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Новини Фото Окуповані території
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В окупованому Криму продовжують міліти водойми. ФОТОрепортаж

У Білогірському районі - одному з найбільш благополучних щодо водозабезпечення в Криму, який є водним донором для південно-східної частини півострова - значно обміліли водойми.

Про це повідомляє кореспондент Крим.Реалії, який побував на місці, інформує Цензор.НЕТ.

В окупованому Криму продовжують міліти водойми 01

Вода в Білогірському водосховищі пішла далеко від основи греблі. І це попри те, що водосховище живить найбільший у Криму витік річки Карасу-Баші.

В окупованому Криму продовжують міліти водойми 02

Критично малий обсяг води спостерігається в прилеглому Тайганському водосховищі, яке залишилося без корисного об'єму води з минулого року, коли звідси російські трубопровідні війська перекачували воду на потреби кримської столиці.

В окупованому Криму продовжують міліти водойми 03

Через низький рівень води в Білогірському і Тайганському водосховищах із них припинено скидання води в річку Біюк-Карасу, що протікає через Білогірськ. У результаті річка залишилася практично без води.

Видання нагадує, що на початку жовтня окупаційні синоптики повідомляли, що в Криму за вересень, порівняно з попереднім місяцем, зменшився сумарний обсяг води у водосховищах разом з природним припливом з місцевих річок.

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Нагадаємо, Україна забезпечувала до 85% потреб Криму у прісній воді через Північно-Кримський канал, що з'єднує головне русло Дніпра з островом. Після окупації Криму Росією в 2014 році поставки води на півострів припинили.

Запаси води в Криму поповнюють із водосховищ природного стоку і підземних джерел. За заявами екологів, регулярне використання води з підземних джерел призвело до засолення грунту на півострові.

У 2020 році ситуація з водопостачанням у Криму стала критичною. Невелика кількість опадів і малосніжна зима привела до посухи, стверджують кримські вчені. З кінця серпня графіки подачі води були введені в Сімферополі, а також у Сімферопольському і Бахчисарайському районах. Пізніше це торкнулося Білогірська і Білогірського району та частково Алушти.

Влада Росії виділила мільярди рублів на будівництво нових водогонів, водозаборів і на буріння свердловин.

Автор: 

Крим (14183) водопостачання (838) вода (1181)


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Топ коментарі
+38
Нужно же оправдывать сущность своей новой родины - НЕМЫТАЯ.
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19.10.2021 23:17
+18
"Под дном Азовского моря 10 кубокилометров сладкой газированной воды с малиновым сиропом"
В.И. Путин
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19.10.2021 23:33
+16
Не ссут. Нечем...
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19.10.2021 23:24
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Нужно же оправдывать сущность своей новой родины - НЕМЫТАЯ.
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19.10.2021 23:17 Відповісти
Ну вы держитесь там, просто денег нет. Главное здоровье
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19.10.2021 23:22 Відповісти
Если в Крыму нет воды, значит - выпили....

Воды нет, но вы держитесь!

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19.10.2021 23:22 Відповісти
кацапи трикляті усю воду видудлили з бодуна!
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19.10.2021 23:22 Відповісти
скоро дождь пойдет, не ссыте
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19.10.2021 23:22 Відповісти
Не ссут. Нечем...
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19.10.2021 23:24 Відповісти
дурень Іван думкою багатіє...
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20.10.2021 00:15 Відповісти
👍
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19.10.2021 23:24 Відповісти
а як же ж буріння дна моря в пошуках прісної води? І гірські розломи7
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19.10.2021 23:24 Відповісти
Ну , может быть снег когда-то выпадет , если дождей не будет ...
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19.10.2021 23:33 Відповісти
"Под дном Азовского моря 10 кубокилометров сладкой газированной воды с малиновым сиропом"
В.И. Путин
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19.10.2021 23:33 Відповісти
Та скільки там тієї зими ... Як потепліє , то можна буде у морі сполоснутися.
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19.10.2021 23:46 Відповісти
- Семён Маркович, а шо вы делаете для сохранения чистоты нашего Чёрного моря?
- Для сохранения чистоты нашего Чёрного моря мы с моей женой Розой туда ничего не делаем.
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19.10.2021 23:56 Відповісти
Уря, уря - на месте водоёма будет футбольн-ОЕ поле, товар-ИЩИ
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20.10.2021 00:13 Відповісти
трубопроводніе войска уже нє памагают,нужни насцикательніє .
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20.10.2021 00:18 Відповісти
Ще воду по карточках видавати почнуть , а купатись точно шо під дощом
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20.10.2021 00:24 Відповісти
купайтесь под писюном ,просто воды нет, держитесь писюна
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20.10.2021 22:34 Відповісти
*****, замість того щоб витрачати по 10 мільярдів доларів на північний п 2, краще б проклав трубу в Крим по дну моря і пустив по ній воду... Якщо він сподівається що Україна буде їм туди воду давати, то він помиляється!
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20.10.2021 00:35 Відповісти
и зимой вода точно так же испаряется как и летом. так что эта положительная тенденция будет продолжаться.
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20.10.2021 00:36 Відповісти
Глядишь скоро пересохнет рускай язык.
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20.10.2021 01:17 Відповісти
Шо опять????
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20.10.2021 07:57 Відповісти
Уже 8 лет водоемы там мелеют и все никак)))
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20.10.2021 08:00 Відповісти
Як говорив Мікіля Янівіч Бімба "Піхій"!
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20.10.2021 08:13 Відповісти
Прісна вода-не нафта й газ, без яких так-сяк,але прожити можна. Прісна вода-то є життя! Отже,готуйтеся до смерті,кацапські падли!
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20.10.2021 09:14 Відповісти
а ведь вместо воды могли быть солдаты НАТО !
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20.10.2021 09:34 Відповісти
меньше пейте.....
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20.10.2021 12:31 Відповісти
це не радує, якось пох - здохнуть там вони чи будуть якось жевріти. біда, що Дніпро скоро біля мосту метро можна буде у брід перейти
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20.10.2021 16:22 Відповісти
Интепесно в смоленске тоже обмелел или кацапи специально Дніпро знищують?
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20.10.2021 18:02 Відповісти
у мордвин вічна забавка по перекриттю газу нам, а у нас схоже така саме - про обміління водосховищ в Криму. Може досить?
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21.10.2021 00:25 Відповісти
 
 