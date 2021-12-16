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У Франції можуть запровадити обов'язкову вакцинацію проти COVID-19, - Макрон

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

У Франції можуть запровадити обов'язкову вакцинацію проти COVID-19, - Макрон

Президент Франції Емманюель Макрон вважає, що країна майже підійшла до обов'язкової вакцинації проти COVID-19.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

За його словами, "коли вакциновано майже 90% осіб у віці, прийнятному для вакцинації, це означає, що ми цього (обов'язкової вакцинації. - Ред.) майже досягли".

"Цей вірус адаптується, як усі віруси. Звідси ці нові варіанти, які можуть іноді трохи краще чинити опір, і тоді потрібно зробити інший тип додаткового щеплення, пристосованого до цих варіантів. Так почасти діють щороку стосовно грипу. Щороку знову вакцинуються, щоб отримати вакцину, адаптовану до цього грипу. Можливо, що ми йдемо до цього ще й з цим вірусом", - сказав Макрон в інтерв'ю телеканалам TF1 і LCI.

Президент також висловився про вакцинацію дітей, наголосивши, що вона буде необов'язковою, але бажаною.

"Це має бути вибором батьків. Обов'язку немає", - заявив Макрон, додавши, що у цьому питанні треба йти шляхом інформування батьків.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Невакциновані люди мають у 9 разів вищий ризик смерті від COVID-19, - Кузін

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Топ коментарі
+11
І що цікаво, десь рік тому почалася "вакцинація".
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16.12.2021 08:17
+9
Чергове підтвердження, що мета - вколоти всіх.
А байки про 70% були лише байками для довірливих (якщо коректно).
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16.12.2021 08:12
+5
"Президент також висловився про вакцинацію дітей, наголосивши, що вона буде необов'язковою, але бажаною."
Рік тому про усю вакцину так висловлювались.
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16.12.2021 08:04
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"Президент також висловився про вакцинацію дітей, наголосивши, що вона буде необов'язковою, але бажаною."
Рік тому про усю вакцину так висловлювались.
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16.12.2021 08:04 Відповісти
Рік тому в світі було 1,7 мільйона померлих від ковіду, а зараз їх 5,3 мільйона.
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16.12.2021 08:11 Відповісти
І що цікаво, десь рік тому почалася "вакцинація".
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16.12.2021 08:17 Відповісти
Перші дози антиковідних вакцин в Ізраїлі були введені 27 грудня 2020. Розкажіть, як це вплинуло на смертність від ковіду, наприклад, в Україні або в Польщі?
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16.12.2021 10:14 Відповісти
прокоментуйте: Health ministry warns of vaccine's side effects
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/en/news/20211204_12/

Це не ті "ліві" посилання, котрі такі, як ви, подаєте. Давай-те. вперед на амбразуру
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16.12.2021 11:00 Відповісти
То якийсь неправильний сайт.

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16.12.2021 11:20 Відповісти
Я вже раз десять на цьому сайті давав пояснення з цього приводу. Де ви були? Хворіли?
То тримайте ще раз.
Після вакцинації, як і після перенесеного грипу, рівень антитіл у крові досить високий. При фізичних навантаженнях, органи, які піддаються найбільшому навантаженню зазнають невеличких ушкоджень, але їх достатньо щоб викликати атаку антитіл. Це ще сильніше ушкоджує органи і призводить до аутоімунних реакцій, зокрема перикардиту або міокардиту. Молоді чоловіки частіше займаються спортом, та і прокачувати кров через розвинені м"язи складніше і серце у них працює з більшим навантаженням (тому льотчикам-винищувачам забороняють займатися видами спорту, які призводять до значного росту мускулатури.)
Так що молодим чоловікам після вакцинації чи одужання від ковіду або грипу не слід займатися спортом десь 2-3 тижні.
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16.12.2021 14:53 Відповісти
прокоментуйте:
December 15 (GMT)

627 new cases and 3 new deaths in Israel [source]

December 14

830 new cases and 1 new death in Israel [source]

December 13

731 new cases and 7 new deaths in Israel [source]

December 16 (GMT)

9,590 new cases and 355 new deaths in Ukraine [source]

