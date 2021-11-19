Зеленський звільнив Полоскова та призначив Добромільського в.о. голови Закарпатської ОДА, - укази

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про звільнення очільника Закарпатської облдержадміністрації Анатолія Полоскова з посади і тимчасове покладення його обов'язків на заступника голови ОДА Петра Добромільського.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в указі №587/2021.

"Звільнити Полоскова Анатолія Олександровича з посади голови Закарпатської обласної державної адміністрації згідно з поданою ним заявою", - йдеться в повідомленні.

В указі №588/2021 повідомляється: "Тимчасово покласти виконання обов'язків голови Закарпатської облдержадміністрації на Добромільського Петра Петровича".

Нагадаємо, раніше голова Закарпатської ОДА Полосков написав заяву на звільнення. Разом з ним пішли троє заступників.

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