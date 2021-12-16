РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
3473 посетителя онлайн
Новости Общество Коронавирус и карантин
669 5
Ляшко Виктор (1318) COVID-19 (18599) коронавирус (17041)

Две из трех ковидных кроватей с кислородом сейчас свободны, - Ляшко

Новости Цензор.НЕТ Общество

Две из трех ковидных кроватей с кислородом сейчас свободны, - Ляшко

Украина вышла из топ-10 стран с наибольшей заболеваемостью COVID-19 в Европе.

Об этом глава Минздрава Виктор Ляшко сообщил во время брифинга, передает Цензор.НЕТ.

По словам министра, заболеваемость в Украине вдвое меньше текущей европейской.

"Впервые за последние три месяца уровень госпитализаций в каждом из регионов Украины опустился ниже предельного значения в 60 человек на 100 тыс. населения. Две из трех ковидных кроватей с кислородом являются сейчас свободными, пациентами занята только треть всех имеющихся коек", - отметил Ляшко.

В то же время занятость коек с кислородом уменьшилась в два раза - с 70% до 35%.

Читайте также: В Украине за сутки от COVID-19 умерли 355 человек, зафиксированы 9590 новых случаев заражения, 25 499 человек выздоровели

Автор: Анастасія Потіха
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Зелені шмарклі таки чемпіони по смертності від коронавірусу: Британія 0,2%, Германія 0,9%, США 1,2% , Польща 2,75%, росія 4% Україна 4,4%!!!!! співідношення у % - померлі до захворілі
показать весь комментарий
16.12.2021 10:31 Ответить
"Уровень госпитализации" - это НЕ показатель людей нуждающихся в госпитализации. Это показатель ужаса, который необходимо пережить чтобы тебя госпитализировали и лечили.
показать весь комментарий
16.12.2021 10:32 Ответить
Вакцина от оспы защищает от заболевания оспой, вакцины от ковида не вакцины?
показать весь комментарий
16.12.2021 10:52 Ответить
Новогодняя торговля резко освобождает больничные кровати.
показать весь комментарий
16.12.2021 12:25 Ответить
 
 