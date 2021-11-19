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Новини Політика України
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Закарпаття (1578) Зеленський (17420) призначення (1019) ОДА (1540) звільнення (1511) Полосков Анатолій (8)

Зеленський звільнив Полоскова та призначив Добромільського в.о. голови Закарпатської ОДА, - укази

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Зеленський звільнив Полоскова та призначив Добромільського в.о. голови Закарпатської ОДА, - укази

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про звільнення очільника Закарпатської облдержадміністрації Анатолія Полоскова з посади і тимчасове покладення його обов'язків на заступника голови ОДА Петра Добромільського.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в указі №587/2021.

"Звільнити Полоскова Анатолія Олександровича з посади голови Закарпатської обласної державної адміністрації згідно з поданою ним заявою", - йдеться в повідомленні.

В указі №588/2021 повідомляється: "Тимчасово покласти виконання обов'язків голови Закарпатської облдержадміністрації на Добромільського Петра Петровича". 

Нагадаємо, раніше голова Закарпатської ОДА Полосков написав заяву на звільнення. Разом з ним пішли троє заступників.

Також читайте: Кабмін погодив звільнення голови Закарпатської ОДА Полоскова

Автор: Богдан Гуньковський
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нашел таки время на перестановку кровати)
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19.11.2021 10:54 Відповісти
Уже не поймешь с кого спрашивать...За результаты.
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19.11.2021 10:55 Відповісти
Та то без різниці. Там Коля Котлєта всім заправляє.
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19.11.2021 10:56 Відповісти
Как выяснилось, не всем. Балога его переиграл. За это полоскова и сняли
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19.11.2021 14:25 Відповісти
Я іронізую. 😊 Котлєту в Закарпатті не посилають лише митники. І то лише поки що. 😊
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19.11.2021 14:39 Відповісти
 
 