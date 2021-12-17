Кулеба рассказал о десяти победах украинской дипломатии в 2021 году. СПИСОК
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба назвал 10 побед украинской дипломатии в 2021 году.
Об этом Кулеба заявил во время онлайн-брифинга, передает Цензор.НЕТ.
Начал глава МИД с первых за 30 лет стратегий внешнеполитической деятельности – азиатская и африканская стратегия, стратегия публичной дипломатии и коммуникационная стратегия МИД.
Второй победой стало создание Крымской платформы, третьей – визит президента Украины Владимира Зеленского в Соединенные Штаты и переговоры с новой администрацией президента США Джо Байдена.
Открытие новых экономических способностей украинских компаний и экспансия украинского экспорта стали четвертой победой. А пятой – укрепление украинского войска усилиями дипломатов.
Кулеба напомнил о запуске Ассоциированного трио и его признании со стороны ЕС, а также деэскалации угроз по безопасности весной и действиях партнеров по разработке пакета сдерживания России.
"Восьмое. Эвакуация из Афганистана и Сектора Газа около тысячи человек. Девятое. Сохранение возможностей для путешествий украинцев по Европе. Десятое. Гордость за Украину, которую мы укрепляли в течение этого года. Мы провели Саммит первых леди и джентльменов, привезли Конституцию Пилипа Орлыка в Украину, захватили позиции лидеров в противодействии дезинформации, обеспечили решение о возвращении скифского золота и внесении крымско-татарского орнамента орнек в список ЮНЕСКО", - отметил министр.
Пожалуйста, подождите...
Хіба що - дебіл... але це окрема дифракція
Съездил-поговорил - Афигенное "дАстижение"!
Платформу пАгаварить создали - Афигенное "дАстижение"!
Как поговорили - неважно.
О чем говорили - неважно.
О чем договорились - неважно.
Какие договора/контракты/инвестиции в результате - неважно.
Главное - ПАГАВАРИЛИ!!!
а днюха елдака разве не перемога?) жидкий стул в норме у бубочки тоже по моему большая победа МЗС)
а если серйозно то крымская платформа уже закончилась так и не начавшись - это провал) ни одна страна не назначила туда своего представителя) операция в Афганистане это про военных, но не про дипломатов) остальное это всецелая будничная рутина в министерстве, почему это выделяют я хз) видимо что б добить "перемогы" до красивой цифры 10)
а вот провалы и обсеры можно фигачить нонстопом, но это некомельфо)
20 лет я проработал в системе МИДа, и на моей памяти сменилось около десятка министров. Самыми харизматичными из всех считаю Геннадия Удовенко и Петра Порошенко.
Первый - идейный РУХовец закалки В.Черновила, глыба знаний, опыта и патриотизма (а скільки міг випити, і скільки не спати, зберігаючи при цьому високий професіоналізм - дізнаєтесь, коли зайдете з-за силлю).
Затем я познакомился с Порошенко. Бросалось в глаза, в первую очередь, очень высокие амбиции - именно они отличали его от предшественников. И на первом месте стояли амбиции не личные (хотя этого также хватало), а государственные - до этого я не встречал ни одного госслужащего, который бы НАСТОЛЬКО упорно болел за дело и болезненно воспринимал поражение. Диктатором к подчиненным назвать его нельзя, но он реально заряжал личным упорством всех, кто работал рядом. С бумагами иметь дело не любил - иногда рутинные документы ждали его подпись месяцами. Отдавая предпочтение живому общению с иностранными коллегами, прекрасно оперировал логикой, фактами, планами. Переходил с одного языка на другой. При этом письменных тезисов, которые мы для него готовили, не признавал - все держал в голове, за ночь досконально изучив тот или иной вопрос. Еще тогда я подумал, что, наконец, появился СИСТЕМНЫЙ человек, который видит себя украинским де Голлем, потому что главное для него не власть как таковая, а амбициозная возможность остаться в истории человеком, при президентстве которого страна пройдет точку невозврата к "русскому миру". Впрочем, так и случилось.
Последним перед зелёной властью был Павел Климкин. Не могу назвать его харизматичным дипломатом. Он был рабочей лошадкой - упорной и трудолюбивой. Без больших амбиций. Но за счёт своего трудолюбия и тандема с Порошенко наша дипломатия 2014-2019 годов сделала огромный скачок вперёд, венцом которого стали безвиз и создание международной антироссийской коалиции. В те годы имя Климкина попадало в прессу по нескольку раз в день. Ежедневно он с кем-то встречался, куда-то ездил, давал брифинги, вёл телефонные переговоры, участвовал в форумах. Он был в постоянном мейнстриме, а Украина - в топе мировых новостей.
