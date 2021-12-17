РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
17812 посетителей онлайн
Новости За рубежом Коронавирус и карантин
17 972 94
G7 (714) COVID-19 (18599) коронавирус (17041)

Штамм "Омикрон" - самая большая угроза для здоровья, - G7

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Штамм

Министры здравоохранения стран G7 рассматривают штамм "Омикрон" как наибольшую текущую угрозу для здоровья населения во всем мире.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт правительства Великобритании.

"Глубоко озабоченные ростом количества случаев заболевания, министры согласились с тем, что эти события следует рассматривать как наибольшую текущую угрозу для здоровья населения во всем мире. Как никогда важно тесно сотрудничать, отслеживать и обмениваться данными. Это будет ключом к разрешению ситуации, быстро развивающейся", - говорится в сообщении.

Министры отметили важность равного доступа к диагностике, секвенированию генома, вакцин и терапевтических средств.

Читайте также: Украина – на шестом месте в мире и четвертом в Европе по суточной смертности от COVID-19. ИНФОГРАФИКА

Автор: Анастасія Потіха
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+18
Якийсь розводняк. Штам який найменш небезпечний для людей оголошують найбільшою загрозою...
показать весь комментарий
17.12.2021 09:56
+17
Головна загроза - це неймовірна тупість заляканого стада
показать весь комментарий
17.12.2021 10:00
+16
і онкологія зникла і гепатити зі СНІДом?
показать весь комментарий
17.12.2021 10:12
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Якийсь розводняк. Штам який найменш небезпечний для людей оголошують найбільшою загрозою...
показать весь комментарий
17.12.2021 09:56 Ответить
У них мета- всіх вколоть. Чим колять - стане зрозуміло пізніше. Причому уколоть Файзером або Модерною.
показать весь комментарий
17.12.2021 09:58 Ответить
Меркель на початку цього шабашу обмовилася, що світ вже не буде таким, як був раніше..... Що вона мала на увазі? Я думаю можна було б це в неї запитати, але для цьго прийшлось би засунути як мінімум її пальці в двері.... Та й багато чого можна було б в неї і таких як вона запитати...
показать весь комментарий
17.12.2021 10:07 Ответить
Колитесь спутником-в, а, лучше, садитесь в ГУЛАГ строить БАМ.
показать весь комментарий
17.12.2021 10:34 Ответить
Легко такими управлять. Ставишь просто перед выбором "Или колись Файзером или едь в Гулаг"
показать весь комментарий
17.12.2021 10:48 Ответить
Я просто не стал приводить длинную цепочку логических утверждений, только вывод. Да и гулага в моей стране нет.
показать весь комментарий
17.12.2021 11:13 Ответить
Типа такой?
"В- Чем это ты так зачитался?
- учебник по логике.
- аа. а чё это такое?
- щас объясню. вот у тебя есть спички?
- ну, есть.
- значит, ты куришь. а раз куришь, значит и пьёшь. раз
пьёшь,значит - деньги есть. раз деньги есть, значит - с девчонками водишься. а раз с девчонками водишься - значит, не *****. логично?
- хы. клёво! - порадовался Влад и пошёл домой, довольный. по дороге встретил Сергея.
- Серег! хочешь, расскажу, что такое логика?
- ну?
- вот спички у тебя есть?
- неа ...
- значит, ты *****т!
показать весь комментарий
17.12.2021 11:22 Ответить
Нет. Гораздо менее быдляцкой.
показать весь комментарий
17.12.2021 12:17 Ответить
Пландемия дает трещину
показать весь комментарий
17.12.2021 10:28 Ответить
Сингулярність?
показать весь комментарий
17.12.2021 10:40 Ответить
https://mises.in.ua/article/your-booster-life-how-big-pharma-adopted-the-subscription-model-of-profitability/#top


