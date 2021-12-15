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Новости Политика Украины
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Кабмин (13801) назначение (2047) ОГА (2375) Харьков (6515) Синегубов (481) Мельничук Тарас (33)

Кабмин одобрил назначение Синегубова главой Харьковской ОГА

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Кабмин одобрил назначение Синегубова главой Харьковской ОГА

Кабинет Министров одобрил назначение Олега Синегубова главой Харьковской областной государственной администрации.

Об этом в Telegram сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук, передает Цензор.НЕТ.

"Согласовано назначение Синегубова Олега Васильевича главой Харьковской областной государственной администрации", - говорится в сообщении.

Кабмин также одобрил увольнение Синегубова с должности главы Полтавской областной государственной администрации, которую он занимает сейчас.

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Автор: Наталя Джума
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Не завидую . Там ещё тот гадючник .
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15.12.2021 13:49 Ответить
родной для него.
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15.12.2021 16:31 Ответить
он с мамаём не одной крови?
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15.12.2021 13:55 Ответить
Может они Мамая хотят повысить 😀😀
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15.12.2021 14:08 Ответить
до теневого мера харькова? ))))
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15.12.2021 14:20 Ответить
Нееть 😀
до головы полтавской ОДА .
они же Синегубова с полтавской ода переводят
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15.12.2021 15:20 Ответить
А він взагалі то чьїх буде?
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15.12.2021 13:56 Ответить
родом с Харькова. Мент - юрист
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15.12.2021 14:08 Ответить
Синегубый Харьков.
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15.12.2021 13:57 Ответить
полтавскую попилил, теперь за харьковскую возьмется, если успеет!
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15.12.2021 14:10 Ответить
Там "все уже украдено до нас"...
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15.12.2021 14:44 Ответить
Колишній мент ... а потім викладач в училищі МВС у Харкові ...
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15.12.2021 14:11 Ответить
опытный. знает порядок цифр и с кем нужно делиться.
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15.12.2021 16:32 Ответить
 
 