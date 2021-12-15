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Азербайджан (607) Алієв (103) Зеленський (17431) кримські татари (1969) полонені (1941)

Зеленський просить Азербайджан допомогти Україні зі звільненням полонених

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Зеленський просить Азербайджан допомогти Україні зі звільненням полонених

Президент України Володимир Зеленський звернувся до президента Азербайджана Ільхама Алієва щодо можливості долучення Азербайджану до процесу звільнення незаконно утримуваних осіб.

Про це повідомляє пресслужба глави держави, інформує Цензор.НЕТ.

Зеленський та Ільхам Алієв зустрілися в Брюселі.

"Питання звільнення громадян України, передусім кримських татар, яких незаконно утримують у Росії, є одним з моїх ключових пріоритетів. Буду вдячний вам за можливу допомогу у просуванні цього питання", - заявив Зеленський.

Також сторони обговорили транзит вантажів за маршрутом Європа - Кавказ - Азія - морем та залізницею.

Також читайте: Поки проблему вирішити не вдалося, - Пєсков про обмін утримуваними особами

Зеленський запропонував провести в лютому в Києві самі за участі президентів Азербайджану та Туреччини з нагоди 30-річчя встановлення дипломатичних відносин України з цими країнами.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+10
а чего не Экваториальную Гвинею?
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15.12.2021 15:28
+9
Він згадує про "пріорітет" коли плануює щось злити. Що?
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15.12.2021 15:28
+8
Сам нічого не може. Попрошайка.
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15.12.2021 15:41
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а чего не Экваториальную Гвинею?
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15.12.2021 15:28 Відповісти
Я бы предложил ...Кабо Верде! Нук понятно, там есть представитель РеФэ заявивший, что он любит ....Украину????
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15.12.2021 16:05 Відповісти
что, силный умный? Кроме пи......т не умееш? Что гордишся трепетом типа "вот как можно унижат своего президента"? Вам не стыдно, или уже нюх потеряли? Украинцам в вопросах государственности Украины, сейчас, как никогда нужно сплотится вокруг главы государства, а не занятся болтовней. И задайся вопросом, что ты делал для Украины, или если был бы президентом что бы делал? Задался? Очко уже начал жим-жим? Будте по серезнее, хватит тролит.
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15.12.2021 20:47 Відповісти
Він згадує про "пріорітет" коли плануює щось злити. Що?
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15.12.2021 15:28 Відповісти
Дурень, бросай ружьё и всплывай!(с)
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15.12.2021 15:34 Відповісти
Что, не выходит каменный цветок Вова?
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15.12.2021 15:38 Відповісти
браслетики жмуть...а ердоган попереджував
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15.12.2021 15:42 Відповісти
Ну чого ж не виходить... На дні унітазу виходить . Хоча, не зовсім кам'яний .
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15.12.2021 15:57 Відповісти
Т виходить, що вагнерівців і Цемаха має азербайджанський ссецназ захопити і віддати Зєлі для того, щоб той обмін провів? 🤔 А якщо Зєлєнскій знову той обмінний фонд по одному місцю спустить?
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15.12.2021 15:41 Відповісти
Порадив би йому Алієв поповнити обмінний фонд різними медведчуками і шуфричами з мамаями. Кандитатів вже хоч греблю гати, можна хоч трьох за одного віддавати.
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15.12.2021 19:53 Відповісти
Сам нічого не може. Попрошайка.
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15.12.2021 15:41 Відповісти
а що ти робиш для звільнення полонених?
крім як заводиш у владу прихильників рф, сепарів, та інший зброд???
і в самого що до раші, мабудь рило в пуху
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15.12.2021 15:45 Відповісти
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15.12.2021 15:55 Відповісти
Хто продає? Як замовити?
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15.12.2021 16:00 Відповісти
Наприклад тут.
Прикро,що за "ковідну" тисячу придбати не можна.
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15.12.2021 16:10 Відповісти
після того,як Азербайджан відібрав частину своєї території у підконтрольної Росії -Вірменії це "квартал від зе"
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15.12.2021 15:55 Відповісти
Зеля, а ты на Вагнеровцев обменяй наших пленных. Ты же ***** посмотрел в глаза и даже лизнул в сраку а он тебе почему только плюнул в морду?
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15.12.2021 16:03 Відповісти
Пусть пробует. Нам выгодна дружба и с мусульманами.У нас все равны.
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15.12.2021 16:07 Відповісти
и литачок отремонтировали уже. о как
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15.12.2021 16:08 Відповісти
За те "конверты",для своих слуг-могли и выкупить наших сограждан,раз не хватает ума освободить.
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15.12.2021 16:21 Відповісти
(с)

С уваженьем. Дата. Подпись
Отвечайте нам, а то
Если вы не отзовётесь
Мы напишем в "Спортлото"!
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15.12.2021 16:23 Відповісти
А местные бандиты не могут помочь?
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15.12.2021 16:49 Відповісти
 
 