Кулеба розповів про 10 перемог української дипломатії у 2021 році. ПЕРЕЛІК
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Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба назвав 10 перемог української дипломатії у 2021 році.
Про це Кулеба заявив під час онлайн-брифінгу, інформує Цензор.НЕТ.
Розпочав голова МЗС з перших за 30 років стратегій зовнішньополітичної діяльності - азіатська та африканська стратегія, стратегія публічної дипломатії та комунікаційна стратегія МЗС.
Другою перемогою стало створення Кримської платформи, третьою - візит президента України Володимира Зеленського до Сполучених Штатів та перемовини із новою адміністрацією президента США Джо Байдена.
Відкриття нових економічних здібностей для українських компаній та експансія українського експорту стали четвертою перемогою. А п'ятою - посилення українського війська зусиллями дипломатів.
Кулеба нагадав про запуск Асоційованого тріо та його визнання з боку ЄС, а також деескалацію загроз з безпеки навесні та дії партнерів щодо розробки пакету стримування Росії.
"Восьме. Евакуація з Афганістану та Сектору Газа близько тисячі людей. Дев'яте. Збереження можливостей для мандрівок українців Європою. Десяте. Гордість за Україну, яку ми зміцнювали упродовж цього року. Ми провели Саміт перших леді та джентльменів, привезли Конституцію Пилипа Орлика вперше в Україну, захопили позиції лідерів у протидії дезінформації, забезпечили рішення про повернення скіфського золота та внесення кримськотатарського орнаменту орнек до списку ЮНЕСКО", - зазначив міністр.
Будь ласка, зачекайте...
Хіба що - дебіл... але це окрема дифракція
Съездил-поговорил - Афигенное "дАстижение"!
Платформу пАгаварить создали - Афигенное "дАстижение"!
Как поговорили - неважно.
О чем говорили - неважно.
О чем договорились - неважно.
Какие договора/контракты/инвестиции в результате - неважно.
Главное - ПАГАВАРИЛИ!!!
а днюха елдака разве не перемога?) жидкий стул в норме у бубочки тоже по моему большая победа МЗС)
а если серйозно то крымская платформа уже закончилась так и не начавшись - это провал) ни одна страна не назначила туда своего представителя) операция в Афганистане это про военных, но не про дипломатов) остальное это всецелая будничная рутина в министерстве, почему это выделяют я хз) видимо что б добить "перемогы" до красивой цифры 10)
а вот провалы и обсеры можно фигачить нонстопом, но это некомельфо)
20 лет я проработал в системе МИДа, и на моей памяти сменилось около десятка министров. Самыми харизматичными из всех считаю Геннадия Удовенко и Петра Порошенко.
Первый - идейный РУХовец закалки В.Черновила, глыба знаний, опыта и патриотизма (а скільки міг випити, і скільки не спати, зберігаючи при цьому високий професіоналізм - дізнаєтесь, коли зайдете з-за силлю).
Затем я познакомился с Порошенко. Бросалось в глаза, в первую очередь, очень высокие амбиции - именно они отличали его от предшественников. И на первом месте стояли амбиции не личные (хотя этого также хватало), а государственные - до этого я не встречал ни одного госслужащего, который бы НАСТОЛЬКО упорно болел за дело и болезненно воспринимал поражение. Диктатором к подчиненным назвать его нельзя, но он реально заряжал личным упорством всех, кто работал рядом. С бумагами иметь дело не любил - иногда рутинные документы ждали его подпись месяцами. Отдавая предпочтение живому общению с иностранными коллегами, прекрасно оперировал логикой, фактами, планами. Переходил с одного языка на другой. При этом письменных тезисов, которые мы для него готовили, не признавал - все держал в голове, за ночь досконально изучив тот или иной вопрос. Еще тогда я подумал, что, наконец, появился СИСТЕМНЫЙ человек, который видит себя украинским де Голлем, потому что главное для него не власть как таковая, а амбициозная возможность остаться в истории человеком, при президентстве которого страна пройдет точку невозврата к "русскому миру". Впрочем, так и случилось.
Последним перед зелёной властью был Павел Климкин. Не могу назвать его харизматичным дипломатом. Он был рабочей лошадкой - упорной и трудолюбивой. Без больших амбиций. Но за счёт своего трудолюбия и тандема с Порошенко наша дипломатия 2014-2019 годов сделала огромный скачок вперёд, венцом которого стали безвиз и создание международной антироссийской коалиции. В те годы имя Климкина попадало в прессу по нескольку раз в день. Ежедневно он с кем-то встречался, куда-то ездил, давал брифинги, вёл телефонные переговоры, участвовал в форумах. Он был в постоянном мейнстриме, а Украина - в топе мировых новостей.
