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Кулеба рассказал о десяти победах украинской дипломатии в 2021 году. СПИСОК

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Кулеба рассказал о десяти победах украинской дипломатии в 2021 году. СПИСОК

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба назвал 10 побед украинской дипломатии в 2021 году.

Об этом Кулеба заявил во время онлайн-брифинга, передает Цензор.НЕТ.

Начал глава МИД с первых за 30 лет стратегий внешнеполитической деятельности – азиатская и африканская стратегия, стратегия публичной дипломатии и коммуникационная стратегия МИД.

Второй победой стало создание Крымской платформы, третьей – визит президента Украины Владимира Зеленского в Соединенные Штаты и переговоры с новой администрацией президента США Джо Байдена.

Читайте также: Встреча Зеленского с Макроном и Шольцем – важный политический сигнал, - Кулеба

Открытие новых экономических способностей украинских компаний и экспансия украинского экспорта стали четвертой победой. А пятой – укрепление украинского войска усилиями дипломатов.

Кулеба напомнил о запуске Ассоциированного трио и его признании со стороны ЕС, а также деэскалации угроз по безопасности весной и действиях партнеров по разработке пакета сдерживания России.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Кулеба о визите Зеленского в Брюссель: Жирная яркая точка в конце года. Только год, когда Украина станет членом НАТО, нам не сказали. ВИДЕО

