Две из трех ковидных кроватей с кислородом сейчас свободны, - Ляшко
Новости Цензор.НЕТ Общество
Украина вышла из топ-10 стран с наибольшей заболеваемостью COVID-19 в Европе.
Об этом глава Минздрава Виктор Ляшко сообщил во время брифинга, передает Цензор.НЕТ.
По словам министра, заболеваемость в Украине вдвое меньше текущей европейской.
"Впервые за последние три месяца уровень госпитализаций в каждом из регионов Украины опустился ниже предельного значения в 60 человек на 100 тыс. населения. Две из трех ковидных кроватей с кислородом являются сейчас свободными, пациентами занята только треть всех имеющихся коек", - отметил Ляшко.
В то же время занятость коек с кислородом уменьшилась в два раза - с 70% до 35%.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Sasha Ponchik
показать весь комментарий16.12.2021 10:31 Ответить Мне нравится 0
Vladimir T fd7dc273
показать весь комментарий16.12.2021 10:32 Ответить Мне нравится 3
✘
Безенчук
показать весь комментарий16.12.2021 10:52 Ответить Мне нравится 3
Colt
показать весь комментарий16.12.2021 12:25 Ответить Мне нравится 0
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...