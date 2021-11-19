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Новости Политика Украины
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Зеленский уволил Полоскова и назначил Добромильского и.о. главы Закарпатской ОГА, - указы

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Зеленский уволил Полоскова и назначил Добромильского и.о. главы Закарпатской ОГА, - указы

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении главы Закарпатской облгосадминистрации Анатолия Полоскова с должности и временном возложении его обязанностей на заместителя председателя ОГА Петра Добромильского.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в указе №587/2021.

"Уволить Полоскова Анатолия Александровича с должности главы Закарпатской областной государственной администрации согласно поданному им заявлению", - говорится в сообщении.

В указе №588/2021 сообщается: "Временно возложить исполнение обязанностей главы Закарпатской облгосадминистрации на Добромильского Петра Петровича".

Напомним, ранее глава Закарпатской ОГА Полосков написал заявление об увольнении. Вместе с ним ушшли три заместителя.

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Автор: Наталя Джума
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нашел таки время на перестановку кровати)
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19.11.2021 10:54 Ответить
Уже не поймешь с кого спрашивать...За результаты.
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19.11.2021 10:55 Ответить
Та то без різниці. Там Коля Котлєта всім заправляє.
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19.11.2021 10:56 Ответить
Как выяснилось, не всем. Балога его переиграл. За это полоскова и сняли
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19.11.2021 14:25 Ответить
Я іронізую. 😊 Котлєту в Закарпатті не посилають лише митники. І то лише поки що. 😊
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19.11.2021 14:39 Ответить
 
 