З місяць назад прочитав. Ну все як тут написано.
З.І. Перехворів короною з пневмонією. Відсрочка є до лютого, далі не знаю ,що робить.
Раніше тільки чув ,а зараз вже є знайома ,яка померла після прививки від корони. Згоріли легені.
показать весь комментарий
17.12.2021 10:50 Ответить
Ваше https://mises.in.ua/article/your-booster-life-how-big-pharma-adopted-the-subscription-model-of-profitability/#top , уважно перечитав, дякую. Все обгрунтовано і точно
показать весь комментарий
17.12.2021 11:57 Ответить
Давай тезами що там то і ясно. Бо дуже цікаво
показать весь комментарий
17.12.2021 15:29 Ответить
Діалог не з Вами. Чому я повинен задовільняти Вашу природню цікавість?
показать весь комментарий
17.12.2021 16:51 Ответить
Який ввічливий бот. Цікаво...
показать весь комментарий
18.12.2021 09:42 Ответить
"Прививки від корони" лот. Геть звідси лаптеноге
показать весь комментарий
17.12.2021 14:10 Ответить
Пішов на ***, чмо
показать весь комментарий
17.12.2021 14:28 Ответить
Воно образилось? Гарно
показать весь комментарий
17.12.2021 15:28 Ответить
Штамм дійсно менш небезпечний і як правило викликає легку хворобу. Ну нехай навіть в 10 разів, що дасть смертність 0.1%.

Поширюється швидко. В рази швидше попередника. Це означає, що захворіє відразу багато людей і в масштабах людства кілька мільйонів помруть. Всі інші отримають імунітет і про корону поступово забудуть.

В принципі якби нормальний процесс, але комусь хочеться мінімізувати наслідки. Так, що певна логіка там є.
показать весь комментарий
17.12.2021 11:28 Ответить
Тож казали, що він не смертоносний.
показать весь комментарий
17.12.2021 09:58 Ответить
Значить здоров'я вбиває на хрін все.
показать весь комментарий
17.12.2021 10:02 Ответить
Зато от не заболеть текущие прививачки не помогают вообще никак (от предыдущих вариантов хоть 25% давало) - народ будет вопросы задавать.

Нужно срочно ещё пару доз проколоть.
показать весь комментарий
17.12.2021 10:06 Ответить
Віруси,коли зустрічаються,породжують нові... А місце зустрічі живі істоти...
показать весь комментарий
17.12.2021 10:12 Ответить
Загроза в сенсі темпів поширення. Навіть м'якіший у середньому перебіг хвороби не компенсує рекордної швидкості розповсюдження хвилі захворюваності.
показать весь комментарий
17.12.2021 10:27 Ответить
ти вже чпокнувся чи ще чекаєш?
показать весь комментарий
17.12.2021 12:31 Ответить
Головна загроза - це неймовірна тупість заляканого стада
показать весь комментарий
17.12.2021 10:00 Ответить
Затопче всіх
показать весь комментарий
17.12.2021 10:31 Ответить
і нафуя людству ядерна війна - все так легко та просто ...
показать весь комментарий
17.12.2021 10:02 Ответить
Война интересней, там можно пострелять - романтика. А умирать под аппаратом удовольствие сомнительное...
показать весь комментарий
17.12.2021 10:07 Ответить
Так. Якби не ядерні арсенали, то так було б і далі по старінке. А так приходиться "еволюціонувати"... Біологічна війна вона не руйнує і не несе радіацію, повоняє рік від розкладання тіл, а далі дивися знову ляпота. Так вони думають.
показать весь комментарий
17.12.2021 10:11 Ответить
просчитываются
экономические интересы прежде всего - пострелять это "разруха" ...
показать весь комментарий
17.12.2021 10:13 Ответить
Ну,чо,вірус вибухає шрапнеллю,у всіх клітинах...Чим невійна?
показать весь комментарий
17.12.2021 10:30 Ответить
Не хотел бы расстраивать но в случае полномасштабной ядерной войны... в лучшем случае успеешь встать в какую-нибудь прикольную позу у стенки ближайшего дома.
Ну чтоб потомки выживших (чудом) рассматривали не обычную атомную фотку... а какую-то позитивную, что ли...
показать весь комментарий
17.12.2021 10:31 Ответить
Кацапское ЯО в лутьшем случае долетит только до Воронежа. В худшем взорвется при вылете из пусковой шахты
показать весь комментарий
17.12.2021 10:38 Ответить
Хм. А натовские генералы очевидно другого мнения, раз до сих пор не стерли их в порошок.
И тут бы было бы очень неплохо быть уверенным (то есть на 100% уверенным), что в стартовые протоколы всех без исключения ракет Альянса... введены соответствующие правки в плане перераспределения целей по сравнению СССР - Россия. А то мало ли... прошляпили где-то... и фиганет пару мегатонн например по столице бывшей УССР... Хотя в современных реалиях и так прилетит. Не слева, так справа, как говорится.
показать весь комментарий
17.12.2021 10:41 Ответить
далеко не всегда тебе удается пострелять...
показать весь комментарий
17.12.2021 10:34 Ответить
ЗМУ(засіб масового ураження)
показать весь комментарий
17.12.2021 10:09 Ответить
уже дуже давно ...
показать весь комментарий
17.12.2021 10:11 Ответить
зачем после дельты пропустили 10 букв до омикрона? это же сколько вакцины мимо!
показать весь комментарий
17.12.2021 10:02 Ответить
Зарезервували,на кращі часи
показать весь комментарий
17.12.2021 10:08 Ответить
Ви досі ще не одержали ваш КуРячий КОД + смачний шмурдяк під лопатку ??