Что имеем сейчас? Пристайко - тот вообще прошёл бледной тенью, не оставив никакого следа. Кулеба… Неглупый человек и неплохой дипломат. Но вы часто слышите его фамилию в новостях? Он что-то в этой жизни решает? Когда был последний визит министра иностранных дел хоть куда-нибудь? Когда он вёл последние переговоры со своими хомологами? Когда устраивал пресс-конференцию по достижениям своего ведомства? Вот и я не помню.
Потому что внешней политикой, как и всем остальным, руководят дилетанты - Ермак и сменная бригада фокиных-сивох. Системности - ноль, результативности тоже.
Помните слова Зе, что проблема Донбасса должна быть решена до конца 2020 года, а если не будет решена, то, мол, имеется план «Б». Уже 16 декабря 2021 года, проблема не решена - где план «Б»? Где вообще какой-нибудь план?
Если кто не заметил, то я вам сейчас скажу: за год Украина потеряла Германию, Францию и почти все страны Западной Европы. Не может и не хочет быть Европа более проукраинской, чем сама Украина. Говорит Зеленский постоянно, что не теряет надежду договориться С Путиным - договаривайся, а у нас свои интересы: торговля, газ, нефть…
Только Польша и страны Балтии ещё держатся, потому что лучше других знают, что такое российская оккупация.
Дальше… Ученья? Так это заслуга не Зеленского, а Порошенко, который зарядил план таких учений на 5 лет вперёд. Не было бы его, Зермак сейчас проводил бы учения со странами ОДКБ.
В плане утешения могу сказать, что свято место пусто не бывает, и с уходом Парижа и Берлина их место в украинской политике пытаются занять Лондон и Анкара, всячески усиливая свои лобби в Киеве. И, опять-таки, это не заслуга власти , это - геополитические интересы Британии и Турции, которые пытаются разыграть украинскую карту в отношениях с РФ.
Особняком стоят США. Меня прибешивают крайности доморощенных «трампистов» и «байденистов», согласно мнению которых Трампом всецело управляет путин, а Байден - отъявленный левак, которым будет управлять Камала Харрис. Перестаньте уже дрочить на американских президентов, которые придут и всё в Украине разрулят. Этим вы демонстрируете «меншовартість» и объектность нашей страны. А также унижаете Америку, подспудно сравнивая её с Россией и априори предполагая, что один человек может разрушить вековую систему противовесов и сдержек.
Как видите, иногда внешняя политика государства живёт не благодаря политической воле страны, а вопреки ей - что мы сейчас и наблюдаем. Но лично мне печально видеть, как моё родное ведомство из важнейшего субъекта политики государства превращается в объект малопрофессиональных манипуляций зелёной власти. Но, переживём и это - главное сохранить страну.
1.Зрив спецоперації по "Вагнерівцях" і "дипломатичний" дзвінок дипломату Лукашенко по своїх(вперше);
2.Зрив спецоперації по "Ізоляції" і арешт наших розвідників, щоб не заважали "дипломатам" іхтамнетів проводити тут свої операції(вперше);
3.Налагодження стосунків на високому рівні в Молдовою шляхлм викрадення Чауса.Це ВПЕРШЕ;
4.Допомога в добудові "Північного потоку 2", визгом і бажанням подивитися "миротворцю" в очі;
5.Питання ребром президенту США: "Чому ми не в НАТО", що підкреслило навики вихованої дипломатії і ВПЕРШЕ;
6.Звинувачення канцлера Німеччини у зриві поставок зброї після того, як самі кричать, що в очах ***** побачили мир. Це дипломатія найвисокого гатунку;
7. Про "зелену енергетику" - "кидок" інвесторів (вперше);
8.Кротоферма в офісі і завхоз на перемовинах - новітніша дипломатія(вперше);
9.Покупка електроенергії у невизнаного диктатора, який як і Білорусь під санкціями...
Коломойский позвонил Порошенко и каже,Петя у меня сейчас денег нет... для стариков...
Ось це особливо розсмішило! А про падіння акцій більш ніж 100 українських підприємств від 10% до більш, ніж 20% після заяви найвеличнішого про ахмєтівський переворот яким чином в цю перемогу вписується? А скандал з "зеленою" енергетикою - то просто перемога чи переможище???