В оккупированном Крыму продолжают мелеть водоемы. ФОТОрепортаж

В Белогорском районе - одном из наиболее благополучных по водообеспечению в Крыму и являющимся водным донором для юго-восточной части полуострова - значительно обмелели водоемы.

Об этом сообщает корреспондент Крым.Реалии, побывавший на месте, информирует Цензор.НЕТ.

Вода в Белогорском водохранилище ушла далеко от основания плотины. И это несмотря на то, что водохранилище питает крупнейший в Крыму исток реки Карасу-Баши.

Критически малый объем воды наблюдается в близлежащем Тайганском водохранилище, которое осталось без полезного объема воды с прошлого года, когда отсюда российские трубопроводные войска перекачивали воду на нужды крымской столицы.

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Из-за низкого уровня воды в Белогорском и Тайганском водохранилищах из них прекращен сброс воды в реку Биюк-Карасу, что протекает через Белогорск. В результате река осталась практически без воды.

Издание напоминает, что в начале октября оккупационные синоптики сообщали, что в Крыму за сентябрь, по сравнению с предыдущим месяцем, уменьшился суммарный объем воды в водохранилищах вместе с естественным притоком из местных рек.

Напомним, Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через Северо-Крымский канал, соединяющий главное русло Днепра с полуостровом. После оккупации Крыма Россией в 2014 году поставки воды на полуостров прекратили.

Запасы воды в Крыму пополняют из водохранилищ естественного стока и подземных источников. По заявлениям экологов, регулярное использование воды из подземных источников привело к засолению почвы на полуострове.

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В 2020 году ситуация с водоснабжением в Крыму стала критической. Маленькое количество осадков и малоснежная зима привела к засухе, утверждают крымские ученые. С конца августа графики подачи воды были введены в Симферополе, а также в Симферопольском и Бахчисарайском районах. Позже это коснулось Белогорска и Белогорского района и частично Алушты.

Власти России выделили миллиарды рублей на строительство новых водоводов, водозаборов и на бурение скважин.