части населения, зелёные большевички захватили власть... Надеюсь уже всем, кто голосовал за вову офшорного, весело.... или планируется еще веселее?
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15.12.2021 06:41 Відповісти
Вирвано з контексту, "альфовець просто підробляв таксистом, чи просто попутно "підкинув".
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15.12.2021 06:53 Відповісти
За погибших на Майдане обидно. Не за это они погибали.
Украиной рулят мрази и подонки.
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15.12.2021 07:13 Відповісти
А це Маша, жінка Гогілашвілі і по сумісництву секретарка Зеленського показує всім що любить *****.
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15.12.2021 07:48 Відповісти
А может эта баба села, что-бы посцать на фюрера репоедов *****???
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15.12.2021 09:43 Відповісти
ну так все правильно..."товар" має довозитись до адресата "бєз праішєствій"
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15.12.2021 08:14 Відповісти
Прикольно , в Украине , значит Бурбу никто не охраняет , а наркотарговца СБУ , это шоб не забежал 🤣 . Я бы его броневик, на котором он в Лугандон мотался , проверил бы на наркотик
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15.12.2021 08:30 Відповісти
Там,його було навалом
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15.12.2021 09:10 Відповісти
Толку уже проверять? 100% перевозил бабки или наркоту. Только уже там чистенько. Да и вопрос же не в Гоги. Он пешка. А вот каким образом от получил в свое распоряжение броневик, принадлежащий СБУ - вопрос.
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15.12.2021 15:00 Відповісти
А я уже ,сто раз говорил , назовите хоть одно призвище, украинца в парламенте Израиля ,Грузии или Армении ,. Ладно Аваков из Баку , Тогда Азербайджана
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15.12.2021 08:34 Відповісти
Вивезіть паскуд до границі з Ростовською областю, нехай москалі там їх охороняють.Досить народні гроші на Говно переводити.
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15.12.2021 08:38 Відповісти
Особливо ціпне лайно,- особливо цінного лайна!!!
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15.12.2021 09:08 Відповісти
І чим же цей кадр такий цінний, особливо для зеленського...
Так дивлюсь на СБУ - якою ж фігнею вони займаються... Абсолютно нікчемна конторка.
Офіцери...ганьба вам.
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15.12.2021 09:11 Відповісти
Чим цінний? Ну, як варіант - поставляє кокс нєлоху офшорному
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15.12.2021 09:52 Відповісти
Але ж він може постачати і без посади та сбу.
Мені здається, хлопи там замутили неабиякий бізнес.
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15.12.2021 10:02 Відповісти
Наверное за ним охотится ФСБ и лично *****!
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15.12.2021 09:19 Відповісти
Зебуїни перетворюють Україну в якусь Зімбабву... Скоро людей жрати будуть (своїх же виборців недолугих)
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15.12.2021 09:51 Відповісти
... Помічниці президента і заступнику міністра за посадою держохорона не передбачена... Ну да, не передбачена. Госохрану не продоставили генералу Бурбе, который провел столько успешных операций против репоедов, что кацапня слюной и соплями исходит, при упоминании его фамилии, а наркодилеру, снабжающему бубочку веселой аргентинской мукой и его бабе, секритутке бубочки предоставили. Это и есть типичное отношение найвеэычнишой ЗЕленой дрысли к стране и людям.
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15.12.2021 09:51 Відповісти
Й добре що Бурбі не надали охорону від янєлоха ! Тепер його охороняє Америка а це надійнійше, меньше шансів що "крот" здасть маршрути руху та транспорт кацапам.
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15.12.2021 09:54 Відповісти
"Сценаристи" янєлоха гадаю цім гогашвілі відвернути увагу суспільства від справи "Вагнерівців" та зрадників у ОПі..... не вийде!
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15.12.2021 09:52 Відповісти
Значит СБУ продолжает быть филиалом ФСБ-КГБ.
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15.12.2021 09:57 Відповісти
Нікчемна контора. Збіговиська ганьбища. Тьху.
Одразу пригадую як зелені повалили в будівлі СБУ стелу пам'яті загиблим у війні.
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15.12.2021 10:03 Відповісти
СБУ - это КГБ Украины - табличку сменили только, а по сути продолжают до сих пор быть одной конторой. Печально, что у Украины нету полностью своих спецслужб - это стыдно!
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15.12.2021 10:06 Відповісти
У Украины не только своих спецслужб нет,-своего Президента нет,есть посредственный артист,играющий роль президента...
