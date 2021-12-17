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Новини Політика України Окуповані території - Крим і Донбас
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Росія як держава-окупант відповідає за забезпечення Криму водою, - Кулеба

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Росія як держава-окупант відповідає за забезпечення Криму водою, - Кулеба

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вітає схвалення 16 грудня Генеральною Асамблеєю ООН оновленої і посиленої резолюції "Ситуація з правами людини у тимчасово окупованих Автономній Республіці Крим та м.Севастополь, Україна".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС.

Зазначається, що резолюція вимагає від Росії припинити безпідставні затримання та арешти мешканців Криму, звільнити незаконно утримуваних за гратами громадян України, зокрема Еміра-Усеїна Куку, Галину Довгополу, Сервера Мустафаєва, Владислава Єсипенка, Нарімана Джеляла та інших.

"Підкреслюється також, що нарощування військового угруповання у тимчасово окупованому Криму та численні навчання російських збройних сил спричиняють значні довгострокові негативні наслідки в регіоні, зокрема ускладнюють забезпечення основоположних прав цивільного населення.

Резолюція містить заклик до РФ припинити політику примусової зміни демографічного складу Криму, засуджує проведений Росією Всеросійський перепис населення, який визнається недійсним на території Криму", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що резолюція наголошує на виключній відповідальності Росії як держави-окупанта в забезпеченні мешканців Криму питною та прісною водою.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Генасамблея ООН ухвалила оновлену резолюцію про порушення прав людини в окупованому Криму

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+5
Та не...

Если снабжать водой жителей ливийской пустыни - то это благотворительность.
Если снабжать водой воинские базы оккупантов - то это содействие оккупации и терроризму...
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17.12.2021 11:43
+4
у них любовь... чистая и светлая... только детей не будет.
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17.12.2021 11:29
+4
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17.12.2021 11:31
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Кулеба прав!
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17.12.2021 11:10 Відповісти
Почему у нас глава ГУР живёт с помощником депутата госдуры?
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17.12.2021 11:25 Відповісти
у них любовь... чистая и светлая... только детей не будет.
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17.12.2021 11:29 Відповісти
Главные должностные лица ключевых силовых структур агенты вражеского государства - а Вы на шуточки о ********** сводите.
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17.12.2021 11:38 Відповісти
это сарказм от бессилия, что либо поменять... мы по горло в Зеленом дерьме.
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17.12.2021 11:43 Відповісти
Так пусть СБУ займутся своей непосредственной работой и наведут порядок, вот к ним и апеллируйте.
Чого на пересічних кидаєтесь?
А з нашого боку все так і вигляда шо там шведська сім'я, а в СБУ сидять дегенерати які тільки бізнес можуть чмарити, а зі справжніми ворогами там нікому боротися, бо їх усіх за яйця відіте лі бакланов тримає.
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17.12.2021 12:15 Відповісти
зебіл, може путєна попросити щоб він був хорошим?
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17.12.2021 12:21 Відповісти
ну так іди гвинторогий та проси своє ху-ло, не забудь тільки навколюшки встати та челом як у вас принято об землю гепнути
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17.12.2021 12:45 Відповісти
То ти ж пропонуєш звертатися до путєнських агентів з проханням "пусть СБУ займутся своей непосредственной работой и наведут порядок"...
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17.12.2021 13:06 Відповісти
Перечитайте ще раз, якщо не дійшло - забийте та ідіть опохмеліться за свій порєбрік. А тут ні водки ні бояри немає.
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17.12.2021 13:17 Відповісти
та ладно...
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17.12.2021 13:07 Відповісти
Це не вписується в українські сімейні цінності. Клоуни виділили 20 млн. грн платників податків, на кіно про їхнє розуміння людей яких ми називаєм підорастам
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17.12.2021 11:32 Відповісти
Просто денег сейчас нет,но вы держитесь там...Димон Ведмедев правду матку рубанул...
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17.12.2021 11:29 Відповісти
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17.12.2021 11:31 Відповісти
Крым оккупирован врагом... мы к снабжению его водой имеем отношение такое же, как и к снабжению водой жителей ливийской пустыни.
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17.12.2021 11:33 Відповісти
Та не...

Если снабжать водой жителей ливийской пустыни - то это благотворительность.
Если снабжать водой воинские базы оккупантов - то это содействие оккупации и терроризму...
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17.12.2021 11:43 Відповісти
это "если", но мы не обязаны снабжать ни одних, ни других.
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17.12.2021 11:46 Відповісти
Та ты шо! А тебе не надоело что мы об этом уже лет 7 все говорим и говорим… может уже пора какие то действия предпринимать??
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17.12.2021 11:58 Відповісти
А, прокачивать оккупаторский газ через свою территорию это, душевная щедрость?
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17.12.2021 12:05 Відповісти
зеблан, газ идёт для дружественных стран...
и то - временно - пока идёт перестройка по отказу от газа...
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17.12.2021 12:25 Відповісти
А по СП2, тот уже для вражеских стран и на постоянно?
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17.12.2021 12:45 Відповісти
К чему ты серешь? Прикидываешься или такой и есть?

СП2 - политический проект ведущий к войне - повторяется сговор предыдущий Гитлера и Сралина теперь Меркельвошки и Путлера...
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17.12.2021 15:44 Відповісти
Не, это просто труба. Может труба и политическая, а может и не политическая, но она такая же круглая и толстая, как и та, что лежит поперёк Украины. Не надо себе придумывать оправдания.
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17.12.2021 15:56 Відповісти
какие нах оправдания, пыздун? пшлонах
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17.12.2021 16:25 Відповісти
А такие вот. Каждый куб российского газа, поставленный в Европу через ГТС Украины, делает Россию богаче! Россия с помощью Украины зарабатывает миллиарды Евро. Почему же Вы не останавливаете, источник дохода России?
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20.12.2021 17:28 Відповісти
Кулёба,ты прямо капитан очевидность. Прямо истину за истиной излагаешь! Ты бы ещё рассказал нам что - вода мокрая а снег холодный… Озабоченность не выражали? Не? Ой, а чего так???
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17.12.2021 11:56 Відповісти
Только не зачем тогда кричать на всех углах, что он украинский и допускать экологическую катастрофу там же у себя не давая воду, это даже как-то позорно. Говорите как есть - оккупированный.
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17.12.2021 11:57 Відповісти
Арон, твой земляк не то что оккупация, а даже слова война в связке с роисией , боится применить… боится он путлера!! Боится его расстроить, рассердить, раздразнить и т.д. А то вдруг рояли от сватов и лиги смеха перекроют. Та понятно что во всём Порох и его цукерки виноваты….
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17.12.2021 12:04 Відповісти
незачем
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17.12.2021 14:35 Відповісти
 
 