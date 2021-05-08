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Новости Политика Украины Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Россия не сможет обеспечить оккупированный Крым водой, - сотрудник НАНУ Гаврилюк

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Россия не сможет обеспечить оккупированный Крым водой, - сотрудник НАНУ Гаврилюк

Крым невозможно обеспечить водой из Азовского моря, как планирует Россия.

Об этом заявил ученый секретарь Института геологических наук НАНУ Руслан Гаврилюк в программе "Украина Завтра" на телеканале "Украина 24", передает Цензор.НЕТ.

"Скорее всего, это (добыча воды со дна Азовского моря. - Ред.) ноу-хау оккупантов, потому что успешных таких примеров я не знаю. Другое дело, что есть технология опреснения морской воды, она широко применяется в мире в вододефицитных странах, например, в Израиле", - сказал он.

Эксперт ответил на вопрос, не помогут ли артезианские скважины глубиной 100 м.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты в Крыму планируют перебрасывать воду из водопадов в водохранилища

"100 м - это не такая большая глубина для артезианских скважин. Вопрос не в том - 100, 200 или 500 м, вопрос в том, есть ли необходимые запасы воды, которые могут быть использованы. Но у нас есть материалы, мы знаем условия на соседних территориях - юг Запорожской области, Херсонская, Николаевская, много черноморских курортов в этих областях не обеспечены водой даже для туристов, я уже не говорю о военных целях или производстве. Тут причины геологического характера, климатические. Аналогичная ситуация и с Азовским морем. Да, есть подземные воды в геологических недрах в акватории Азовского моря. Но эти воды имеют высокую минерализацию, нет воды необходимого качества. Если устанавливать плавучие платформы и бурить, добывая техническую воду - это должна быть золотая техническая вода. Манипуляции идут с самого начала, когда говорят, что Крым будет обеспечен водой. Крым не может быть обеспечен водой, кроме воды из Днепра. Других вариантов нет", - сказал он.

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+45
Россия не сможет обеспечить оккупированный Крым водой, - сотрудник НАНУ Гаврилюк - Цензор.НЕТ 2067
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08.05.2021 22:59
+16
Крим відновлює свій природній стан-солончакова напівпустеля !!! Крисчане,бержить природу!!)))
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08.05.2021 22:58
+16
Росія не зможе забезпечити окупований Крим водою, - співробітник НАНУ Гаврилюк - Цензор.НЕТ 3364
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08.05.2021 23:58
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Вот нашёл - экономическое «болото» https://www.youtube.com/watch?v=Zo067TRl7OU
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09.05.2021 01:13 Ответить
На тобі ВАШУ Вікіпедію: "Республика Мордовия расположена в ландшафте смешанных лесов водно-ледниковых равнин, широколиственных лесов и лесостепей вторичных моренных и эрозионно-денудационных равнин"

Де СТЕП?...
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09.05.2021 06:01 Ответить
Я тобі щось писав про болота? Ти написав про степ у Мордовії... Я запитав - "ДЕ?" "Розумако", я цілий місяць прожив там, поблизу, у Пензенській області. За цей місяць об"їздив весь її південний схід - Лопатіно, Русский Камєшкір, Мордовський Камєшкір, Городище... (решту сіл і містечок не пам"ятаю). Тому я знаю природу тих місць.... Так що "лапшу на вуха вішай", щодо Мордовії, кому завгодо, але не мені...
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09.05.2021 11:25 Ответить
бред.. это все дымовая завеса !!! и жаль что наши с НАНУ "доктора наук" которые по содержанию и по сути аля Кива подыгрывают этой теме !!! Воду кацапы для Крыма могут взять только с Днепра и больше нигде и весь их инфо-ресурс и не только направлен на это !!! КРАПКА
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09.05.2021 01:29 Ответить
Враг усыпляет - заколисує - чтобы намеченная жертва не насторожилась.
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09.05.2021 01:41 Ответить
во-во.. и я об этом...
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09.05.2021 01:51 Ответить
Игорь Монахов "жаль что наши с НАНУ "доктора наук" которые по содержанию и по сути аля Кива подыгрывают этой теме !!! Воду кацапы для Крыма могут взять только с Днепра и больше нигде"

