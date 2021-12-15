Джеляла можуть засудити до 20 років ув’язнення, - адвокат Полозов

Окупаційна влада Криму найближчим часом планує висунути заступнику голови Меджлісу кримськотатарського народу Наріману Джелялу обвинувачення в остаточній редакції.

Про це у програмі в ефірі телеканалу "Дом" розповів адвокат Микола Полозов, інформує Цензор.НЕТ.

"Добігає кінця попереднє розслідування. Я вважаю, що найближчим часом ми почнемо знайомитися з матеріалами "кримінальної справи". Йому (Наріману Джелялу. - Ред.) буде висунуто обвинувачення в остаточній редакції. Відповідно, можна буде говорити, що цю стадію вже завершено. Наступна стадія - це ознайомлення зі "справою", після цього - направлення обвинувального висновку до прокуратури і "справи" - до "суду", - розповів адвокат.

За словами Полозова, за тими статтями, які окупанти інкримінують Джелялу, йому загрожує до 20 років позбавлення волі.

"Нарімана Джеляла обвинувачують у скоєнні диверсії у складі організованої групи із заподіянням значної шкоди майну. Також його обвинувачують у незаконному обігу вибухових пристроїв у складі організованої групи. І у незаконній контрабанді вибухових пристроїв у складі організованої групи. За сукупністю покарання може становити близько 20 років позбавлення волі", - пояснив Полозов.

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