December 15

8,109 new cases and 356 new deaths in Ukraine [source]
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16.12.2021 15:13 Відповісти
Якщо не помиляюсь мова йшла про смертність у світі. До чого тут Україна чи Польща? А проста арифметика каже що за рік "вакцинації" померло 3,6 млн. осіб. А за рік без вакцинації 1,7 млн. Цифри ваші!
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16.12.2021 11:15 Відповісти
Пояснюю. Смертність від ковіду в світі складається з смертності всіх країн, в т. ч України та Польщі. От, 27 грудня в Ізраїлі вакцинували першою дозою кілька сотень людей. От я задав питання як це вплинуло на смертність в інших країнах, бо навіть на смертність і Ізраїлі це в грудні і навіть в січні помітно вплинути навіть теоретично не могло? І Ви на нього відповісти не змогли.
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16.12.2021 13:56 Відповісти
Сам шучу, сам торчу. Хіба не зрозуміло що це ніяким чином не могло повліяти на смертність в інших країнах. А ось як так вийшло що за рік вакцинації у світі померло вдвічі більше людей ніж за рік без вакцинації? Дійсно цікаво.
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16.12.2021 17:57 Відповісти
В 2020 (рік без вакцинації) перший померлий від ковіду в Україні бів 13 березня. А вакцинація припиняє поширення такої хвороби як ковід (бета варіант) при 90-95% іммунізованих (з ефективністю вакцини 98%). Це було досягнуто? Ні. А зараз вже циркулюють нові штами, щодо яких ефективність проти зараження двох доз суттєво нижча.
Це Вам надто складно зрозуміти?
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16.12.2021 18:07 Відповісти
По перше мова про увесь світ. По друге, звідки 90-95%? Казали ж про 70% для колективного імунітету. По третє, мова йде не про припинення розаовсюдження хвороби, а про померлих. Тому питання все ще актуальне. Чому за рік вакцинації у світі померло вдвічі більше людей ніж за рік без вакцинації?
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16.12.2021 18:42 Відповісти
Страшно звучит. А в процентах от заболевших можно озвучить? Заодно сообщи нам и количество умерших от гриппа за год.
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16.12.2021 08:41 Відповісти
а від алкоголізму скілько поменло? чи від травм на роботі? тільки не потрібно заводити мантру про те, "что это другое". вірус чи збила машина - смерть є смерть
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16.12.2021 08:48 Відповісти
В Україні зараз ковід - на другому місці серед смертей від будь-яких причин.
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16.12.2021 10:12 Відповісти
та ви ж про світ писали, уважний наш, чи я помиляюсь? Ох, і дрібні маніпулятори
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16.12.2021 10:37 Відповісти
А де ти зазначив, що ти писав за світовий алкоголізм? Тобі більше загрожує світовий алкоголізм, чи український? Недрібний ти маніпулятор...
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16.12.2021 10:47 Відповісти
1.не тикай мені - я з тобою свиней не пас.
2. ти писав про світ - я відповів також про світ. з контексту все добре зрозуміло

Ти не дрібний маніпулятор. Ти справжній маніпулятор - ще й прикидаєшся "непонятливим".
Дістали перекручі, а то й справжні брехуни. А ну давай, напиши, скільки в світі від алкоголізму померло чи від травм на роботі? а, "статІстІк"? Можу підказати, в межах 5 млн. в рік

Лякаєте людей. а ті й самі перелякані. І хоч би раз написав, як медицина розбудовується чи, навпаки, загинається. Ні, тільки коліться - це ж навіть не вакцина в класичному її розумінні. Мовчите про це і тільки перекручеєте і брешете.
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16.12.2021 10:54 Відповісти
Тебе що, алкоголізмом хтось заразив? Що за манера просувати тезу "Не треба боротися з ковідом, бо є ще алкоголізм!" Боротися потрібно і з тим і з іншим.
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16.12.2021 14:01 Відповісти
не перекручуй і не приписуй мені ого, чого я не говорив. недрібний маніпулятор . я такого не писав і такі сенси не просував. Це твої слова. Я ж писав про те, що є інші смертельні проблеми про котрі ні ти, ні тобі подібні чомусь "в набат не б'ють", а вони забирають не менше смертей в світі.
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16.12.2021 18:45 Відповісти
Ось тобі скільки помирає в світі від алкоголізму.
ВОЗ: от алкоголя в мире ежегодно умирает 3,3 млн человек

Що, пропонуєш з цього приводу перестати боротися з інфекційними хворобами?
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16.12.2021 18:20 Відповісти
1. пропоную не маніпулювати. зі мною ці маніпулятивні схеми не проходять
2. пропоную тобі і тобі подібним розпочати кампанію по боротьбі з алкоголізмом і пропоную розпочати збір підписів за оголошення пандемії алкоголізму. померло ж аж 3,3 млн чоловік.
чи ці смерті гірші від смертей від інфекційних хвороб (звертаю твою увагу, що ти написав про всі подібні хвороби, а не про окрему !!! ).Маніпулятор
3. як там з статистикою по смертям в світі з причини - травми на роботі?
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16.12.2021 18:40 Відповісти
С учетов того, что все уже год, как вакцинируются, а людей умирает все больше)))) где логика?
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16.12.2021 13:45 Відповісти
Логика в том, что у вакцины ограниченный срок защиты (из-за падения уровня антител и в рез возникновения новых штаммов). При этом, Израиль бустерной дозой сумел справиться с ростом смертности от ковида. Вот такая логика.
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16.12.2021 14:20 Відповісти
торговался с фарма...
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16.12.2021 08:17 Відповісти
Чергове підтвердження, що мета - вколоти всіх.
А байки про 70% були лише байками для довірливих (якщо коректно).
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16.12.2021 08:12 Відповісти
Це було ясно з самого початку. І вони досягли мети.
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16.12.2021 08:17 Відповісти
Цю тему активно просувають усі західні ліваки. Підозрюю, що режисери ті ж самі, які стоять за блм та пропагандою лгбт.
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16.12.2021 08:41 Відповісти
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16.12.2021 18:15 Відповісти
Макрон играет с огнём - забыл про сотни тысяч жителей с чёрного континента
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16.12.2021 08:35 Відповісти
Опять права людей на смерть ущемляют, ай яй яй.
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16.12.2021 08:52 Відповісти
Кремлівські антивакси вже можуть починати свої страйки у Франції. Ху#ло ніяких грошей не пошкодує на таку «корисну»справу.
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16.12.2021 18:18 Відповісти
 
 