Ж7 дуже глибоко занепокоєні !
показать весь комментарий
17.12.2021 10:02 Ответить
Скільки,їх,ціх штаммів,ще,нас Очікує???!
показать весь комментарий
17.12.2021 10:03 Ответить
показать весь комментарий
17.12.2021 10:04 Ответить
показать весь комментарий
17.12.2021 10:05 Ответить
Были ж люди, как люди. И вдруг все стали кретины!
показать весь комментарий
17.12.2021 10:04 Ответить
Ситуація,катиться,по похилій...Стандартно
показать весь комментарий
17.12.2021 10:06 Ответить
Да-да
показать весь комментарий
17.12.2021 10:08 Ответить
і онкологія зникла і гепатити зі СНІДом?
показать весь комментарий
17.12.2021 10:12 Ответить
Доп_зділися,що онкологія,не є протипоказанням до вакцинації. Шедеврально!!!
показать весь комментарий
17.12.2021 10:15 Ответить
По идее коронавирус должен был стать панацеей против СПИДа. Все спидозные спидоносцы должны были кануть в лету вместе с вирусом, раз он такой страшный и опасный, как расказывают вчоные. Но нет, как нет и статистики умерших с имунодифицитом от каранавириса.
показать весь комментарий
17.12.2021 10:17 Ответить
Що,вбиває? Вірус,чи безмежний маніпулятивний простір,що створений?
показать весь комментарий
17.12.2021 10:21 Ответить
Вирус есть, но он косит стариков и людей с кучей болячек. К слову сто лет назад, когда медицина была уровне пидлоги и не было таблеток, люди с кучей болячек умирали даже от сквозняка, так что все относительно в этом гадском мире
показать весь комментарий
17.12.2021 10:26 Ответить
Я,періодично,звертаю увагу,на корисність,існування 'хичників',котрі прибирали істот,існування котрих, наносило шкоди довкіллю. Скільки патологій,й Зелайна,неіснувало,б...
показать весь комментарий
17.12.2021 10:37 Ответить
Сто років тому люди масово помирали від іспанського грипу з воплями "Природный иммунитет, памаги!"
показать весь комментарий
17.12.2021 10:40 Ответить
Была б тогда действенная вакцЫна, то люди бы прививались, ведь они были не такие дремучие как сейчас. Не было ни фейсбуков, ни инстаграммов и дыбилов на квадратный метр соответсвенно было меньше
показать весь комментарий
17.12.2021 10:47 Ответить
И Биллов Гейтосв не было. Евгеников, борющихся за чистоту рядов.
Погуглите из какой он семейки.
И что он натворил с вакцинацией в Нигерии.
показать весь комментарий
17.12.2021 11:16 Ответить
Дадада, помню уже тогда ковидобесы требовали масачки носить, но както также слабо помогало.

