У Франції можуть запровадити обов'язкову вакцинацію проти COVID-19, - Макрон
Новини Цензор.НЕТ Суспільство
Президент Франції Емманюель Макрон вважає, що країна майже підійшла до обов'язкової вакцинації проти COVID-19.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.
За його словами, "коли вакциновано майже 90% осіб у віці, прийнятному для вакцинації, це означає, що ми цього (обов'язкової вакцинації. - Ред.) майже досягли".
"Цей вірус адаптується, як усі віруси. Звідси ці нові варіанти, які можуть іноді трохи краще чинити опір, і тоді потрібно зробити інший тип додаткового щеплення, пристосованого до цих варіантів. Так почасти діють щороку стосовно грипу. Щороку знову вакцинуються, щоб отримати вакцину, адаптовану до цього грипу. Можливо, що ми йдемо до цього ще й з цим вірусом", - сказав Макрон в інтерв'ю телеканалам TF1 і LCI.
Президент також висловився про вакцинацію дітей, наголосивши, що вона буде необов'язковою, але бажаною.
"Це має бути вибором батьків. Обов'язку немає", - заявив Макрон, додавши, що у цьому питанні треба йти шляхом інформування батьків.
Будь ласка, зачекайте...
Рік тому про усю вакцину так висловлювались.
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/en/news/20211204_12/
Це не ті "ліві" посилання, котрі такі, як ви, подаєте. Давай-те. вперед на амбразуру
То тримайте ще раз.
Після вакцинації, як і після перенесеного грипу, рівень антитіл у крові досить високий. При фізичних навантаженнях, органи, які піддаються найбільшому навантаженню зазнають невеличких ушкоджень, але їх достатньо щоб викликати атаку антитіл. Це ще сильніше ушкоджує органи і призводить до аутоімунних реакцій, зокрема перикардиту або міокардиту. Молоді чоловіки частіше займаються спортом, та і прокачувати кров через розвинені м"язи складніше і серце у них працює з більшим навантаженням (тому льотчикам-винищувачам забороняють займатися видами спорту, які призводять до значного росту мускулатури.)
Так що молодим чоловікам після вакцинації чи одужання від ковіду або грипу не слід займатися спортом десь 2-3 тижні.
December 15 (GMT)
627 new cases and 3 new deaths in Israel [source]
December 14
830 new cases and 1 new death in Israel [source]
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December 16 (GMT)
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December 15
8,109 new cases and 356 new deaths in Ukraine [source]
Це Вам надто складно зрозуміти?
2. ти писав про світ - я відповів також про світ. з контексту все добре зрозуміло
Ти не дрібний маніпулятор. Ти справжній маніпулятор - ще й прикидаєшся "непонятливим".
Дістали перекручі, а то й справжні брехуни. А ну давай, напиши, скільки в світі від алкоголізму померло чи від травм на роботі? а, "статІстІк"? Можу підказати, в межах 5 млн. в рік
Лякаєте людей. а ті й самі перелякані. І хоч би раз написав, як медицина розбудовується чи, навпаки, загинається. Ні, тільки коліться - це ж навіть не вакцина в класичному її розумінні. Мовчите про це і тільки перекручеєте і брешете.
ВОЗ: от алкоголя в мире ежегодно умирает 3,3 млн человек
Що, пропонуєш з цього приводу перестати боротися з інфекційними хворобами?
2. пропоную тобі і тобі подібним розпочати кампанію по боротьбі з алкоголізмом і пропоную розпочати збір підписів за оголошення пандемії алкоголізму. померло ж аж 3,3 млн чоловік.
чи ці смерті гірші від смертей від інфекційних хвороб (звертаю твою увагу, що ти написав про всі подібні хвороби, а не про окрему !!! ).Маніпулятор
3. як там з статистикою по смертям в світі з причини - травми на роботі?
А байки про 70% були лише байками для довірливих (якщо коректно).