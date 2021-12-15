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Виплата вакцинованим українцям 1000 гривень не вплине на інфляцію, - НБУ

Новини Цензор.НЕТ Економіка Здоров'я

Виплата вакцинованим українцям 1000 гривень не вплине на інфляцію, - НБУ

Кирило Шевченко заявив, що виплата усім вакцинованим українцям тисячі гривень, про яку заявив президент, не матиме значного впливу на загальний показник інфляції.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на інтерв'ю Голови НацБанку для liga.net.

За його словами, програма виплати тисячі гривень кожному вакцинованому українцю фактично не вплине на інфляцію. На першому етапі на виплати спрямують 8 млрд гривень.

"Це не той обсяг програми, який може чинити істотний вплив на інфляцію, тому що тисяча гривень на особу не зможе істотно стимулювати і без того високий споживчий попит. Також варто враховувати, що витратити ці кошти можна буде тільки на окремі види послуг, які є недостатньо завантаженими зараз і займають дуже незначну частку в споживчому наборі", - зазначив Шевченко.

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Топ коментарі
+2
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15.12.2021 14:58
+2
Однажды в телевизоре появился бледный как смерть Министр Финансов и заявил: - Финансовый кризис нас не затронет. Потому что. . Я вам точно говорю Население, знающее толк в заявлениях официальных лиц, выматерилось негромко и отправилось закупать соль, спички и сахар. (с)
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15.12.2021 15:04
+1
Какой нибудь книжный коллекционер или любитель духовно обогатиться.
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15.12.2021 15:08
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15.12.2021 14:58 Відповісти
Ура!
...и танки наши быстры...
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15.12.2021 14:58 Відповісти
Цей висір базується на чому?
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15.12.2021 15:02 Відповісти
Однажды в телевизоре появился бледный как смерть Министр Финансов и заявил: - Финансовый кризис нас не затронет. Потому что. . Я вам точно говорю Население, знающее толк в заявлениях официальных лиц, выматерилось негромко и отправилось закупать соль, спички и сахар. (с)
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15.12.2021 15:04 Відповісти
Потому что это не 1000 денежных единиц.
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15.12.2021 15:05 Відповісти
Если начнут действовать конверт центры, где тысячу можно будет махнуть не глядя гривен на 700-800 или даже на 500, то еще как вплыне!!!!
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15.12.2021 15:05 Відповісти
Какой нибудь книжный коллекционер или любитель духовно обогатиться.
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15.12.2021 15:08 Відповісти
я понял, посоны. дабы не разгонять инфляцию, не уменьшать расходы нужным людям на "велике крадивныцтво", все социальные выплаты будут осуществляться ассигнациями "банка приколов", а соответствующие банковские карты будут отпечатаны на оставшихся нереализоваными календариках прошлых лет.
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15.12.2021 15:12 Відповісти
Да уж, даже Голова Нацбанку прямым текстом говорит, что эта тысяча ни о чем.
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15.12.2021 15:17 Відповісти
Нет реальных денег - нет инфляции.

Либо НБУ звиздит, либо зебилов разводят на фантики.
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15.12.2021 15:33 Відповісти
Тому що це буде не всім, не повна сума, і завжди проходити безготівково.
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15.12.2021 15:40 Відповісти
Ділять уже шкуру не вбитого ведмедя...Ну терпіли....
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15.12.2021 15:54 Відповісти
Конечно, на эту бешеную инфляцию уже ничего не влияет - она вырвалась и взбесилась и так
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15.12.2021 18:06 Відповісти
 
 