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15.12.2021 12:07 Відповісти
актер - это дар от бога. хороший актер - может быть кем угодно. главное, чтобы он действовал в интересах Украины и не зависимо какую сторону он поддерживает. Украина должна выигрывать в любом случае и страну нужно улучшать. Независимо с кем Украина. Сильная Украина выгодна всем. Я вообще националист Украины, но недавно подумал, что Украине нужно не воевать с РФ, а нужно с ней тоже союз иметь, но не теряя независимость. Украине выгодно с РФ торговать и РФ с Украиной торговать и дружить выгодно. В общем план такой созрел, что нужно в конечном итоге сделать союз - Украины с Западом и РФ и РФ нужно не воевать с Западом и не быть антагонистом Запада, а нужно быть в одной команде. У меня даже такая идея была, что Украине предложить Путину сделку, в которой проиграют все и выиграют из за этого все. То бишь по сути - Украина предлагает РФ создать новое государство - Русь, со столицей исторической в Киеве. Киев получает территорию и ресурсы РФ, а РФ получает по сути Украину с населением, которое довольно ибо будет ощущать, что выиграло столько ресурсов, а русские будут счастливы, что Украина их. А дальше идет еще шаг сильнее и мы делаем союз с Западом - с ЕС и с Англией и США и Западом в целом. То бишь заканчивается война США и РФ вечная и мы станем одной страной, через союз. Это будет альфа-империя, которых еще не было на земле. Торговля станет эффективнее, экономика улучшиться на заоблачный уровень, Армии не будет равных во вселенной. Воевать уже не с кем будет. Китай потом сам захочет интегрироваться и восток раньше Китая тоже вступит в союз - Израиль, Арабы, и потом все остальные. А в союзе таком и других изменить не составит труда, когда США и Русью в одном союзе будут. В общем настало время для перехода в новую эпоху и эру - это будет Альянс Человечества! Дальше войны закончатся примитивные, как у приматов, настанет эра - разума! Человечество будет работать над открытиями! Люди будут жить дольше, может и бессмертие изобретут, регенерацию при помощи нанотехнологий, которые будут регенерировать органы прямо в живых организмах, соединение человека с компьютером и модификации различные людей. Но то уже будет дальше. Сначала геополитически нужно договориться со всеми сделать выше сказанное.
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15.12.2021 13:10 Відповісти
гогі не тобі муку віз?
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15.12.2021 13:55 Відповісти
мне не надо употреблять, я как Обеликс - упал в чан. )))
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15.12.2021 17:12 Відповісти
Це не тільки соромно, але і дуже небеспечно для існування держави бо країна, по суті, без спецслужб, які у час війни займаються бізнесом або охороняють різний непотріб.
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15.12.2021 12:45 Відповісти
США и Великобритания - должны помочь Украине - создать новые спецслужбы!!!
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15.12.2021 09:58 Відповісти
нічого вони нам не вінні. Та ще й при такому мудрАму нароті
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15.12.2021 10:32 Відповісти
и ведь чисто случайно всплыл этот товарищъ. а если бы это быдло держало себя в руках и не быковало, если бы корона на надавила на мозжечок, все шло бы дальше своим чередом.
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15.12.2021 10:05 Відповісти
Ваши слова ,да Богу в уши
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15.12.2021 10:06 Відповісти
Бл..дь!!! а Вы как хотели, это же ценнейшие кадры 95 квартала, одна с ермаком и демченкой "работают" на кремль, второй спонсирует наркотой "величайшего" и его Сброд....
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15.12.2021 10:25 Відповісти
А від кого їх треба охороняти? Від нацжОн?
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15.12.2021 10:30 Відповісти
УПЫРИ!
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15.12.2021 11:32 Відповісти
"Недолго продолжался бой:
Бежали робкие грузины!"©
(М.Ю.Лермонтов, поэма "Демон", строфа XI, 1837)
Один весьма авторитетный Джигит Саака уже убыл на историческую родину. Родина-мать Сакартвело неласково встретила своего Джигита Сааку - определила в абреки - уконтрапупила на цугундер, где ему "на гавно исходить"© одному скучно.
Хорошо бы, если б и этот "в горах не сгодившийся - сюда прикатившийся"® Бородатый Маймуна Горилла-Гогила отхватил бы такого дэбэлого пенделя промеж полужопий, чтобы как ретивый конь взбесившегося абрека без оглядки скакал бы по направлению к военно-грузинской дороге, распыляя по предгорьям Казбека содержимое желудка.
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15.12.2021 12:12 Відповісти
Вот так, легко и просто страна становится заложником вареника Маши Левченко. Така гарна дIвчина шо гидко паличками брать, на Украине желающих на эту марамойку не нашлось. Пришлось экспортировать необразованного горного козла, который ещё и наркоман сераратист. Страна стала заложницей интимных интересов Маши Левченко
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15.12.2021 12:27 Відповісти
Мдаааааааа. І все за рахунок українців.
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15.12.2021 12:35 Відповісти
Навіть Овощ не викликав такої відрази як це тупе ж@денятко.
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15.12.2021 12:38 Відповісти
"Прекрасная" супружеская пара. Пальцы в двери и пусть расскажут нам, как они Украину продают.
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15.12.2021 12:55 Відповісти
А можна поцікавитись в есбеу- а з якого такого буя ви його так пильно охороняєте? Мабуть,щоб кокс не пропав...
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15.12.2021 13:16 Відповісти
І все за наші податки - охороняють працівницю кварталу-95 і колишнього посадовця, чим же вони такі цінні і хто на них полює.
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15.12.2021 13:49 Відповісти
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