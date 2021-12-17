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Штам "Омікрон" - найбільша загроза для здоров'я, - G7

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Штам

Міністри охорони здоров’я країн G7 розглядають штам "Омікрон" як найбільшу поточну загрозу для для здоров'я населення в усьому світі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт уряду Великої Британії.

"Глибоко стурбовані зростанням кількості випадків захворювання, міністри погодилися з тим, що ці події слід розглядати як найбільшу поточну загрозу для для здоров'я населення в усьому світі. Як ніколи важливо тісно співпрацювати, відстежувати і обмінюватися даними. Це буде ключем до вирішення ситуації, що швидко розвивається", - йдеться в повідомленні.

Міністри наголосили на важливості рівного доступу до діагностики, секвенування геному, вакцин і терапевтичних засобів.

Також читайте: "Омікрон" стане домінантним штамом у Європі з середини січня, - фон дер Ляєн

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+18
Якийсь розводняк. Штам який найменш небезпечний для людей оголошують найбільшою загрозою...
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17.12.2021 09:56
+17
Головна загроза - це неймовірна тупість заляканого стада
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17.12.2021 10:00
+16
і онкологія зникла і гепатити зі СНІДом?
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17.12.2021 10:12
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Якийсь розводняк. Штам який найменш небезпечний для людей оголошують найбільшою загрозою...
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17.12.2021 09:56 Відповісти
У них мета- всіх вколоть. Чим колять - стане зрозуміло пізніше. Причому уколоть Файзером або Модерною.
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17.12.2021 09:58 Відповісти
Меркель на початку цього шабашу обмовилася, що світ вже не буде таким, як був раніше..... Що вона мала на увазі? Я думаю можна було б це в неї запитати, але для цьго прийшлось би засунути як мінімум її пальці в двері.... Та й багато чого можна було б в неї і таких як вона запитати...
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17.12.2021 10:07 Відповісти
Колитесь спутником-в, а, лучше, садитесь в ГУЛАГ строить БАМ.
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17.12.2021 10:34 Відповісти
Легко такими управлять. Ставишь просто перед выбором "Или колись Файзером или едь в Гулаг"
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17.12.2021 10:48 Відповісти
Я просто не стал приводить длинную цепочку логических утверждений, только вывод. Да и гулага в моей стране нет.
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17.12.2021 11:13 Відповісти
Типа такой?
"В- Чем это ты так зачитался?
- учебник по логике.
- аа. а чё это такое?
- щас объясню. вот у тебя есть спички?
- ну, есть.
- значит, ты куришь. а раз куришь, значит и пьёшь. раз
пьёшь,значит - деньги есть. раз деньги есть, значит - с девчонками водишься. а раз с девчонками водишься - значит, не *****. логично?
- хы. клёво! - порадовался Влад и пошёл домой, довольный. по дороге встретил Сергея.
- Серег! хочешь, расскажу, что такое логика?
- ну?
- вот спички у тебя есть?
- неа ...
- значит, ты *****т!
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17.12.2021 11:22 Відповісти
Нет. Гораздо менее быдляцкой.
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17.12.2021 12:17 Відповісти
Пландемия дает трещину
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17.12.2021 10:28 Відповісти
Сингулярність?
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17.12.2021 10:40 Відповісти
https://mises.in.ua/article/your-booster-life-how-big-pharma-adopted-the-subscription-model-of-profitability/#top


З місяць назад прочитав. Ну все як тут написано.
З.І. Перехворів короною з пневмонією. Відсрочка є до лютого, далі не знаю ,що робить.
Раніше тільки чув ,а зараз вже є знайома ,яка померла після прививки від корони. Згоріли легені.
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17.12.2021 10:50 Відповісти
Ваше https://mises.in.ua/article/your-booster-life-how-big-pharma-adopted-the-subscription-model-of-profitability/#top , уважно перечитав, дякую. Все обгрунтовано і точно
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17.12.2021 11:57 Відповісти
Давай тезами що там то і ясно. Бо дуже цікаво
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17.12.2021 15:29 Відповісти
Діалог не з Вами. Чому я повинен задовільняти Вашу природню цікавість?
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17.12.2021 16:51 Відповісти
Який ввічливий бот. Цікаво...
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18.12.2021 09:42 Відповісти
"Прививки від корони" лот. Геть звідси лаптеноге
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17.12.2021 14:10 Відповісти
Пішов на ***, чмо
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17.12.2021 14:28 Відповісти
Воно образилось? Гарно
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17.12.2021 15:28 Відповісти
Штамм дійсно менш небезпечний і як правило викликає легку хворобу. Ну нехай навіть в 10 разів, що дасть смертність 0.1%.

