Штамм "Омикрон" - самая большая угроза для здоровья, - G7
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Министры здравоохранения стран G7 рассматривают штамм "Омикрон" как наибольшую текущую угрозу для здоровья населения во всем мире.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт правительства Великобритании.
"Глубоко озабоченные ростом количества случаев заболевания, министры согласились с тем, что эти события следует рассматривать как наибольшую текущую угрозу для здоровья населения во всем мире. Как никогда важно тесно сотрудничать, отслеживать и обмениваться данными. Это будет ключом к разрешению ситуации, быстро развивающейся", - говорится в сообщении.
Министры отметили важность равного доступа к диагностике, секвенированию генома, вакцин и терапевтических средств.
Топ комментарии
+18 Viktor Omelyanov
показать весь комментарий17.12.2021 09:56
+17 Роман Пиляшенко 8ca2f7b2
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+16 Палєо Мустьє
показать весь комментарий17.12.2021 10:12
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"В- Чем это ты так зачитался?
- учебник по логике.
- аа. а чё это такое?
- щас объясню. вот у тебя есть спички?
- ну, есть.
- значит, ты куришь. а раз куришь, значит и пьёшь. раз
пьёшь,значит - деньги есть. раз деньги есть, значит - с девчонками водишься. а раз с девчонками водишься - значит, не *****. логично?
- хы. клёво! - порадовался Влад и пошёл домой, довольный. по дороге встретил Сергея.
- Серег! хочешь, расскажу, что такое логика?
- ну?
- вот спички у тебя есть?
- неа ...
- значит, ты *****т!
З місяць назад прочитав. Ну все як тут написано.
З.І. Перехворів короною з пневмонією. Відсрочка є до лютого, далі не знаю ,що робить.
Раніше тільки чув ,а зараз вже є знайома ,яка померла після прививки від корони. Згоріли легені.
Поширюється швидко. В рази швидше попередника. Це означає, що захворіє відразу багато людей і в масштабах людства кілька мільйонів помруть. Всі інші отримають імунітет і про корону поступово забудуть.
В принципі якби нормальний процесс, але комусь хочеться мінімізувати наслідки. Так, що певна логіка там є.
Нужно срочно ещё пару доз проколоть.
экономические интересы прежде всего - пострелять это "разруха" ...
Ну чтоб потомки выживших (чудом) рассматривали не обычную атомную фотку... а какую-то позитивную, что ли...
И тут бы было бы очень неплохо быть уверенным (то есть на 100% уверенным), что в стартовые протоколы всех без исключения ракет Альянса... введены соответствующие правки в плане перераспределения целей по сравнению СССР - Россия. А то мало ли... прошляпили где-то... и фиганет пару мегатонн например по столице бывшей УССР... Хотя в современных реалиях и так прилетит. Не слева, так справа, как говорится.
Ж7 дуже глибоко занепокоєні !
Погуглите из какой он семейки.
И что он натворил с вакцинацией в Нигерии.
В Орловской области умерла ВИЧ-диссидентка Софья Мясковская, двое сыновей которой ранее умерли от СПИДа из-за отказа матери от их лечения. Причиной смерти самой Мясковской стала двусторонняя пневмония на фоне ВИЧ-инфекции, сообщается в группе «ВИЧ/СПИД диссиденты и их дети» во «ВКонтакте».
По данным группы «ВИЧ/СПИД диссиденты и их дети», Мясковской поставили диагноз ВИЧ во время первой беременности. В 2015 году в возрасте трех лет и десяти месяцев умер ее сын Матвей; в 2016 году умер второй сын Егор, которому было меньше года.
Предлагаю китайские иероглифы, там их много!
https://mises.in.ua/article/your-booster-life-how-big-pharma-adopted-the-subscription-model-of-profitability/
Во первых, возможны комбинированные названия типа Дельтакрона, о чем заявили в компании Модерна. А во вторых, еще есть звезды.
Название штамма Альдебаран и звучит красиво, и точно характеризует людей, которые будут вакцинироваться от него сто сорок четвертый раз.
Зато они не умерли и думают, что счастливо живут.
Тут вчора головний провінційний " борець" термінове прес-збіговисько скликав. 309 госпіталізованих (просто, не за день чи тиждень), це називається критична ситуація на 8,5 млн населення. Школи знову можуть закрити, все скасовують (спорт.змагання, вечірки), заборонили знову караоке, Монреаль Канадієнз вчора знову грали при порожніх трибунах, в гості на свята можна лише 10 чол (але в борців ще купа часу до 24.12).
А найголовніше, термін між 2м і 3м чарівними укольчиками - 3 місяці. Навіть Францію переплюнули ( там - 5) і, по-моєму, "чемпіонів світу".
Просто ідіоти. Мої місцеві колеги, які все виконували, слухалися, поштрикалися, вже починають казати, що їх це дістає.