Штам "Омікрон" - найбільша загроза для здоров'я, - G7

Міністри охорони здоров’я країн G7 розглядають штам "Омікрон" як найбільшу поточну загрозу для для здоров'я населення в усьому світі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт уряду Великої Британії.

"Глибоко стурбовані зростанням кількості випадків захворювання, міністри погодилися з тим, що ці події слід розглядати як найбільшу поточну загрозу для для здоров'я населення в усьому світі. Як ніколи важливо тісно співпрацювати, відстежувати і обмінюватися даними. Це буде ключем до вирішення ситуації, що швидко розвивається", - йдеться в повідомленні.

Міністри наголосили на важливості рівного доступу до діагностики, секвенування геному, вакцин і терапевтичних засобів.

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