"Восьмое. Эвакуация из Афганистана и Сектора Газа около тысячи человек. Девятое. Сохранение возможностей для путешествий украинцев по Европе. Десятое. Гордость за Украину, которую мы укрепляли в течение этого года. Мы провели Саммит первых леди и джентльменов, привезли Конституцию Пилипа Орлыка в Украину, захватили позиции лидеров в противодействии дезинформации, обеспечили решение о возвращении скифского золота и внесении крымско-татарского орнамента орнек в список ЮНЕСКО", - отметил министр.
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Топ комментарии
+18
кадровий дипломат Олег Шарп сьогодні в своєму телеграм-каналі згадує:
20 лет я проработал в системе МИДа, и на моей памяти сменилось около десятка министров. Самыми харизматичными из всех считаю Геннадия Удовенко и Петра Порошенко.
Первый - идейный РУХовец закалки В.Черновила, глыба знаний, опыта и патриотизма (а скільки міг випити, і скільки не спати, зберігаючи при цьому високий професіоналізм - дізнаєтесь, коли зайдете з-за силлю).
Затем я познакомился с Порошенко. Бросалось в глаза, в первую очередь, очень высокие амбиции - именно они отличали его от предшественников. И на первом месте стояли амбиции не личные (хотя этого также хватало), а государственные - до этого я не встречал ни одного госслужащего, который бы НАСТОЛЬКО упорно болел за дело и болезненно воспринимал поражение. Диктатором к подчиненным назвать его нельзя, но он реально заряжал личным упорством всех, кто работал рядом. С бумагами иметь дело не любил - иногда рутинные документы ждали его подпись месяцами. Отдавая предпочтение живому общению с иностранными коллегами, прекрасно оперировал логикой, фактами, планами. Переходил с одного языка на другой. При этом письменных тезисов, которые мы для него готовили, не признавал - все держал в голове, за ночь досконально изучив тот или иной вопрос. Еще тогда я подумал, что, наконец, появился СИСТЕМНЫЙ человек, который видит себя украинским де Голлем, потому что главное для него не власть как таковая, а амбициозная возможность остаться в истории человеком, при президентстве которого страна пройдет точку невозврата к "русскому миру". Впрочем, так и случилось.
Последним перед зелёной властью был Павел Климкин. Не могу назвать его харизматичным дипломатом. Он был рабочей лошадкой - упорной и трудолюбивой. Без больших амбиций. Но за счёт своего трудолюбия и тандема с Порошенко наша дипломатия 2014-2019 годов сделала огромный скачок вперёд, венцом которого стали безвиз и создание международной антироссийской коалиции. В те годы имя Климкина попадало в прессу по нескольку раз в день. Ежедневно он с кем-то встречался, куда-то ездил, давал брифинги, вёл телефонные переговоры, участвовал в форумах. Он был в постоянном мейнстриме, а Украина - в топе мировых новостей.
Что имеем сейчас? Пристайко - тот вообще прошёл бледной тенью, не оставив никакого следа. Кулеба… Неглупый человек и неплохой дипломат. Но вы часто слышите его фамилию в новостях? Он что-то в этой жизни решает? Когда был последний визит министра иностранных дел хоть куда-нибудь? Когда он вёл последние переговоры со своими хомологами? Когда устраивал пресс-конференцию по достижениям своего ведомства? Вот и я не помню.
Потому что внешней политикой, как и всем остальным, руководят дилетанты - Ермак и сменная бригада фокиных-сивох. Системности - ноль, результативности тоже.
Помните слова Зе, что проблема Донбасса должна быть решена до конца 2020 года, а если не будет решена, то, мол, имеется план «Б». Уже 16 декабря 2021 года, проблема не решена - где план «Б»? Где вообще какой-нибудь план?
Если кто не заметил, то я вам сейчас скажу: за год Украина потеряла Германию, Францию и почти все страны Западной Европы. Не может и не хочет быть Европа более проукраинской, чем сама Украина. Говорит Зеленский постоянно, что не теряет надежду договориться С Путиным - договаривайся, а у нас свои интересы: торговля, газ, нефть…
Только Польша и страны Балтии ещё держатся, потому что лучше других знают, что такое российская оккупация.
Дальше… Ученья? Так это заслуга не Зеленского, а Порошенко, который зарядил план таких учений на 5 лет вперёд. Не было бы его, Зермак сейчас проводил бы учения со странами ОДКБ.
В плане утешения могу сказать, что свято место пусто не бывает, и с уходом Парижа и Берлина их место в украинской политике пытаются занять Лондон и Анкара, всячески усиливая свои лобби в Киеве. И, опять-таки, это не заслуга власти , это - геополитические интересы Британии и Турции, которые пытаются разыграть украинскую карту в отношениях с РФ.