Поширюється швидко. В рази швидше попередника. Це означає, що захворіє відразу багато людей і в масштабах людства кілька мільйонів помруть. Всі інші отримають імунітет і про корону поступово забудуть.

В принципі якби нормальний процесс, але комусь хочеться мінімізувати наслідки. Так, що певна логіка там є.
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17.12.2021 11:28 Відповісти
Тож казали, що він не смертоносний.
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17.12.2021 09:58 Відповісти
Значить здоров'я вбиває на хрін все.
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17.12.2021 10:02 Відповісти
Зато от не заболеть текущие прививачки не помогают вообще никак (от предыдущих вариантов хоть 25% давало) - народ будет вопросы задавать.

Нужно срочно ещё пару доз проколоть.
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17.12.2021 10:06 Відповісти
Віруси,коли зустрічаються,породжують нові... А місце зустрічі живі істоти...
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17.12.2021 10:12 Відповісти
Загроза в сенсі темпів поширення. Навіть м'якіший у середньому перебіг хвороби не компенсує рекордної швидкості розповсюдження хвилі захворюваності.
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17.12.2021 10:27 Відповісти
ти вже чпокнувся чи ще чекаєш?
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17.12.2021 12:31 Відповісти
Головна загроза - це неймовірна тупість заляканого стада
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17.12.2021 10:00 Відповісти
Затопче всіх
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17.12.2021 10:31 Відповісти
і нафуя людству ядерна війна - все так легко та просто ...
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17.12.2021 10:02 Відповісти
Война интересней, там можно пострелять - романтика. А умирать под аппаратом удовольствие сомнительное...
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17.12.2021 10:07 Відповісти
Так. Якби не ядерні арсенали, то так було б і далі по старінке. А так приходиться "еволюціонувати"... Біологічна війна вона не руйнує і не несе радіацію, повоняє рік від розкладання тіл, а далі дивися знову ляпота. Так вони думають.
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17.12.2021 10:11 Відповісти
просчитываются
экономические интересы прежде всего - пострелять это "разруха" ...
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17.12.2021 10:13 Відповісти
Ну,чо,вірус вибухає шрапнеллю,у всіх клітинах...Чим невійна?
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17.12.2021 10:30 Відповісти
Не хотел бы расстраивать но в случае полномасштабной ядерной войны... в лучшем случае успеешь встать в какую-нибудь прикольную позу у стенки ближайшего дома.
Ну чтоб потомки выживших (чудом) рассматривали не обычную атомную фотку... а какую-то позитивную, что ли...
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17.12.2021 10:31 Відповісти
Кацапское ЯО в лутьшем случае долетит только до Воронежа. В худшем взорвется при вылете из пусковой шахты
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17.12.2021 10:38 Відповісти
Хм. А натовские генералы очевидно другого мнения, раз до сих пор не стерли их в порошок.
И тут бы было бы очень неплохо быть уверенным (то есть на 100% уверенным), что в стартовые протоколы всех без исключения ракет Альянса... введены соответствующие правки в плане перераспределения целей по сравнению СССР - Россия. А то мало ли... прошляпили где-то... и фиганет пару мегатонн например по столице бывшей УССР... Хотя в современных реалиях и так прилетит. Не слева, так справа, как говорится.
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17.12.2021 10:41 Відповісти
далеко не всегда тебе удается пострелять...
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17.12.2021 10:34 Відповісти
ЗМУ(засіб масового ураження)
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17.12.2021 10:09 Відповісти
уже дуже давно ...
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17.12.2021 10:11 Відповісти
зачем после дельты пропустили 10 букв до омикрона? это же сколько вакцины мимо!
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17.12.2021 10:02 Відповісти
Зарезервували,на кращі часи
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17.12.2021 10:08 Відповісти
Ви досі ще не одержали ваш КуРячий КОД + смачний шмурдяк під лопатку ??

