Друг сім'ї Зеленського міністр Чернишов їздить на авто з номерами прикриття та мигалками, - ЗМІ
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Авто охорони міністра розвитку громад і територій Олексія Чернишова, який товаришує з президентом Володимиром Зеленським, використовує номери прикриття і спецсигнали під час руху дорогами Києва.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це із посиланням на власне розслідування пише "УП".
Зазначається, що журналісти-розслідувачі спостерігали за "Мерседесом" міністра та "Фольксвагеном" його охорони.
Автомобіль охорони міністра обладнаний проблисковими маяками. Номерних знаків "Фольксвагена" немає у базі поліції, а це означає, що Чернишову з невідомих причин можна використовувати оперативні номерні знаки – "номери прикриття".
Журналісти помітили, як авто охорони Чернишова їхало з увімкненими проблисковими маяками, застосовувало звуковий спецсигнал, зупиняло зустрічний потік машин і всупереч правилам звертало в бік офісу мільярдера та народного депутата від партії "Опозиційна платформа – За життя" Ігоря Абрамовича.
За інформацією джерел УП в політичних колах, дружина президента Володимира Зеленського товаришує з дружиною Олексія Чернишова.
Чернишов єдиний із членів Кабінету міністрів цьогоріч відвідував святкування дня народження президента Зеленського та приїжджав до президента Зеленського у державну резиденцію в Карпатах у день народження керівника Офісу президента Андрія Єрмака.
УП звернулася до міністра Чернишова з питаннями, на яких підставах авто його супроводу використовує спецзасоби та має оперативні номерні знаки, але на момент публікації він не відповів.
Будь ласка, зачекайте...
Одна из местных компаний регулярно получала подряды горсовета. Цены по договорам были завышены в несколько раз, работы выполнялись только на бумаге. Если же проводились, то дельцы использовали дешевые либо некачественные материалы, которые не соответствовали заявленной документации.
Чиновники, которые были заказчиками работ, на все вопросы «закрывали глаза» и не реагировали на нарушения. Во время плановых проверок ничего «не замечали» и чиновники Государственной налоговой службы в Днепропетровской области.
Чиновникам грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.
15 декабря, 2021Без рубрикиКомментарии: 0
Из цикла: Украинская абсурдопедия…
Страдающий из-за отсутствия власти и всех прелестей с ней связанных, А. Богдан дал откровенное интервью Гордону, в котором рассказал, как Зеленский проводил назначения в исполнительной власти по требованию Коломойского.
Об этом рассказывает сегодня в Фейсбуке политический и экономический Андрей Головачев.
Что это означает?
- Богдан сообщил, что позорные «слуги» ежемесячно получают «зарплаты в конвертах»
Это означает, что Президент страны вынужден подчинятся некому частному лицу, очевидно по причине зависимости от этого лица. То есть налицо шантаж.
Итак, имеем главу государства, верховного главнокомандующего, который настолько зависим от частного лица, которого объявили США в международный розыск, что вынужден проводить кадровую политику в интересах этого частного лица.
Интересно, какая фракция в ВР поднимет вопрос о немедленной проверке фактов, изложенных Богданом и в случае их подтверждения немедленного инициирования импичмента Президенту и ареста Коломойского?
Ну, ладно, пошутил. Все мы знаем, что страной де факто управляет дуумвират Коломойский- Зеленский. И никого это не смущает. НИ-КО-ГО
Почему не смущает?
Ну, это просто страна такая, специфическая, которая, как утверждают, семимильными шагами идёт в Европу, в НАТО и Президент которой, якобы, борется с олигархами.
- Коломойский без медали: как Зеленский проводит деолигархизацию
Что такое страна failed state?
Почитайте интервью Богдана и вам все станет понятно.
Это страна где ни один орган власти не работает в соответствии с Конституцией, а все работают по понятиям и в ручном режиме.
Ещё проще, это страна где законы не исполняются, а действует принцип «у кого сила , тот и прав».
2) кумів не призначає, брата не вбивав- це ж вам не Вальцман-бАрига;
3) квиток на свята прибрали, приїдете та навчите як Канаду побудувати?
Ну точно же щыыырый украинец) как президент! Ну точно такому и мигалку и номера прикрытия надо...
Шабат шалом гои!
Звісно, що не читали, бо тут цілими днями розпорошуєте свій талант та вганяєте Зе!Беню в третій бронежилет роздмухуючи насильницьку зміну влади- всенародно обраного обісраним препіздента!
Так от, Трухін перебував поряд із Шефіром. Наляканий до нормального стану памперса приЗе!Бені, шофер Шифера, котрого за це обмалювали отворами по колу- це підтвердив. А взагалі- це й проблема для Рукзакяна+Антошки+КінКонгШвілі, що невловимий месник так чітко діє... Це ж не терорист, що розмішив усю Луцьку область, комік нацюрив у колготки через три бронепамперси, а 50000грн. не отримав?