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Два з трьох ковідних ліжок з киснем є зараз вільними, - Ляшко

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Два з трьох ковідних ліжок з киснем є зараз вільними, - Ляшко

Україна вийшла з топ 10 країн з найбільшою захворюваністю на COVID-19 в Європі.

Про це голова МОЗ Віктор Ляшко повідомив під час брифінгу, інформує Цензор.НЕТ.

За словами міністра, захворюваність в Україні вдвічі менша за поточну європейську.

"Вперше за останні три місяці рівень госпіталізацій в кожному з регіонів України опустився нижче граничного значення у 60 осіб на 100 тис. населення. Два з трьох ковідних ліжок з киснем є зараз вільними, пацієнтами зайнята лише третина всіх наявних ліжок", - зазначив Ляшко.

Водночас, зайнятість ліжок з киснем зменшилась у два рази - з 70% до 35%.

Також читайте: В Україні виявляють лише 40% усіх випадків COVID-19, – Ляшко

Автор: Богдан Гуньковський
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Зелені шмарклі таки чемпіони по смертності від коронавірусу: Британія 0,2%, Германія 0,9%, США 1,2% , Польща 2,75%, росія 4% Україна 4,4%!!!!! співідношення у % - померлі до захворілі
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16.12.2021 10:31 Відповісти
"Уровень госпитализации" - это НЕ показатель людей нуждающихся в госпитализации. Это показатель ужаса, который необходимо пережить чтобы тебя госпитализировали и лечили.
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16.12.2021 10:32 Відповісти
Вакцина от оспы защищает от заболевания оспой, вакцины от ковида не вакцины?
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16.12.2021 10:52 Відповісти
Новогодняя торговля резко освобождает больничные кровати.
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16.12.2021 12:25 Відповісти
 
 