Виплата вакцинованим українцям 1000 гривень не вплине на інфляцію, - НБУ

Кирило Шевченко заявив, що виплата усім вакцинованим українцям тисячі гривень, про яку заявив президент, не матиме значного впливу на загальний показник інфляції.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на інтерв'ю Голови НацБанку для liga.net.

За його словами, програма виплати тисячі гривень кожному вакцинованому українцю фактично не вплине на інфляцію. На першому етапі на виплати спрямують 8 млрд гривень.

"Це не той обсяг програми, який може чинити істотний вплив на інфляцію, тому що тисяча гривень на особу не зможе істотно стимулювати і без того високий споживчий попит. Також варто враховувати, що витратити ці кошти можна буде тільки на окремі види послуг, які є недостатньо завантаженими зараз і займають дуже незначну частку в споживчому наборі", - зазначив Шевченко.

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