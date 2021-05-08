Россия не сможет обеспечить оккупированный Крым водой, - сотрудник НАНУ Гаврилюк
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Крым невозможно обеспечить водой из Азовского моря, как планирует Россия.
Об этом заявил ученый секретарь Института геологических наук НАНУ Руслан Гаврилюк в программе "Украина Завтра" на телеканале "Украина 24", передает Цензор.НЕТ.
"Скорее всего, это (добыча воды со дна Азовского моря. - Ред.) ноу-хау оккупантов, потому что успешных таких примеров я не знаю. Другое дело, что есть технология опреснения морской воды, она широко применяется в мире в вододефицитных странах, например, в Израиле", - сказал он.
Эксперт ответил на вопрос, не помогут ли артезианские скважины глубиной 100 м.
"100 м - это не такая большая глубина для артезианских скважин. Вопрос не в том - 100, 200 или 500 м, вопрос в том, есть ли необходимые запасы воды, которые могут быть использованы. Но у нас есть материалы, мы знаем условия на соседних территориях - юг Запорожской области, Херсонская, Николаевская, много черноморских курортов в этих областях не обеспечены водой даже для туристов, я уже не говорю о военных целях или производстве. Тут причины геологического характера, климатические. Аналогичная ситуация и с Азовским морем. Да, есть подземные воды в геологических недрах в акватории Азовского моря. Но эти воды имеют высокую минерализацию, нет воды необходимого качества. Если устанавливать плавучие платформы и бурить, добывая техническую воду - это должна быть золотая техническая вода. Манипуляции идут с самого начала, когда говорят, что Крым будет обеспечен водой. Крым не может быть обеспечен водой, кроме воды из Днепра. Других вариантов нет", - сказал он.
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Де СТЕП?...
Игорь Монахов, а до конца прочитать, что, слабо тебе?
Руслан Гаврилюк: "Манипуляции идут с самого начала, когда говорят, что Крым будет обеспечен водой. Крым не может быть обеспечен водой, кроме воды из Днепра. Других вариантов нет".
Так всегда жило немногочисленное население, приспособившееся к природным условиям.
Днепровская вода изменила природное естественное состояние полуострова. Теперь воды нет и Крым возвращается в своё естественное состояние.
Пока россияне не поймут, что в Крыму не может жить больше миллиона населения, не вернут туда татар, веками там живших и приспособленных к маловодью и не уберут оттуда военные базы, потребляющие немерянное количество воды, проблему полуострова они не решат и никакая вода из-под Азовского моря им не поможет.
Укроп! Уууу, ай как шибко - шибко пучит да сушит, дай вяликоросу водицы !
Так, проклятий москаль -кацап він всюди, і в Українському Криму кацап..!
сложить надёжно запакетированный от осадков и перепада температур концерагенные про-
мышленные отходы возможно даже ядерные или старое жидкое ракетное топливо и в случае
атаки и высадки десанта упаковка разрушается и пукается водичка.... весь канал превращает
ся в отравленную канаву которую невозможно использовать минимум лет с 10 даже если его
вычистить.......
с 16:00 - а хде наша потужна дипломатия хде победоносный сывочолый гетьман ну про
придурка я молчу - оно как тамагочи по видосикам..... вы не знали и не понимли что нужно
делать ??? вы то что рассмотрели в зеньках у ***** ???
Все эти эксперты и ЛОМы не учитывают одного момента - за бабки в нашем мире можно сделать почти все. А ***** с кацапами готовы ради "вяличия" тратить баснословные суммы. Отсюда и дикая стоимость моста. Так и с водой будет - они оплатят любой проект, который во всем цивилизованном мире был бы не принят по причине экономической целесообразности. Но даст повод щегольнуть "вяличием".
Коли Крим повернеться в Україну, на будівлях СБУ такі оголошення вішать не будуть.... Швидше Крим від бидла очиститься... Покажуть донос , і скажуть : "Вибирай: Або по мосту на "истерическую Родину", або в каменоломні, років на п"ять - граніт ламать, Україну відбудовувать...".
Угадайте "з трьох раз", що вони виберуть?
Есть цель, есть желание, ничего невозможного нет, если, конечно, не соплежуи.
А для соплежуйной власти кругом проблемы, и все им мешают, как плохому танцору ноги.
Так и живём, сопли жуём.