Что имеем сейчас? Пристайко - тот вообще прошёл бледной тенью, не оставив никакого следа. Кулеба… Неглупый человек и неплохой дипломат. Но вы часто слышите его фамилию в новостях? Он что-то в этой жизни решает? Когда был последний визит министра иностранных дел хоть куда-нибудь? Когда он вёл последние переговоры со своими хомологами? Когда устраивал пресс-конференцию по достижениям своего ведомства? Вот и я не помню.
Потому что внешней политикой, как и всем остальным, руководят дилетанты - Ермак и сменная бригада фокиных-сивох. Системности - ноль, результативности тоже.
Помните слова Зе, что проблема Донбасса должна быть решена до конца 2020 года, а если не будет решена, то, мол, имеется план «Б». Уже 16 декабря 2021 года, проблема не решена - где план «Б»? Где вообще какой-нибудь план?
Если кто не заметил, то я вам сейчас скажу: за год Украина потеряла Германию, Францию и почти все страны Западной Европы. Не может и не хочет быть Европа более проукраинской, чем сама Украина. Говорит Зеленский постоянно, что не теряет надежду договориться С Путиным - договаривайся, а у нас свои интересы: торговля, газ, нефть…
Только Польша и страны Балтии ещё держатся, потому что лучше других знают, что такое российская оккупация.
Дальше… Ученья? Так это заслуга не Зеленского, а Порошенко, который зарядил план таких учений на 5 лет вперёд. Не было бы его, Зермак сейчас проводил бы учения со странами ОДКБ.
В плане утешения могу сказать, что свято место пусто не бывает, и с уходом Парижа и Берлина их место в украинской политике пытаются занять Лондон и Анкара, всячески усиливая свои лобби в Киеве. И, опять-таки, это не заслуга власти , это - геополитические интересы Британии и Турции, которые пытаются разыграть украинскую карту в отношениях с РФ.
Особняком стоят США. Меня прибешивают крайности доморощенных «трампистов» и «байденистов», согласно мнению которых Трампом всецело управляет путин, а Байден - отъявленный левак, которым будет управлять Камала Харрис. Перестаньте уже дрочить на американских президентов, которые придут и всё в Украине разрулят. Этим вы демонстрируете «меншовартість» и объектность нашей страны. А также унижаете Америку, подспудно сравнивая её с Россией и априори предполагая, что один человек может разрушить вековую систему противовесов и сдержек.
Как видите, иногда внешняя политика государства живёт не благодаря политической воле страны, а вопреки ей - что мы сейчас и наблюдаем. Но лично мне печально видеть, как моё родное ведомство из важнейшего субъекта политики государства превращается в объект малопрофессиональных манипуляций зелёной власти. Но, переживём и это - главное сохранить страну.
1.Зрив спецоперації по "Вагнерівцях" і "дипломатичний" дзвінок дипломату Лукашенко по своїх(вперше);
2.Зрив спецоперації по "Ізоляції" і арешт наших розвідників, щоб не заважали "дипломатам" іхтамнетів проводити тут свої операції(вперше);
3.Налагодження стосунків на високому рівні в Молдовою шляхлм викрадення Чауса.Це ВПЕРШЕ;
4.Допомога в добудові "Північного потоку 2", визгом і бажанням подивитися "миротворцю" в очі;
5.Питання ребром президенту США: "Чому ми не в НАТО", що підкреслило навики вихованої дипломатії і ВПЕРШЕ;
6.Звинувачення канцлера Німеччини у зриві поставок зброї після того, як самі кричать, що в очах ***** побачили мир. Це дипломатія найвисокого гатунку;
7. Про "зелену енергетику" - "кидок" інвесторів (вперше);
8.Кротоферма в офісі і завхоз на перемовинах - новітніша дипломатія(вперше);
9.Покупка електроенергії у невизнаного диктатора, який як і Білорусь під санкціями...
Коломойский позвонил Порошенко и каже,Петя у меня сейчас денег нет... для стариков...
Ось це особливо розсмішило! А про падіння акцій більш ніж 100 українських підприємств від 10% до більш, ніж 20% після заяви найвеличнішого про ахмєтівський переворот яким чином в цю перемогу вписується? А скандал з "зеленою" енергетикою - то просто перемога чи переможище???