Особняком стоят США. Меня прибешивают крайности доморощенных «трампистов» и «байденистов», согласно мнению которых Трампом всецело управляет путин, а Байден - отъявленный левак, которым будет управлять Камала Харрис. Перестаньте уже дрочить на американских президентов, которые придут и всё в Украине разрулят. Этим вы демонстрируете «меншовартість» и объектность нашей страны. А также унижаете Америку, подспудно сравнивая её с Россией и априори предполагая, что один человек может разрушить вековую систему противовесов и сдержек.
Как видите, иногда внешняя политика государства живёт не благодаря политической воле страны, а вопреки ей - что мы сейчас и наблюдаем. Но лично мне печально видеть, как моё родное ведомство из важнейшего субъекта политики государства превращается в объект малопрофессиональных манипуляций зелёной власти. Но, переживём и это - главное сохранить страну.
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17.12.2021 10:57
+10
А я побачив інші, крутіші досягнення:
1.Зрив спецоперації по "Вагнерівцях" і "дипломатичний" дзвінок дипломату Лукашенко по своїх(вперше);
2.Зрив спецоперації по "Ізоляції" і арешт наших розвідників, щоб не заважали "дипломатам" іхтамнетів проводити тут свої операції(вперше);
3.Налагодження стосунків на високому рівні в Молдовою шляхлм викрадення Чауса.Це ВПЕРШЕ;
4.Допомога в добудові "Північного потоку 2", визгом і бажанням подивитися "миротворцю" в очі;
5.Питання ребром президенту США: "Чому ми не в НАТО", що підкреслило навики вихованої дипломатії і ВПЕРШЕ;
6.Звинувачення канцлера Німеччини у зриві поставок зброї після того, як самі кричать, що в очах ***** побачили мир. Це дипломатія найвисокого гатунку;
7. Про "зелену енергетику" - "кидок" інвесторів (вперше);
8.Кротоферма в офісі і завхоз на перемовинах - новітніша дипломатія(вперше);
9.Покупка електроенергії у невизнаного диктатора, який як і Білорусь під санкціями...
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17.12.2021 10:57
+9
Столько перемог, а результата - вислюк наплакал.
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17.12.2021 10:36
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17.12.2021 10:33 Ответить
эта кулебяка еще забыла добавить 11-ую пэрэмогу - шо он каждое утро поднимает свою жопу и тащит её на работу
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17.12.2021 14:18 Ответить
Столько перемог, а результата - вислюк наплакал.
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17.12.2021 10:36 Ответить
а сільки "ЗРАД" було у 2021 році?? і він ще не закінчився.... знаючи як зелені лажають щодня, можна чекати ще пару зрадочек...
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17.12.2021 10:37 Ответить
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17.12.2021 10:40 Ответить
"хвали, хвали мене, моя губонька, хто ж ще похвалить"?
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17.12.2021 10:40 Ответить
кожен перший міністр у зебидла-то є ссучєний двбйоб.
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17.12.2021 10:40 Ответить
Чекаєш, щоб і тебе дядя Джо забанив в одній шоблі з диркачем?
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17.12.2021 11:00 Ответить
Навіть пересічний 73/43%зебіл знає про дядька Джо з Білого дому.
Хіба що - дебіл... але це окрема дифракція
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17.12.2021 12:16 Ответить
ні, вас вішати потрібно
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17.12.2021 14:35 Ответить
Ну у него и "дАстижения":
Съездил-поговорил - Афигенное "дАстижение"!
Платформу пАгаварить создали - Афигенное "дАстижение"!
Как поговорили - неважно.
О чем говорили - неважно.
О чем договорились - неважно.
Какие договора/контракты/инвестиции в результате - неважно.
Главное - ПАГАВАРИЛИ!!!
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17.12.2021 10:45 Ответить
посилення українського війська зусиллями дипломатів. -Меркель блокувала продаж зброї Україні. / Сенат США передбачає виділення $300 млн на надання підтримки Україні. При том что: США предоставят Израилю военную помощь на 38 миллиардов долларов на 10 лет по 3,8 млрд в год. А путинцы это не арабы с ракетами -самоделками.
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17.12.2021 10:47 Ответить
бомба) интересно, а почему недавний звонок Байдена на 4-е сутки после разговора с куйлом не обьявлен перемогой?)
а днюха елдака разве не перемога?) жидкий стул в норме у бубочки тоже по моему большая победа МЗС)
а если серйозно то крымская платформа уже закончилась так и не начавшись - это провал) ни одна страна не назначила туда своего представителя) операция в Афганистане это про военных, но не про дипломатов) остальное это всецелая будничная рутина в министерстве, почему это выделяют я хз) видимо что б добить "перемогы" до красивой цифры 10)
а вот провалы и обсеры можно фигачить нонстопом, но это некомельфо)
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17.12.2021 10:47 Ответить
Десяте. Гордість за Україну, яку ми зміцнювали упродовж цього року. Ми провели Саміт перших леді та джентльменiв.

