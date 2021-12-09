Кабмин согласовал назначение Микиты главой Закарпатской ОГА
На заседании правительства было согласовано назначение нового руководителя Закарпатской ОГА Виктора Микиты.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
Соответствующий проект указа президента был одобрен на заседании правительства в четверг.
На собеседовании во время заседания Кабмина Виктор Микита заявил, что является действующим сотрудником Службы безопасности Украины.
На данный момент исполняющим обязанности главы ОГА является Петр Домбромильский.
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И что это за муйня? Действующий сотрудник СБУ в качестве главы ОГА? Пилотный проект КГБезации глав ОГА?
https://www.facebook.com/kirilo.sazonov/posts/4596123877141668?__cft__[0]=AZW7MsnpPlASX71JWwZXR7LUrx93CgyRy-eOiU7618aDkz8sJXfZT-RhMWTr2-mV--MrFdgzhE1wEdAxe_9rlbDAREI938-i8I-fufr_SvIC4bIFmqyua_9IooKZeGAak8LAYTByQwo3B3FR8GQmaPyddQnA3FFVV7lPWbvYRuzCug&__tn__=%2CO%2CP-R 7 декабрь в 17:14 ·
Телеграм-каназ Инсайдер.юа пишет о вероятном назначении нового главы Закарпатской ОДА. Высокопоставленный сотрудник СБУ с местными корнями. Я думаю, что речь сейчас идет только о возможном назначении. И после анализа ситуации ОП на это не пойдет. Работа в Донецке в 2013 - 2014 году? Возможная связь с местными кланами? Этого достаточно, чтобы подобрать другую кандидатуру. Впрочем, время покажет. Привожу ниже материал без купюр:
В информ пространстве активно распространяется информация о том, что новым кандидатом на должность главы Закарпатской ОГА является Виктор Мыкита. В настоящее время он первый заместитель начальника Главного управления в Центральном аппарате СБУ Украины.
Для местных кланов контрабандистов он является своим, потому что родом из села Ильница, Ирашавского района Закарпатья. При этом, судя по декларации, сосредоточил там всю свою недвижимость (особняки, земельные участки, квартиры) и автопарк.
Послужной список «впечатляет»:
в 2013-14 годах служил в Донецке - наверное даже не стоит напоминать, что именно там произошло в этот период, как бездействие СБУ привело к оккупации ОРДЛО;
в 2015-18 годах являлся руководителем спецподразделения СБУ Закарпатья по борьбе с организованной преступностью. Тут стоит отметить, что «организовал» он преступность очень удачно. Именно в этот период произошла местная война в Мукачево между регионалом Михаилом Ланьо и Правым сектором, которую «проморгал» Виктор Мыкита. Кроме того, в этот период местные ему приписывают сначала «сигаретную» тему, а там и контрабанду в целом. Интересно, что материалы, которые выходили за тот период в сети зачищены.
Изучая вопрос контрабанды, интересен также тот факт, что его супруга Виктория давно занимается грузовыми автоперевозками на Закарпатье перевозя «ценные грузы».
До назначения на должность в Центральный аппарат, работал заместителем начальника управления СБУ в Запорожской области. Там надеялись, что он не будет заниматься давлением на бизнес, но о результатах «деятельности» так и не известно…
Интересно, что это уже второй СБУшник, за последние 2 года, который может возглавить Закарпатскую ОГА. До этого был не местный генерал Алексей Петров, которого прислали зачистить контрабанду. Но местные кланы Балоги-Петёвки отомстили и сожрали генерала, когда тот возглавил облсовет устроив там переворот. Главное их требование всё время - на Закарпатье должен быть закарпатец. И сейчас они успешно шантажируют ОП, чтобы снова получить своего местного, на этот раз Мыкиту, который им давно понятен.
Пойдёт ли на поводу у Балоги-Петёвки ОП? Покажет ближайшее время. Но с точки зрения логики, ставить Мыкиту в приграничном регионе после «успехов» в Донецке - просто неразумно...