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Новости Политика Украины Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Россия как государство-оккупант отвечает за обеспечение Крыма водой, - Кулеба

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Россия как государство-оккупант отвечает за обеспечение Крыма водой, - Кулеба

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба приветствует одобрение 16 декабря Генеральной Ассамблеей ООН обновленной и усиленной резолюции "Ситуация с правами человека во временно оккупированных Автономной Республике Крым и г.Севастополь, Украина".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД.

Отмечается, что резолюция требует от России прекратить безосновательные задержания и аресты жителей Крыма, освободить незаконно удерживаемых за решеткой граждан Украины, в частности, Эмира-Усеина Куку, Галину Довгополу, Сервера Мустафаева, Владислава Есипенко, Наримана Джеляла и других.

"Подчеркивается также, что наращивание военной группировки во временно оккупированном Крыму и многочисленные учения российских вооруженных сил влекут за собой значительные долгосрочные негативные последствия в регионе, в частности, затрудняют обеспечение основополагающих прав гражданского населения.

Читайте также: Украина не будет подавать воду в оккупированный Крым. Это запрещено законом, - Верещук

Резолюция содержит призыв к РФ прекратить политику принудительного изменения демографического состава Крыма, осуждает проведенную Россией Всероссийскую перепись населения, которая признается недействительной на территории Крыма", - говорится в сообщении.

Отмечается, что резолюция отмечает исключительную ответственность России как государства-оккупанта в обеспечении жителей Крыма питьевой и пресной водой.

Смотрите также: В оккупированном Крыму продолжают мелеть водоемы. ФОТОрепортаж
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Топ комментарии
+5
Та не...

Если снабжать водой жителей ливийской пустыни - то это благотворительность.
Если снабжать водой воинские базы оккупантов - то это содействие оккупации и терроризму...
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17.12.2021 11:43
+4
у них любовь... чистая и светлая... только детей не будет.
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17.12.2021 11:29
+4
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17.12.2021 11:31
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Кулеба прав!
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17.12.2021 11:10 Ответить
Почему у нас глава ГУР живёт с помощником депутата госдуры?
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17.12.2021 11:25 Ответить
у них любовь... чистая и светлая... только детей не будет.
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17.12.2021 11:29 Ответить
Главные должностные лица ключевых силовых структур агенты вражеского государства - а Вы на шуточки о ********** сводите.
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17.12.2021 11:38 Ответить
это сарказм от бессилия, что либо поменять... мы по горло в Зеленом дерьме.
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17.12.2021 11:43 Ответить
Так пусть СБУ займутся своей непосредственной работой и наведут порядок, вот к ним и апеллируйте.
Чого на пересічних кидаєтесь?
А з нашого боку все так і вигляда шо там шведська сім'я, а в СБУ сидять дегенерати які тільки бізнес можуть чмарити, а зі справжніми ворогами там нікому боротися, бо їх усіх за яйця відіте лі бакланов тримає.
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17.12.2021 12:15 Ответить
зебіл, може путєна попросити щоб він був хорошим?
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17.12.2021 12:21 Ответить
ну так іди гвинторогий та проси своє ху-ло, не забудь тільки навколюшки встати та челом як у вас принято об землю гепнути
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17.12.2021 12:45 Ответить
То ти ж пропонуєш звертатися до путєнських агентів з проханням "пусть СБУ займутся своей непосредственной работой и наведут порядок"...
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17.12.2021 13:06 Ответить
Перечитайте ще раз, якщо не дійшло - забийте та ідіть опохмеліться за свій порєбрік. А тут ні водки ні бояри немає.
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17.12.2021 13:17 Ответить
та ладно...
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17.12.2021 13:07 Ответить
Це не вписується в українські сімейні цінності. Клоуни виділили 20 млн. грн платників податків, на кіно про їхнє розуміння людей яких ми називаєм підорастам
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17.12.2021 11:32 Ответить
Просто денег сейчас нет,но вы держитесь там...Димон Ведмедев правду матку рубанул...
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17.12.2021 11:29 Ответить
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17.12.2021 11:31 Ответить
Крым оккупирован врагом... мы к снабжению его водой имеем отношение такое же, как и к снабжению водой жителей ливийской пустыни.
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17.12.2021 11:33 Ответить
Та не...

Если снабжать водой жителей ливийской пустыни - то это благотворительность.
Если снабжать водой воинские базы оккупантов - то это содействие оккупации и терроризму...
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17.12.2021 11:43 Ответить
это "если", но мы не обязаны снабжать ни одних, ни других.
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17.12.2021 11:46 Ответить
Та ты шо! А тебе не надоело что мы об этом уже лет 7 все говорим и говорим… может уже пора какие то действия предпринимать??
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17.12.2021 11:58 Ответить
А, прокачивать оккупаторский газ через свою территорию это, душевная щедрость?
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17.12.2021 12:05 Ответить
зеблан, газ идёт для дружественных стран...
и то - временно - пока идёт перестройка по отказу от газа...
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17.12.2021 12:25 Ответить
А по СП2, тот уже для вражеских стран и на постоянно?
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17.12.2021 12:45 Ответить
К чему ты серешь? Прикидываешься или такой и есть?

СП2 - политический проект ведущий к войне - повторяется сговор предыдущий Гитлера и Сралина теперь Меркельвошки и Путлера...
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17.12.2021 15:44 Ответить
Не, это просто труба. Может труба и политическая, а может и не политическая, но она такая же круглая и толстая, как и та, что лежит поперёк Украины. Не надо себе придумывать оправдания.
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17.12.2021 15:56 Ответить
какие нах оправдания, пыздун? пшлонах
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17.12.2021 16:25 Ответить
А такие вот. Каждый куб российского газа, поставленный в Европу через ГТС Украины, делает Россию богаче! Россия с помощью Украины зарабатывает миллиарды Евро. Почему же Вы не останавливаете, источник дохода России?
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20.12.2021 17:28 Ответить
Кулёба,ты прямо капитан очевидность. Прямо истину за истиной излагаешь! Ты бы ещё рассказал нам что - вода мокрая а снег холодный… Озабоченность не выражали? Не? Ой, а чего так???
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17.12.2021 11:56 Ответить
Только не зачем тогда кричать на всех углах, что он украинский и допускать экологическую катастрофу там же у себя не давая воду, это даже как-то позорно. Говорите как есть - оккупированный.
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17.12.2021 11:57 Ответить
Арон, твой земляк не то что оккупация, а даже слова война в связке с роисией , боится применить… боится он путлера!! Боится его расстроить, рассердить, раздразнить и т.д. А то вдруг рояли от сватов и лиги смеха перекроют. Та понятно что во всём Порох и его цукерки виноваты….
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17.12.2021 12:04 Ответить
незачем
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17.12.2021 14:35 Ответить
 
 