показать весь комментарий
17.12.2021 11:31 Ответить
Ви сильно помиляєтеся. Зараз ВІЧ інфіковані одержують антиретровірусні препарати і їх життя не надто відрізняється від звичайних людей і до стадії СНІД доходить вкрай рідко, хіба що у таких екземплярів
В Орловской области умерла ВИЧ-диссидентка Софья Мясковская, двое сыновей которой ранее умерли от СПИДа из-за отказа матери от их лечения. Причиной смерти самой Мясковской стала двусторонняя пневмония на фоне ВИЧ-инфекции, сообщается в группе «ВИЧ/СПИД диссиденты и их дети» во «ВКонтакте».

По данным группы «ВИЧ/СПИД диссиденты и их дети», Мясковской поставили диагноз ВИЧ во время первой беременности. В 2015 году в возрасте трех лет и десяти месяцев умер ее сын Матвей; в 2016 году умер второй сын Егор, которому было меньше года.
показать весь комментарий
17.12.2021 10:38 Ответить
О скільки,їх, створінь пречудних,готує експериментів Світ!
показать весь комментарий
17.12.2021 10:13 Ответить
екскрементів...
показать весь комментарий
17.12.2021 11:46 Ответить
Омикрон то не последний...интересно что вы запоете при штамме ПИ????😀
показать весь комментарий
17.12.2021 10:20 Ответить
Потім,будуть - загадкові- 'З', 'Д', й зногзшибаючий- 'А'
показать весь комментарий
17.12.2021 10:24 Ответить
Больше вакцинаций хороших и разных! Вот только когда закончится греческий алфавит... Шо тада?
Предлагаю китайские иероглифы, там их много!
показать весь комментарий
17.12.2021 10:28 Ответить
Давно уже придумано - созвездия пойдут. Отстаёте от жызни
показать весь комментарий
17.12.2021 10:32 Ответить
Коронавирус близнецов? тельца? Рыбы?
показать весь комментарий
17.12.2021 10:35 Ответить
Штамм воздушного насоса! (а говорил - романтик! (с))
показать весь комментарий
17.12.2021 10:42 Ответить
Цікаво, що придумають після бустерів:
https://mises.in.ua/article/your-booster-life-how-big-pharma-adopted-the-subscription-model-of-profitability/
показать весь комментарий
17.12.2021 10:30 Ответить
Вже придумали. Ревакцинація. Це коли анулюють попередні три дози і починають спочатку. У Великій Британії вже обговорюють.
показать весь комментарий
17.12.2021 12:35 Ответить
Насморк - страшная угроза здоровью ! Срочно бустерную дозу!
показать весь комментарий
17.12.2021 10:54 Ответить
З філософської точки зору коронавірус це благо, він невпинно підвищує середній IQ всього людства. Судячи з кількості смертей, та шаленого руху антиваксів, Україна впевнено в трійці світових лідерів по концентрації ідіотів. Дивитись на антиваксів, як на братів по розуму якось навіть образливо.
показать весь комментарий
17.12.2021 10:57 Ответить
В Африке нет ни G7 ни угрозы.
показать весь комментарий
17.12.2021 11:04 Ответить
показать весь комментарий
17.12.2021 11:09 Ответить
Не нужно переживать по поводу того, как будут называться новые штаммы когда закончатся буквы греческого алфавита.
Во первых, возможны комбинированные названия типа Дельтакрона, о чем заявили в компании Модерна. А во вторых, еще есть звезды.
Название штамма Альдебаран и звучит красиво, и точно характеризует людей, которые будут вакцинироваться от него сто сорок четвертый раз.
показать весь комментарий
17.12.2021 11:29 Ответить
показать весь комментарий
17.12.2021 11:51 Ответить
Куда будут колоть бустерные 144 дозы, если у ужаленных будет 4 предплечья и 2 дурные головы с 1 полумозгом в кишечнике ?
