УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
4156 відвідувачів онлайн
Новини ФоторепортажВійна в Україні Операція Об'єднаних сил
1 744 5
війна (56444) обстріл (21071) Донбас (21733) СЦКК (642)

Російські війська обстріляли з автоматичного станкового гранатомету житлові будинки Травневого, - СЦКК. ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

Українська сторона СЦКК повідомляє про обстріли з боку збройних формувань Російської Федерації населених пунктів, розташованих на підконтрольному України боці лінії зіткнення.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

Російські війська обстріляли з автоматичного станкового гранатомету житлові будинки Травневого, - СЦКК 01

15 грудня у період часу з 13.00 до 13.05 збройні формування РФ здійснили обстріл населеного пункту Травневе із застосуванням автоматичного станкового гранатомету АГС-17. 

В наслідок обстрілу пошкоджені житлові будинки та прилегла територія за адресами: вулиця Тиха, 23 та вулиця Тиха, 25.

Російські війська обстріляли з автоматичного станкового гранатомету житлові будинки Травневого, - СЦКК 02

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Пошкоджено житлові будинки, - українська сторона СЦКК показала наслідки вчорашніх обстрілів військами РФ Катеринівки та Новозванівки. ФОТОрепортаж

Російські війська обстріляли з автоматичного станкового гранатомету житлові будинки Травневого, - СЦКК 03

Дані факти були встановлені та задокументовані спостережною групою української сторони СЦКК. Матеріали передані до спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні. Також за даним фактом, з метою внесення відповідних відомостей до ЄРДР і початку досудового слідства за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 438 КК України (Порушення законів і звичаїв війни), матеріали передано Донецькій обласній прокуратурі.

Російські війська обстріляли з автоматичного станкового гранатомету житлові будинки Травневого, - СЦКК 04

Також дивіться: Російські війська обстріляли Мар'їнку, зруйновано житловий будинок та прилеглу територію, - СЦКК. ФОТО

Російські війська обстріляли з автоматичного станкового гранатомету житлові будинки Травневого, - СЦКК 05

Українська сторона СЦКК нагадує, що з початку місяця це вже четвертий обстріл збройними формуваннями РФ населених пунктів: перед цим 1 грудня було обстріляна Мар’їнка, 3 грудня – Станиця Луганська, 7 грудня – Майорськ. В наслідок обстрілів зазнали пошкоджень приватні помешкання, господарські споруди та майно громадян, одна людина зазнала поранень.

Автор: Володимир Янченко
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Пока не прилетит одно , а улетит десять , "мира" не будет .
показати весь коментар
16.12.2021 17:24 Відповісти
А українські військові по наказу Зеленського мужньо мовчали у відповідь.
показати весь коментар
16.12.2021 17:28 Відповісти
У Берестейській області коло Берези перекинулася військова вантажівка
https://t.me/charter97_org/57142

показати весь коментар
16.12.2021 17:28 Відповісти
Я все розумію, але може все-таки перейти на українську в оф.документах та знімках? Терпіти не можу коли лижуть зад і говорять російською через те, що імбіційний південний схід не хоче говорити українською.
показати весь коментар
16.12.2021 17:58 Відповісти
 
 