Кабмин согласовал назначение Микиты главой Закарпатской ОГА

На заседании правительства было согласовано назначение нового руководителя Закарпатской ОГА Виктора Микиты.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Соответствующий проект указа президента был одобрен на заседании правительства в четверг.

На собеседовании во время заседания Кабмина Виктор Микита заявил, что является действующим сотрудником Службы безопасности Украины.

На данный момент исполняющим обязанности главы ОГА является Петр Домбромильский.

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