Ж7 дуже глибоко занепокоєні !
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17.12.2021 10:02 Відповісти
Скільки,їх,ціх штаммів,ще,нас Очікує???!
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17.12.2021 10:03 Відповісти
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17.12.2021 10:04 Відповісти
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17.12.2021 10:05 Відповісти
Были ж люди, как люди. И вдруг все стали кретины!
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17.12.2021 10:04 Відповісти
Ситуація,катиться,по похилій...Стандартно
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17.12.2021 10:06 Відповісти
Да-да
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17.12.2021 10:08 Відповісти
і онкологія зникла і гепатити зі СНІДом?
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17.12.2021 10:12 Відповісти
Доп_зділися,що онкологія,не є протипоказанням до вакцинації. Шедеврально!!!
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17.12.2021 10:15 Відповісти
По идее коронавирус должен был стать панацеей против СПИДа. Все спидозные спидоносцы должны были кануть в лету вместе с вирусом, раз он такой страшный и опасный, как расказывают вчоные. Но нет, как нет и статистики умерших с имунодифицитом от каранавириса.
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17.12.2021 10:17 Відповісти
Що,вбиває? Вірус,чи безмежний маніпулятивний простір,що створений?
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17.12.2021 10:21 Відповісти
Вирус есть, но он косит стариков и людей с кучей болячек. К слову сто лет назад, когда медицина была уровне пидлоги и не было таблеток, люди с кучей болячек умирали даже от сквозняка, так что все относительно в этом гадском мире
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17.12.2021 10:26 Відповісти
Я,періодично,звертаю увагу,на корисність,існування 'хичників',котрі прибирали істот,існування котрих, наносило шкоди довкіллю. Скільки патологій,й Зелайна,неіснувало,б...
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17.12.2021 10:37 Відповісти
Сто років тому люди масово помирали від іспанського грипу з воплями "Природный иммунитет, памаги!"
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17.12.2021 10:40 Відповісти
Была б тогда действенная вакцЫна, то люди бы прививались, ведь они были не такие дремучие как сейчас. Не было ни фейсбуков, ни инстаграммов и дыбилов на квадратный метр соответсвенно было меньше
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17.12.2021 10:47 Відповісти
И Биллов Гейтосв не было. Евгеников, борющихся за чистоту рядов.
Погуглите из какой он семейки.
И что он натворил с вакцинацией в Нигерии.
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17.12.2021 11:16 Відповісти
Дадада, помню уже тогда ковидобесы требовали масачки носить, но както также слабо помогало.

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17.12.2021 11:31 Відповісти
Ви сильно помиляєтеся. Зараз ВІЧ інфіковані одержують антиретровірусні препарати і їх життя не надто відрізняється від звичайних людей і до стадії СНІД доходить вкрай рідко, хіба що у таких екземплярів
В Орловской области умерла ВИЧ-диссидентка Софья Мясковская, двое сыновей которой ранее умерли от СПИДа из-за отказа матери от их лечения. Причиной смерти самой Мясковской стала двусторонняя пневмония на фоне ВИЧ-инфекции, сообщается в группе «ВИЧ/СПИД диссиденты и их дети» во «ВКонтакте».

