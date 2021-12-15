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адвокат (888) Ізовітова (4) Національна асоціація адвокатів України (6)

Українське законодавство про адвокатуру - це європейський стандарт, - Ізовітова

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Українське законодавство про адвокатуру - це європейський стандарт, - Ізовітова

Ініціативи Ради Європи щодо реформування українського законодавства про адвокатуру на тих самих засадах, як і адвокатури інших країн "Східного Партнерства" не враховують різницю в поточному стані, історії розвитку і масштаби адвокатур в різних країнах.

Про це голова Національної асоціації адвокатів України і Ради адвокатів України Лідія Ізовітова заявила на засіданні РАУ, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Українські Новини".

Вона нагадала, що в рамках ініціативи Ради Європи з реформування адвокатури Україна потрапила в одну групу з Грузією, Вірменією, Молдовою.

Однак при формуванні цієї групи не було враховано, що в деяких з цих країн кількість адвокатів становить близько 1 тис., в той час як в Україні їх майже 65 тис.

"Цей проект "Східного Партнерства" нерівнозначний, погодьтеся", - наголосила Лідія Ізовітова.

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Разом з тим, опрацьовуючи висновки європейських експертів, представники української адвокатури намагалися дізнатися, які саме європейські стандарти будуть впроваджуватися в рамках запропонованого реформування.

"Що таке європейські стандарти? Нам говорять: європейські стандарти – це законодавство будь-якої європейської країни, Європейського Союзу, Ради Європи, тому що стандартів європейських однакових немає", - розповіла голова РАУ.

Лідія Ізовітова нагадала, що українська адвокатура у сучасному стані розбудовувалася на основі закону 2012 року, який враховує висновки Венеціанської комісії. При цьому Україна є членом Ради Європи з 1994 року, а НААУ була створена на основі резолюцією ПАСЄ 1995 року.

"Таким чином за 25 років ми маємо право сказати, що наше законодавство про адвокатуру України є європейським стандартом", - наголосила вона.

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Лідія Ізовітова також звернула увагу на те, що окремі рекомендації, які були надані Україні в рамках цього проекту, не враховують діючі положення законодавства. Зокрема це стосується рекомендації щодо обмеження строків перебування на посадах в органах адвокатського самоврядування.

"Нам кажуть: в Україні немає обмежень щодо строку перебування на посадах в органах самоврядування. В нас окрема норма обмежень є (5 років. - Ред.) Для всіх має бути так: до трьох років, але кількість разів – необмежена. А от для України – тільки один раз", - розповіла голова НААУ про рекомендації.

Інші рекомендації, за її словами, стосуються фінансування дисциплінарних палат за рахунок внесків, а не коштів, які надходять від складання іспитів, а також неприпустимості об’єднання дисциплінарних палат та кваліфікаційних палат в одній юридичній особі.

"При тому, що Венеціанська комісія сказала Україні, що це можливо", - підкреслила Лідія Ізовітова.

Автор: Ольга Лузан
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подружка Медведчука, редкостная коррумпированная тварь!.... и еще пророссийская..
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15.12.2021 19:53 Відповісти
100 %
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15.12.2021 19:57 Відповісти
Це одна з тих падлюк, що контролюють судову систему.
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15.12.2021 20:08 Відповісти
Как то столкнулся с беспределом наглым адвокатским- рейдерство. Жалобы писали в во все инстанции и АПУ. Эта тварь Изовитова покрывает таких "юристов"-рейдеров пользуясь влиянием в адвокатско судебной среде
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15.12.2021 20:58 Відповісти
у нас немае Верховенства Права - у нас немае Адвокатури як такої - у нас е "рішали".....
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15.12.2021 19:56 Відповісти
Ох и лживая продажная тварь....
а про дружка своего гречковского ничего не скажешь???
а про таксу за сдачу экзамена?????

А про поголовную продажность комиссий и зарабатывание на сдаче экзамена????

https://www.youtube.com/watch?v=8jSTMc7OXmI
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15.12.2021 19:58 Відповісти
У нас тоже больше 1 тыс. достойных адвокатов не наберётся.
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15.12.2021 20:03 Відповісти
вже можна відверто константувати, що реформа адвокатури коли адвокатом може бути лише данник мафії в лиці Ізовітової, провалилася . Послуги здорожчали кратно, а якість залишилась така яка і була - тобто ніяка. Ті самі рішали і кидали і далі цвітуть і процвітають .
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15.12.2021 22:24 Відповісти
 
 