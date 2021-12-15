Діалог із Росією щодо ситуації навколо України - добрий знак, - Псакі

У Вашингтоні вітають дипломатичний процес за участю РФ, країн Європи та Києва щодо деескалації ситуації біля кордону України.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Гордон", про це на брифінгу 14 грудня заявила речниця Білого дому Джен Псакі, його текстову версію опубліковано на сайті відомства.

"Це добрий знак – що дипломатичні переговори та обговорення тривають, зокрема з російськими лідерами та офіційними особами, українцями та нашими європейськими партнерами", – сказала Псакі.

Водночас Псакі зазначила, що вона не має нової інформації про будь-які сигнали щодо деескалації ситуації на російсько-українському кордоні. Спікерка сказала, що у Білому домі "уважно за цим спостерігають".

Псакі повідомила, що Сполучені Штати продовжують консультації з європейськими союзниками та партнерами, щоб визначити найкращий формат переговорів щодо безпеки, про які домовилися президенти США та РФ Джо Байден і Володимир Путін.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Помічник держсекретаря США Донфрід відвідає Україну і РФ для переговорів щодо дипломатичного врегулювання конфлікту, - Білий дім

13 грудня у Києві з робочим візитом перед поїздкою до Москви перебувала заступниця державного секретаря США Карен Донфрід. Вона зустрілася із главою МЗС України Дмитром Кулебою. Співрозмовники скоординували позиції Вашингтона та Києва напередодні візиту помічниці держсекретаря до РФ, зазначили в українському зовнішньополітичному відомстві.

Після візитів до Києва та Москви Донфрід вирушить до Брюсселя, щоб проконсультуватися із союзниками по НАТО та партнерами по ЄС щодо зусиль стосовно пошуку дипломатичного врегулювання конфлікту на Донбасі.

Нагадаємо, наприкінці жовтня 2021 року американські ЗМІ повідомили, що Росія відновила нарощування чисельності своїх військ біля кордону з Україною, і це викликає занепокоєння у високопосадовців у США та Євросоюзі.

21 листопада начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив, що РФ готується до нападу на Україну наприкінці січня або на початку лютого, до того ж атака буде "набагато руйнівнішою, ніж будь-яка раніше". Глава Міноборони Олексій Резніков повідомив в інтерв'ю Politico, опублікованому 13 грудня, що навколо кордонів України перебуває приблизно 100 тис. російських військових, які можуть атакувати одразу на кількох фронтах, використовуючи артилерію, танки та авіацію.

У Кремлі назвали повідомлення про підготовку вторгнення "вкиданнями", заявивши, що "Росія не збирається ні на кого нападати і не виношує жодних агресивних планів", і звинуватили Київ у підготовці до агресії "проти "ЛНР" і "ДНР". У МЗС України спростували дезінформацію РФ про нібито підготовку до військового нападу на Донбасі.

США та НАТО неодноразово закликали Росію до деескалації напруги на кордоні.

Про "рішучі економічні та інші заходи" у разі вторгнення в Україну попередив Путіна 7 грудня під час онлайн-переговорів Байден.

За інформацією Bloomberg, адміністрація Байдена добиватиметься від Німеччини зупинки газопроводу "Північний потік – 2", який має з'єднати Росію та Німеччину дном Балтійського моря в обхід України, якщо Путін ухвалить рішення про військове вторгнення РФ в Україну.

За словами прем'єр-міністра Великобританії Бориса Джонсона, будь-які дестабілізаційні дії РФ щодо України будуть стратегічною помилкою, яка матиме значні наслідки.

13 грудня про санкції проти РФ у разі її вторгнення в Україну домовилися глави МЗС країн ЄС.

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов повідомив 14 грудня, що загроза з боку Росії є постійною, але ситуація під контролем.