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17.12.2021 10:52 Ответить
кадровий дипломат Олег Шарп сьогодні в своєму телеграм-каналі згадує:
20 лет я проработал в системе МИДа, и на моей памяти сменилось около десятка министров. Самыми харизматичными из всех считаю Геннадия Удовенко и Петра Порошенко.
Первый - идейный РУХовец закалки В.Черновила, глыба знаний, опыта и патриотизма (а скільки міг випити, і скільки не спати, зберігаючи при цьому високий професіоналізм - дізнаєтесь, коли зайдете з-за силлю).
Затем я познакомился с Порошенко. Бросалось в глаза, в первую очередь, очень высокие амбиции - именно они отличали его от предшественников. И на первом месте стояли амбиции не личные (хотя этого также хватало), а государственные - до этого я не встречал ни одного госслужащего, который бы НАСТОЛЬКО упорно болел за дело и болезненно воспринимал поражение. Диктатором к подчиненным назвать его нельзя, но он реально заряжал личным упорством всех, кто работал рядом. С бумагами иметь дело не любил - иногда рутинные документы ждали его подпись месяцами. Отдавая предпочтение живому общению с иностранными коллегами, прекрасно оперировал логикой, фактами, планами. Переходил с одного языка на другой. При этом письменных тезисов, которые мы для него готовили, не признавал - все держал в голове, за ночь досконально изучив тот или иной вопрос. Еще тогда я подумал, что, наконец, появился СИСТЕМНЫЙ человек, который видит себя украинским де Голлем, потому что главное для него не власть как таковая, а амбициозная возможность остаться в истории человеком, при президентстве которого страна пройдет точку невозврата к "русскому миру". Впрочем, так и случилось.
Последним перед зелёной властью был Павел Климкин. Не могу назвать его харизматичным дипломатом. Он был рабочей лошадкой - упорной и трудолюбивой. Без больших амбиций. Но за счёт своего трудолюбия и тандема с Порошенко наша дипломатия 2014-2019 годов сделала огромный скачок вперёд, венцом которого стали безвиз и создание международной антироссийской коалиции. В те годы имя Климкина попадало в прессу по нескольку раз в день. Ежедневно он с кем-то встречался, куда-то ездил, давал брифинги, вёл телефонные переговоры, участвовал в форумах. Он был в постоянном мейнстриме, а Украина - в топе мировых новостей.
Что имеем сейчас? Пристайко - тот вообще прошёл бледной тенью, не оставив никакого следа. Кулеба… Неглупый человек и неплохой дипломат. Но вы часто слышите его фамилию в новостях? Он что-то в этой жизни решает? Когда был последний визит министра иностранных дел хоть куда-нибудь? Когда он вёл последние переговоры со своими хомологами? Когда устраивал пресс-конференцию по достижениям своего ведомства? Вот и я не помню.
Потому что внешней политикой, как и всем остальным, руководят дилетанты - Ермак и сменная бригада фокиных-сивох. Системности - ноль, результативности тоже.
Помните слова Зе, что проблема Донбасса должна быть решена до конца 2020 года, а если не будет решена, то, мол, имеется план «Б». Уже 16 декабря 2021 года, проблема не решена - где план «Б»? Где вообще какой-нибудь план?
Если кто не заметил, то я вам сейчас скажу: за год Украина потеряла Германию, Францию и почти все страны Западной Европы. Не может и не хочет быть Европа более проукраинской, чем сама Украина. Говорит Зеленский постоянно, что не теряет надежду договориться С Путиным - договаривайся, а у нас свои интересы: торговля, газ, нефть…
Только Польша и страны Балтии ещё держатся, потому что лучше других знают, что такое российская оккупация.
Дальше… Ученья? Так это заслуга не Зеленского, а Порошенко, который зарядил план таких учений на 5 лет вперёд. Не было бы его, Зермак сейчас проводил бы учения со странами ОДКБ.
В плане утешения могу сказать, что свято место пусто не бывает, и с уходом Парижа и Берлина их место в украинской политике пытаются занять Лондон и Анкара, всячески усиливая свои лобби в Киеве. И, опять-таки, это не заслуга власти , это - геополитические интересы Британии и Турции, которые пытаются разыграть украинскую карту в отношениях с РФ.
Особняком стоят США. Меня прибешивают крайности доморощенных «трампистов» и «байденистов», согласно мнению которых Трампом всецело управляет путин, а Байден - отъявленный левак, которым будет управлять Камала Харрис. Перестаньте уже дрочить на американских президентов, которые придут и всё в Украине разрулят. Этим вы демонстрируете «меншовартість» и объектность нашей страны. А также унижаете Америку, подспудно сравнивая её с Россией и априори предполагая, что один человек может разрушить вековую систему противовесов и сдержек.
Как видите, иногда внешняя политика государства живёт не благодаря политической воле страны, а вопреки ей - что мы сейчас и наблюдаем. Но лично мне печально видеть, как моё родное ведомство из важнейшего субъекта политики государства превращается в объект малопрофессиональных манипуляций зелёной власти. Но, переживём и это - главное сохранить страну.
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17.12.2021 10:57 Ответить
А я побачив інші, крутіші досягнення:
1.Зрив спецоперації по "Вагнерівцях" і "дипломатичний" дзвінок дипломату Лукашенко по своїх(вперше);
2.Зрив спецоперації по "Ізоляції" і арешт наших розвідників, щоб не заважали "дипломатам" іхтамнетів проводити тут свої операції(вперше);
3.Налагодження стосунків на високому рівні в Молдовою шляхлм викрадення Чауса.Це ВПЕРШЕ;
4.Допомога в добудові "Північного потоку 2", визгом і бажанням подивитися "миротворцю" в очі;
5.Питання ребром президенту США: "Чому ми не в НАТО", що підкреслило навики вихованої дипломатії і ВПЕРШЕ;
6.Звинувачення канцлера Німеччини у зриві поставок зброї після того, як самі кричать, що в очах ***** побачили мир. Це дипломатія найвисокого гатунку;
7. Про "зелену енергетику" - "кидок" інвесторів (вперше);
8.Кротоферма в офісі і завхоз на перемовинах - новітніша дипломатія(вперше);
9.Покупка електроенергії у невизнаного диктатора, який як і Білорусь під санкціями...
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17.12.2021 10:57 Ответить
Такой список дефикаций найвэлычнейшего можно новый каждый день составлять. Из достижений-возможность срать себе в штаны не останавливаясь и без перерывов.
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17.12.2021 11:05 Ответить
Кулебе тяжело, ведь каждую встречу, где его или преЗЕдента не послали в пешее путешествие надо назвать победой...
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17.12.2021 11:10 Ответить
Едиственное стоящее чего добился Кулеба,это подписание Хартии о военно-стратегическом партнерстве США-Украина с Энтони Блинкэном в Вашингтоне...,остальное так себе...
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17.12.2021 11:13 Ответить
Анекдот в Ютьюбе прочитал...,Петр Порошенко предложил Голобородькам выплатить тринадцату пенсию всем пенсионерам,инвалидам,и прочим кто плохо работал в Сссре за 60 рублей...

