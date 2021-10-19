В окупованому Криму продовжують міліти водойми. ФОТОрепортаж

У Білогірському районі - одному з найбільш благополучних щодо водозабезпечення в Криму, який є водним донором для південно-східної частини півострова - значно обміліли водойми.

Про це повідомляє кореспондент Крим.Реалії, який побував на місці, інформує Цензор.НЕТ.

Вода в Білогірському водосховищі пішла далеко від основи греблі. І це попри те, що водосховище живить найбільший у Криму витік річки Карасу-Баші.

Критично малий обсяг води спостерігається в прилеглому Тайганському водосховищі, яке залишилося без корисного об'єму води з минулого року, коли звідси російські трубопровідні війська перекачували воду на потреби кримської столиці.

Через низький рівень води в Білогірському і Тайганському водосховищах із них припинено скидання води в річку Біюк-Карасу, що протікає через Білогірськ. У результаті річка залишилася практично без води.

Видання нагадує, що на початку жовтня окупаційні синоптики повідомляли, що в Криму за вересень, порівняно з попереднім місяцем, зменшився сумарний обсяг води у водосховищах разом з природним припливом з місцевих річок.

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Нагадаємо, Україна забезпечувала до 85% потреб Криму у прісній воді через Північно-Кримський канал, що з'єднує головне русло Дніпра з островом. Після окупації Криму Росією в 2014 році поставки води на півострів припинили.

Запаси води в Криму поповнюють із водосховищ природного стоку і підземних джерел. За заявами екологів, регулярне використання води з підземних джерел призвело до засолення грунту на півострові.

У 2020 році ситуація з водопостачанням у Криму стала критичною. Невелика кількість опадів і малосніжна зима привела до посухи, стверджують кримські вчені. З кінця серпня графіки подачі води були введені в Сімферополі, а також у Сімферопольському і Бахчисарайському районах. Пізніше це торкнулося Білогірська і Білогірського району та частково Алушти.

Влада Росії виділила мільярди рублів на будівництво нових водогонів, водозаборів і на буріння свердловин.