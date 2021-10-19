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Новости Фото Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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В оккупированном Крыму продолжают мелеть водоемы. ФОТОрепортаж

В Белогорском районе - одном из наиболее благополучных по водообеспечению в Крыму и являющимся водным донором для юго-восточной части полуострова - значительно обмелели водоемы.

Об этом сообщает корреспондент Крым.Реалии, побывавший на месте, информирует Цензор.НЕТ.

В оккупированном Крыму продолжают мелеть водоемы 01

Вода в Белогорском водохранилище ушла далеко от основания плотины. И это несмотря на то, что водохранилище питает крупнейший в Крыму исток реки Карасу-Баши.

В оккупированном Крыму продолжают мелеть водоемы 02

Критически малый объем воды наблюдается в близлежащем Тайганском водохранилище, которое осталось без полезного объема воды с прошлого года, когда отсюда российские трубопроводные войска перекачивали воду на нужды крымской столицы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты планируют пробурить еще 36 скважин в Крыму, это может привести к микроземлетрясениям, - эколог Хлобыстов

В оккупированном Крыму продолжают мелеть водоемы 03

Из-за низкого уровня воды в Белогорском и Тайганском водохранилищах из них прекращен сброс воды в реку Биюк-Карасу, что протекает через Белогорск. В результате река осталась практически без воды.

Издание напоминает, что в начале октября оккупационные синоптики сообщали, что в Крыму за сентябрь, по сравнению с предыдущим месяцем, уменьшился суммарный объем воды в водохранилищах вместе с естественным притоком из местных рек.

Напомним, Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через Северо-Крымский канал, соединяющий главное русло Днепра с полуостровом. После оккупации Крыма Россией в 2014 году поставки воды на полуостров прекратили.

Запасы воды в Крыму пополняют из водохранилищ естественного стока и подземных источников. По заявлениям экологов, регулярное использование воды из подземных источников привело к засолению почвы на полуострове.

Читайте: Россия не сможет обеспечить оккупированный Крым водой, - сотрудник НАНУ Гаврилюк

В 2020 году ситуация с водоснабжением в Крыму стала критической. Маленькое количество осадков и малоснежная зима привела к засухе, утверждают крымские ученые. С конца августа графики подачи воды были введены в Симферополе, а также в Симферопольском и Бахчисарайском районах. Позже это коснулось Белогорска и Белогорского района и частично Алушты.

Власти России выделили миллиарды рублей на строительство новых водоводов, водозаборов и на бурение скважин.

Автор: 

Крым (26419) водоснабжение (723) вода (919)


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Топ комментарии
+38
Нужно же оправдывать сущность своей новой родины - НЕМЫТАЯ.
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19.10.2021 23:17
+18
"Под дном Азовского моря 10 кубокилометров сладкой газированной воды с малиновым сиропом"
В.И. Путин
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19.10.2021 23:33
+16
Не ссут. Нечем...
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19.10.2021 23:24
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Правила форума Совет форумчан
Нужно же оправдывать сущность своей новой родины - НЕМЫТАЯ.
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19.10.2021 23:17 Ответить
Ну вы держитесь там, просто денег нет. Главное здоровье
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19.10.2021 23:22 Ответить
Если в Крыму нет воды, значит - выпили....

Воды нет, но вы держитесь!

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19.10.2021 23:22 Ответить
кацапи трикляті усю воду видудлили з бодуна!
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19.10.2021 23:22 Ответить
скоро дождь пойдет, не ссыте
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19.10.2021 23:22 Ответить
Не ссут. Нечем...
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19.10.2021 23:24 Ответить
дурень Іван думкою багатіє...
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20.10.2021 00:15 Ответить
👍
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19.10.2021 23:24 Ответить
а як же ж буріння дна моря в пошуках прісної води? І гірські розломи7
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19.10.2021 23:24 Ответить
Ну , может быть снег когда-то выпадет , если дождей не будет ...
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19.10.2021 23:33 Ответить
"Под дном Азовского моря 10 кубокилометров сладкой газированной воды с малиновым сиропом"
В.И. Путин
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19.10.2021 23:33 Ответить
Та скільки там тієї зими ... Як потепліє , то можна буде у морі сполоснутися.
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19.10.2021 23:46 Ответить
- Семён Маркович, а шо вы делаете для сохранения чистоты нашего Чёрного моря?
- Для сохранения чистоты нашего Чёрного моря мы с моей женой Розой туда ничего не делаем.
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19.10.2021 23:56 Ответить
Уря, уря - на месте водоёма будет футбольн-ОЕ поле, товар-ИЩИ
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20.10.2021 00:13 Ответить
трубопроводніе войска уже нє памагают,нужни насцикательніє .
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20.10.2021 00:18 Ответить
Ще воду по карточках видавати почнуть , а купатись точно шо під дощом
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20.10.2021 00:24 Ответить
купайтесь под писюном ,просто воды нет, держитесь писюна
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20.10.2021 22:34 Ответить
*****, замість того щоб витрачати по 10 мільярдів доларів на північний п 2, краще б проклав трубу в Крим по дну моря і пустив по ній воду... Якщо він сподівається що Україна буде їм туди воду давати, то він помиляється!
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20.10.2021 00:35 Ответить
и зимой вода точно так же испаряется как и летом. так что эта положительная тенденция будет продолжаться.
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20.10.2021 00:36 Ответить
Глядишь скоро пересохнет рускай язык.
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20.10.2021 01:17 Ответить
Шо опять????
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20.10.2021 07:57 Ответить
Уже 8 лет водоемы там мелеют и все никак)))
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20.10.2021 08:00 Ответить
Як говорив Мікіля Янівіч Бімба "Піхій"!
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20.10.2021 08:13 Ответить
Прісна вода-не нафта й газ, без яких так-сяк,але прожити можна. Прісна вода-то є життя! Отже,готуйтеся до смерті,кацапські падли!
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20.10.2021 09:14 Ответить
а ведь вместо воды могли быть солдаты НАТО !
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20.10.2021 09:34 Ответить
меньше пейте.....
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20.10.2021 12:31 Ответить
це не радує, якось пох - здохнуть там вони чи будуть якось жевріти. біда, що Дніпро скоро біля мосту метро можна буде у брід перейти
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20.10.2021 16:22 Ответить
Интепесно в смоленске тоже обмелел или кацапи специально Дніпро знищують?
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20.10.2021 18:02 Ответить
у мордвин вічна забавка по перекриттю газу нам, а у нас схоже така саме - про обміління водосховищ в Криму. Може досить?
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21.10.2021 00:25 Ответить
 
 