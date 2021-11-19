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Зеленський звільнив Полоскова та призначив Добромільського в.о. голови Закарпатської ОДА, - укази
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Президент України Володимир Зеленський підписав указ про звільнення очільника Закарпатської облдержадміністрації Анатолія Полоскова з посади і тимчасове покладення його обов'язків на заступника голови ОДА Петра Добромільського.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в указі №587/2021.
"Звільнити Полоскова Анатолія Олександровича з посади голови Закарпатської обласної державної адміністрації згідно з поданою ним заявою", - йдеться в повідомленні.
В указі №588/2021 повідомляється: "Тимчасово покласти виконання обов'язків голови Закарпатської облдержадміністрації на Добромільського Петра Петровича".
Нагадаємо, раніше голова Закарпатської ОДА Полосков написав заяву на звільнення. Разом з ним пішли троє заступників.
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показати весь коментар19.11.2021 10:54 Відповісти Мені подобається 0
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