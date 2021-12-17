Россия как государство-оккупант отвечает за обеспечение Крыма водой, - Кулеба
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба приветствует одобрение 16 декабря Генеральной Ассамблеей ООН обновленной и усиленной резолюции "Ситуация с правами человека во временно оккупированных Автономной Республике Крым и г.Севастополь, Украина".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД.
Отмечается, что резолюция требует от России прекратить безосновательные задержания и аресты жителей Крыма, освободить незаконно удерживаемых за решеткой граждан Украины, в частности, Эмира-Усеина Куку, Галину Довгополу, Сервера Мустафаева, Владислава Есипенко, Наримана Джеляла и других.
"Подчеркивается также, что наращивание военной группировки во временно оккупированном Крыму и многочисленные учения российских вооруженных сил влекут за собой значительные долгосрочные негативные последствия в регионе, в частности, затрудняют обеспечение основополагающих прав гражданского населения.
Резолюция содержит призыв к РФ прекратить политику принудительного изменения демографического состава Крыма, осуждает проведенную Россией Всероссийскую перепись населения, которая признается недействительной на территории Крыма", - говорится в сообщении.
Отмечается, что резолюция отмечает исключительную ответственность России как государства-оккупанта в обеспечении жителей Крыма питьевой и пресной водой.
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Чого на пересічних кидаєтесь?
А з нашого боку все так і вигляда шо там шведська сім'я, а в СБУ сидять дегенерати які тільки бізнес можуть чмарити, а зі справжніми ворогами там нікому боротися, бо їх усіх за яйця відіте лі бакланов тримає.
Если снабжать водой жителей ливийской пустыни - то это благотворительность.
Если снабжать водой воинские базы оккупантов - то это содействие оккупации и терроризму...
и то - временно - пока идёт перестройка по отказу от газа...
СП2 - политический проект ведущий к войне - повторяется сговор предыдущий Гитлера и Сралина теперь Меркельвошки и Путлера...