Коломойский позвонил Порошенко и каже,Петя у меня сейчас денег нет... для стариков...
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17.12.2021 11:21 Ответить
Всю твою брехню перекрывает -у нас глава ГУР живёт с помощником депутата госдуры )
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17.12.2021 11:23 Ответить
"Відкриття нових економічних здібностей для українських компаній та експансія українського експорту стали четвертою перемогою." Джерело: https://censor.net/ua/n3305758

Ось це особливо розсмішило! А про падіння акцій більш ніж 100 українських підприємств від 10% до більш, ніж 20% після заяви найвеличнішого про ахмєтівський переворот яким чином в цю перемогу вписується? А скандал з "зеленою" енергетикою - то просто перемога чи переможище???
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17.12.2021 11:26 Ответить
Кулеба заразился общей с зеленью болезнью: выдавать рутинное исполнение обязанностей заглобальные достижения, всячески раздувая свою мнимую значимость, а сам, по сути - пресс-секретарь ермака. И «достижения» зевласти -позорище для Украины.
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17.12.2021 11:37 Ответить
Кулеба явно обкуренный!!!!!!!!!!!!!!!!
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17.12.2021 11:37 Ответить
Десять сталинских ударов.
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17.12.2021 11:49 Ответить
Кулеба та ще халепа, але порівняно з іншою зеленою пліснявою він майже святий 😇
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17.12.2021 12:28 Ответить
Кулеба, ты что тоже пудришься? А я вот наооборот считаю , что и ты и твое ведомство до сих пор катаются на старых перемогах Пороха и его команды. Вы зелёные конечно хитрецы ещё те… во-вторых считаю что ленивее, неактивнее, инфантильнее и глупее главы внешнеполитического ведомства чем Кулеба у нас в Украине ещё не было. Победы мля… да вам ребята до побед как до Бердичева рачки!
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17.12.2021 12:36 Ответить
українська дипломатія померла,на її чолі має бути Президент з великої літери,а там наразі порожнє місце!
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17.12.2021 13:13 Ответить
имитаторы бурной деятельности
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17.12.2021 15:54 Ответить
всё правдиво.
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17.12.2021 17:42 Ответить
 
 