По данным группы «ВИЧ/СПИД диссиденты и их дети», Мясковской поставили диагноз ВИЧ во время первой беременности. В 2015 году в возрасте трех лет и десяти месяцев умер ее сын Матвей; в 2016 году умер второй сын Егор, которому было меньше года.
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17.12.2021 10:38 Відповісти
О скільки,їх, створінь пречудних,готує експериментів Світ!
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17.12.2021 10:13 Відповісти
екскрементів...
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17.12.2021 11:46 Відповісти
Омикрон то не последний...интересно что вы запоете при штамме ПИ????😀
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17.12.2021 10:20 Відповісти
Потім,будуть - загадкові- 'З', 'Д', й зногзшибаючий- 'А'
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17.12.2021 10:24 Відповісти
Больше вакцинаций хороших и разных! Вот только когда закончится греческий алфавит... Шо тада?
Предлагаю китайские иероглифы, там их много!
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17.12.2021 10:28 Відповісти
Давно уже придумано - созвездия пойдут. Отстаёте от жызни
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17.12.2021 10:32 Відповісти
Коронавирус близнецов? тельца? Рыбы?
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17.12.2021 10:35 Відповісти
Штамм воздушного насоса! (а говорил - романтик! (с))
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17.12.2021 10:42 Відповісти
Цікаво, що придумають після бустерів:
https://mises.in.ua/article/your-booster-life-how-big-pharma-adopted-the-subscription-model-of-profitability/
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17.12.2021 10:30 Відповісти
Вже придумали. Ревакцинація. Це коли анулюють попередні три дози і починають спочатку. У Великій Британії вже обговорюють.
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17.12.2021 12:35 Відповісти
Насморк - страшная угроза здоровью ! Срочно бустерную дозу!
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17.12.2021 10:54 Відповісти
З філософської точки зору коронавірус це благо, він невпинно підвищує середній IQ всього людства. Судячи з кількості смертей, та шаленого руху антиваксів, Україна впевнено в трійці світових лідерів по концентрації ідіотів. Дивитись на антиваксів, як на братів по розуму якось навіть образливо.
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17.12.2021 10:57 Відповісти
В Африке нет ни G7 ни угрозы.
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17.12.2021 11:04 Відповісти
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17.12.2021 11:09 Відповісти
Не нужно переживать по поводу того, как будут называться новые штаммы когда закончатся буквы греческого алфавита.
Во первых, возможны комбинированные названия типа Дельтакрона, о чем заявили в компании Модерна. А во вторых, еще есть звезды.
Название штамма Альдебаран и звучит красиво, и точно характеризует людей, которые будут вакцинироваться от него сто сорок четвертый раз.
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17.12.2021 11:29 Відповісти
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17.12.2021 11:51 Відповісти
Куда будут колоть бустерные 144 дозы, если у ужаленных будет 4 предплечья и 2 дурные головы с 1 полумозгом в кишечнике ?
Зато они не умерли и думают, что счастливо живут.
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17.12.2021 11:35 Відповісти
Да чего вы так переживаете? К тому времени антиваксов уже не будет
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17.12.2021 14:17 Відповісти
Чим більше уколених та заляканих тим більше уверуваних в пандемії, так як той хто прийняв активну чи пасивну участь у цьому шабаші, нікоди не буде сумніватися і заперечувати, а буде тільки оправдовувати себе і тих хто це з ним зробив. Психологія приматів. Том 3 сторінка 471 другий абзац. Це сарказм, але в кожному жарті є частина зовсім не про жарти. А чим більше уверуваних, заляканих та бездумних значить ті хто організував цей теракт та злочинний соціальний експеримент прикриють свої дупи і залишуться не те що не покарані, а і не помічені, а значить збудований гарний та надійний фундамент для наступних «пандемій». А вони будуть ще цікавіші…. Не для всіх, а мало для кого. І знайте цей вірус і цю пандемію запустили не для того щоб раби вимерли. Ви не вмрете від так званої "вакцини" і від віруса чи його нового штаму, хіба що дехто вмре від купи хронічних захворювань які він має, віку похилого або від не вчасної та не кваліфікованої медичної допомоги, а для того цю "пандемію" організували і запустили, щоб рабів баранів постригти і загнати в стойла з яких вони масово почали вилазити і мігрувати. Є ще декілька цілей, які регулює цей злочинний соціальний експеримент, але то вам знати не потрібно ви хоча б елементарне зрозуміли.
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17.12.2021 11:53 Відповісти
Ви самі до приматів не відноситеся?
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17.12.2021 13:22 Відповісти
Відносимося. А вас це ображає? Почитайте біологію. Горили, орангутани, шимпанзе і прямоходячі лисі безхвості мавпи, які називають себе гордо - гомосапіенс, всі ці примати належать до групи чи сімейства гомініди. Погано в школі навчалися? Чи занад то високої думки про себе, що дозволяєте собі видриатися від природи, що вас породила?
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17.12.2021 13:33 Відповісти
Ви застосували вираз "Психологія приматів" в негативному сенсі, тому я саме Вас і саме так запитав. Питання ж було риторичне. Чи особисто Ваша психологія не дала змоги це зрозуміти?
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17.12.2021 13:38 Відповісти
"Уверуваних" лооол. Напиши жалобу в яндекс перевод. Нет такого слова в украинском языке
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17.12.2021 14:20 Відповісти
До одного здорового прийдуть девять хворих, та скажуть ти хворий тому що не такий як ми.
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17.12.2021 15:10 Відповісти
Ненормальні. Що вони мелють ?

Тут вчора головний провінційний " борець" термінове прес-збіговисько скликав. 309 госпіталізованих (просто, не за день чи тиждень), це називається критична ситуація на 8,5 млн населення. Школи знову можуть закрити, все скасовують (спорт.змагання, вечірки), заборонили знову караоке, Монреаль Канадієнз вчора знову грали при порожніх трибунах, в гості на свята можна лише 10 чол (але в борців ще купа часу до 24.12).
А найголовніше, термін між 2м і 3м чарівними укольчиками - 3 місяці. Навіть Францію переплюнули ( там - 5) і, по-моєму, "чемпіонів світу".
Просто ідіоти. Мої місцеві колеги, які все виконували, слухалися, поштрикалися, вже починають казати, що їх це дістає.
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17.12.2021 19:21 Відповісти
Досить уже тупе стадо залякувати.
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18.12.2021 08:53 Відповісти
 
 