Авто депутатки міськради Кам’янця-Подільського Понятовської підпалили вдруге за рік
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У Кам’янці-Подільському на Хмельниччині невідомий підпалив автомобіль депутатки міської ради Олесі Понятовської. Це вже других підпал від початку року.
Про це повідомив у фейсбуці міський голова Кам’янця-Подільського Михайло Посітко, інформує Цензор.НЕТ.
"Посеред білого дня на території комунального підприємства невідомий чоловік вчинив підпал автівки депутатки фракції ВО "Свобода", директора цього підприємства – Олесі Понятовської. Не забув ще ніхто, як на початку цього року було знищено у такий самий спосіб її ж автівку", - написав він.
Поліція розпочала розслідування за ч. 1 ст. 194 КК (Умисне знищення або пошкодження майна).
Вперше авто депутатки міськради Олесі Понятовської, яка працює директором комунального підприємства "Спецкомунтранс", спалили в січні цього року.
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