Зато они не умерли и думают, что счастливо живут.
показать весь комментарий
17.12.2021 11:35 Ответить
Да чего вы так переживаете? К тому времени антиваксов уже не будет
показать весь комментарий
17.12.2021 14:17 Ответить
Чим більше уколених та заляканих тим більше уверуваних в пандемії, так як той хто прийняв активну чи пасивну участь у цьому шабаші, нікоди не буде сумніватися і заперечувати, а буде тільки оправдовувати себе і тих хто це з ним зробив. Психологія приматів. Том 3 сторінка 471 другий абзац. Це сарказм, але в кожному жарті є частина зовсім не про жарти. А чим більше уверуваних, заляканих та бездумних значить ті хто організував цей теракт та злочинний соціальний експеримент прикриють свої дупи і залишуться не те що не покарані, а і не помічені, а значить збудований гарний та надійний фундамент для наступних «пандемій». А вони будуть ще цікавіші…. Не для всіх, а мало для кого. І знайте цей вірус і цю пандемію запустили не для того щоб раби вимерли. Ви не вмрете від так званої "вакцини" і від віруса чи його нового штаму, хіба що дехто вмре від купи хронічних захворювань які він має, віку похилого або від не вчасної та не кваліфікованої медичної допомоги, а для того цю "пандемію" організували і запустили, щоб рабів баранів постригти і загнати в стойла з яких вони масово почали вилазити і мігрувати. Є ще декілька цілей, які регулює цей злочинний соціальний експеримент, але то вам знати не потрібно ви хоча б елементарне зрозуміли.
показать весь комментарий
17.12.2021 11:53 Ответить
Ви самі до приматів не відноситеся?
показать весь комментарий
17.12.2021 13:22 Ответить
Відносимося. А вас це ображає? Почитайте біологію. Горили, орангутани, шимпанзе і прямоходячі лисі безхвості мавпи, які називають себе гордо - гомосапіенс, всі ці примати належать до групи чи сімейства гомініди. Погано в школі навчалися? Чи занад то високої думки про себе, що дозволяєте собі видриатися від природи, що вас породила?
показать весь комментарий
17.12.2021 13:33 Ответить
Ви застосували вираз "Психологія приматів" в негативному сенсі, тому я саме Вас і саме так запитав. Питання ж було риторичне. Чи особисто Ваша психологія не дала змоги це зрозуміти?
показать весь комментарий
17.12.2021 13:38 Ответить
"Уверуваних" лооол. Напиши жалобу в яндекс перевод. Нет такого слова в украинском языке
показать весь комментарий
17.12.2021 14:20 Ответить
До одного здорового прийдуть девять хворих, та скажуть ти хворий тому що не такий як ми.
показать весь комментарий
17.12.2021 15:10 Ответить
Ненормальні. Що вони мелють ?

Тут вчора головний провінційний " борець" термінове прес-збіговисько скликав. 309 госпіталізованих (просто, не за день чи тиждень), це називається критична ситуація на 8,5 млн населення. Школи знову можуть закрити, все скасовують (спорт.змагання, вечірки), заборонили знову караоке, Монреаль Канадієнз вчора знову грали при порожніх трибунах, в гості на свята можна лише 10 чол (але в борців ще купа часу до 24.12).
А найголовніше, термін між 2м і 3м чарівними укольчиками - 3 місяці. Навіть Францію переплюнули ( там - 5) і, по-моєму, "чемпіонів світу".
Просто ідіоти. Мої місцеві колеги, які все виконували, слухалися, поштрикалися, вже починають казати, що їх це дістає.
показать весь комментарий
17.12.2021 19:21 Ответить
Досить уже тупе стадо залякувати.
показать весь комментарий
18.12.2021 08:53 Ответить
 
 