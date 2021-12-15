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Кабмін схвалив призначення Синєгубова головою Харківської ОДА

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Кабмін схвалив призначення Синєгубова головою Харківської ОДА

Кабінет Міністрів схвалив призначення Олега Синєгубова головою Харківської обласної державної адміністрації.

Про це у Telegram повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук, інформує Цензор.НЕТ.

"Погоджено призначення Синєгубова Олега Васильовича головою Харківської обласної державної адміністрації", - йдеться в повідомленні.

Кабмін також схвалив звільнення Синєгубова з посади голови Полтавської обласної державної адміністрації, яку він обіймає нині.

Також читайте: Кабмін погодив призначення Микити головою Закарпатської ОДА

Автор: Богдан Гуньковський
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Не завидую . Там ещё тот гадючник .
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15.12.2021 13:49 Відповісти
родной для него.
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15.12.2021 16:31 Відповісти
он с мамаём не одной крови?
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15.12.2021 13:55 Відповісти
Может они Мамая хотят повысить 😀😀
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15.12.2021 14:08 Відповісти
до теневого мера харькова? ))))
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15.12.2021 14:20 Відповісти
Нееть 😀
до головы полтавской ОДА .
они же Синегубова с полтавской ода переводят
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15.12.2021 15:20 Відповісти
А він взагалі то чьїх буде?
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15.12.2021 13:56 Відповісти
родом с Харькова. Мент - юрист
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15.12.2021 14:08 Відповісти
Синегубый Харьков.
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15.12.2021 13:57 Відповісти
полтавскую попилил, теперь за харьковскую возьмется, если успеет!
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15.12.2021 14:10 Відповісти
Там "все уже украдено до нас"...
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15.12.2021 14:44 Відповісти
Колишній мент ... а потім викладач в училищі МВС у Харкові ...
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15.12.2021 14:11 Відповісти
опытный. знает порядок цифр и с кем нужно делиться.
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15.12.2021 16:32 Відповісти
 
 