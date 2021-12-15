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Новости Политика Украины
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Азербайджан (746) Алиев (152) Зеленский (16534) крымские татары (2689) пленные (1833)

Зеленский просит Азербайджан помочь Украине с освобождением пленных

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Зеленский просит Азербайджан помочь Украине с освобождением пленных

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по поводу возможности присоединения Азербайджана к процессу освобождения незаконно удерживаемых лиц.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства, информирует Цензор.НЕТ.

Зеленский и Алиев встретились в Брюсселе.

"Вопрос освобождения граждан Украины, прежде всего крымских татар, незаконно удерживаемых в России, является одним из моих ключевых приоритетов. Буду благодарен вам за возможную помощь в продвижении этого вопроса", - заявил Зеленский.

Также стороны обсудили транзит грузов по маршруту Европа – Кавказ – Азия – морем и железной дорогой.

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Зеленский предложил провести в феврале в Киеве саммит при участии президентов Азербайджана и Турции по случаю 30-летия установления дипломатических отношений Украины с этими странами.

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+10
а чего не Экваториальную Гвинею?
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15.12.2021 15:28
+9
Він згадує про "пріорітет" коли плануює щось злити. Що?
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15.12.2021 15:28
+8
Сам нічого не може. Попрошайка.
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15.12.2021 15:41
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а чего не Экваториальную Гвинею?
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15.12.2021 15:28 Ответить
Я бы предложил ...Кабо Верде! Нук понятно, там есть представитель РеФэ заявивший, что он любит ....Украину????
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15.12.2021 16:05 Ответить
что, силный умный? Кроме пи......т не умееш? Что гордишся трепетом типа "вот как можно унижат своего президента"? Вам не стыдно, или уже нюх потеряли? Украинцам в вопросах государственности Украины, сейчас, как никогда нужно сплотится вокруг главы государства, а не занятся болтовней. И задайся вопросом, что ты делал для Украины, или если был бы президентом что бы делал? Задался? Очко уже начал жим-жим? Будте по серезнее, хватит тролит.
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15.12.2021 20:47 Ответить
Він згадує про "пріорітет" коли плануює щось злити. Що?
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15.12.2021 15:28 Ответить
Дурень, бросай ружьё и всплывай!(с)
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15.12.2021 15:34 Ответить
Что, не выходит каменный цветок Вова?
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15.12.2021 15:38 Ответить
браслетики жмуть...а ердоган попереджував
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15.12.2021 15:42 Ответить
Ну чого ж не виходить... На дні унітазу виходить . Хоча, не зовсім кам'яний .
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15.12.2021 15:57 Ответить
Т виходить, що вагнерівців і Цемаха має азербайджанський ссецназ захопити і віддати Зєлі для того, щоб той обмін провів? 🤔 А якщо Зєлєнскій знову той обмінний фонд по одному місцю спустить?
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15.12.2021 15:41 Ответить
Порадив би йому Алієв поповнити обмінний фонд різними медведчуками і шуфричами з мамаями. Кандитатів вже хоч греблю гати, можна хоч трьох за одного віддавати.
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15.12.2021 19:53 Ответить
Сам нічого не може. Попрошайка.
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15.12.2021 15:41 Ответить
а що ти робиш для звільнення полонених?
крім як заводиш у владу прихильників рф, сепарів, та інший зброд???
і в самого що до раші, мабудь рило в пуху
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15.12.2021 15:45 Ответить
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15.12.2021 15:55 Ответить
Хто продає? Як замовити?
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15.12.2021 16:00 Ответить
Наприклад тут.
Прикро,що за "ковідну" тисячу придбати не можна.
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15.12.2021 16:10 Ответить
після того,як Азербайджан відібрав частину своєї території у підконтрольної Росії -Вірменії це "квартал від зе"
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15.12.2021 15:55 Ответить
Зеля, а ты на Вагнеровцев обменяй наших пленных. Ты же ***** посмотрел в глаза и даже лизнул в сраку а он тебе почему только плюнул в морду?
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15.12.2021 16:03 Ответить
Пусть пробует. Нам выгодна дружба и с мусульманами.У нас все равны.
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15.12.2021 16:07 Ответить
и литачок отремонтировали уже. о как
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15.12.2021 16:08 Ответить
За те "конверты",для своих слуг-могли и выкупить наших сограждан,раз не хватает ума освободить.
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15.12.2021 16:21 Ответить
(с)

С уваженьем. Дата. Подпись
Отвечайте нам, а то
Если вы не отзовётесь
Мы напишем в "Спортлото"!
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15.12.2021 16:23 Ответить
А местные бандиты не могут помочь?
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15.12.2021 16:49 Ответить
 
 