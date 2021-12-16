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Київщина, Житомирщина та Черкащина найближчим часом вийдуть із "червоної" зони, - Ляшко

Новини Цензор.НЕТ Здоров'я

Київщина, Житомирщина та Черкащина найближчим часом вийдуть із

Голова МОЗ Віктор Ляшко анонсував вихід з "червоної" зони ще чотирьох областей, у яких стабілізувалась ситуація з коронавірусом.

Про це повідомив сьогодні на брифінгу міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, інформує Цензор.НЕТ.

"Київська, Житомирська, Сумська та Черкаська області за індикаторами можуть бути виведені з "червоного" рівня епідемічної небезпеки", - зазначив Ляшко.

Міністерство вже ініціювало скликання комісії ТЕБ та НС для розгляду цього питання та прийняття відповідного рішення, повідомив міністр.

Також він нагадав, що Кабінет міністрів України продовжив дію адаптивного карантину на території України до 31 березня 2022 року, як одного із ефективних методів стримування поширення коронавірусної хвороби.

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Автор: Ірина Дашківська
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Так вот то. как то радио, мелет , что не попади.
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16.12.2021 10:53 Відповісти
Скора скора новый гот!
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16.12.2021 10:58 Відповісти
 
 