Игорь Монахов, а до конца прочитать, что, слабо тебе? Росія не зможе забезпечити окупований Крим водою, - співробітник НАНУ Гаврилюк - Цензор.НЕТ 6165
Руслан Гаврилюк: "Манипуляции идут с самого начала, когда говорят, что Крым будет обеспечен водой. Крым не может быть обеспечен водой, кроме воды из Днепра. Других вариантов нет".
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09.05.2021 15:54 Ответить
кассабы может и взяли бы с Днепра, но им сцыкотно. даже они понимают что после этого "взятия" из крыма их живыми никто не выпустит.
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09.05.2021 01:45 Ответить
да это понятно... но они твари не остановятся не перед чем.....
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09.05.2021 01:52 Ответить
не думаю. кацапня хоть и хитрая по азиатски но слишком сцыкливая чтобы полезть за турецкий вал.
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09.05.2021 02:01 Ответить
Это вопрос времени и экономической необходимости - так что Илларионов был прав... Без воды в таком формате Крым мало чем полезен..... Народу много , военных кормить надо, и бесплатно....
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09.05.2021 02:09 Ответить
да, полезть то может и не полезут, у них по азиатски есть другие ордынские методы - подкуп и шантаж властей в Украине (и кста покупают пачками и не только у Нас и довольно успешно)... они сейчас работают в этом направлении а в лобовую - это уже их последний шанс..
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09.05.2021 02:10 Ответить
Як закав Сенатор,СССр сдох от инфаркта,РАБссия сдохнет от Инсульта...,в СССр потенциал был 16 % Мирового ВВП,у РАБссии 1,8 % Росія не зможе забезпечити окупований Крим водою, - співробітник НАНУ Гаврилюк - Цензор.НЕТ 6857...зато Вялика Мавзолейный рюсский мир...,трупы не имеют будущего,советских людей похоронили в августе 1991 года... Росія не зможе забезпечити окупований Крим водою, - співробітник НАНУ Гаврилюк - Цензор.НЕТ 6676
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09.05.2021 02:28 Ответить
Да пофиг. Это их проблемы.
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09.05.2021 02:44 Ответить
Крым веками был маловодным и засушливым полуостровом.
Так всегда жило немногочисленное население, приспособившееся к природным условиям.
Днепровская вода изменила природное естественное состояние полуострова. Теперь воды нет и Крым возвращается в своё естественное состояние.
Пока россияне не поймут, что в Крыму не может жить больше миллиона населения, не вернут туда татар, веками там живших и приспособленных к маловодью и не уберут оттуда военные базы, потребляющие немерянное количество воды, проблему полуострова они не решат и никакая вода из-под Азовского моря им не поможет.
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09.05.2021 02:52 Ответить
Росія не зможе забезпечити окупований Крим водою, - співробітник НАНУ Гаврилюк - Цензор.НЕТ 8118
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09.05.2021 03:08 Ответить
Росія не зможе забезпечити окупований Крим водою, - співробітник НАНУ Гаврилюк - Цензор.НЕТ 2709
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09.05.2021 03:31 Ответить
Росія не зможе забезпечити окупований Крим водою, - співробітник НАНУ Гаврилюк - Цензор.НЕТ 617
Укроп! Уууу, ай как шибко - шибко пучит да сушит, дай вяликоросу водицы !
Так, проклятий москаль -кацап він всюди, і в Українському Криму кацап..!
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09.05.2021 05:17 Ответить
Дати воду в окупований нашим лютим ворогом Український Крим, і дещо поліпшити відносин Україні з проклятою ворожою паРашей може це і можливо, але тільки після зміни влади кремлівських фашистів кривавого )(уйла в РФ. і засудження їх в трибуналі, та зміни її на демократичну правову. А також повноцінну компенсацію за тимчасово злочинно окуповані і зруйновані кремлем Крим і Донбас. І після того, як Україна відновить жорсткий контроль над своїм суверенним українським -російськими кордонами, злочинно тимчасово окупованими російськими загарбниками. Та коли в паРаші з'явиться новий демократичний народний уряд, який пояснить своїм кацапам - личкарям що у попередніх кривавих кремлівських фашистів )(уйла при владі були злочинні криваві помилки. Тоді москалі -росіяни відразу швидко забудуть про свої жахливі криваві злочини проти України. Але Українці будуть пам'ятати цю криваву російську фашистську окупацію вже назавжди вічно. Свої важкі злочини росіяни -загарбники забудуть швидше, ніж Українці нестерпну біль від них ніколи. Страшна важка біль нанесена ворожим російським ( москалями) народом який став самим лютим кривавим ворогом в світі українському, вона все одно вже залишиться на все життя.-
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09.05.2021 05:23 Ответить
за бубочку голосовал ?
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09.05.2021 06:08 Ответить
Рашкостан і демократія???? Росія не зможе забезпечити окупований Крим водою, - співробітник НАНУ Гаврилюк - Цензор.НЕТ 5568 зав*язуй з бухлом!!
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09.05.2021 07:26 Ответить
ещё раз о главном как не дать достичь кенечной цели врагу - на дно осушенной части канала
сложить надёжно запакетированный от осадков и перепада температур концерагенные про-
мышленные отходы возможно даже ядерные или старое жидкое ракетное топливо и в случае
атаки и высадки десанта упаковка разрушается и пукается водичка.... весь канал превращает
ся в отравленную канаву которую невозможно использовать минимум лет с 10 даже если его
вычистить.......
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09.05.2021 06:16 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=3vegKTsrRtk

с 16:00 - а хде наша потужна дипломатия хде победоносный сывочолый гетьман ну про
придурка я молчу - оно как тамагочи по видосикам..... вы не знали и не понимли что нужно
делать ??? вы то что рассмотрели в зеньках у ***** ???
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09.05.2021 06:35 Ответить
Я смотрю ,ты страшный человек!наверное в зеркало боишься смотреть?
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09.05.2021 06:40 Ответить
крестись вася крестись
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09.05.2021 07:27 Ответить
Помнится, годика 4-6 назад такие же эксперты "авторитетно" заявляли, что мост в Крым построить нереально, из-за геологии пролива. А если и построят - то он простоит до первой весны. И что в итоге?
Все эти эксперты и ЛОМы не учитывают одного момента - за бабки в нашем мире можно сделать почти все. А ***** с кацапами готовы ради "вяличия" тратить баснословные суммы. Отсюда и дикая стоимость моста. Так и с водой будет - они оплатят любой проект, который во всем цивилизованном мире был бы не принят по причине экономической целесообразности. Но даст повод щегольнуть "вяличием".
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09.05.2021 06:53 Ответить
надолго ли работы таких "проектов" хватит?
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09.05.2021 07:48 Ответить
Не вопрос, за бабки можно все. Десяток-другой миллиардов долларов на опреснители и водичка с себестоимостью в несколько долларов за куб.
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09.05.2021 09:35 Ответить
дасть повод задуматись бурятам, якутам, чеченам, калмикам та іншим руSSкім ватнікам...а чи потрібно їм таке "вялічіє..."
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09.05.2021 11:03 Ответить
Росія не зможе забезпечити окупований Крим водою, - співробітник НАНУ Гаврилюк - Цензор.НЕТ 7440
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09.05.2021 07:01 Ответить
Та навіть новоспеченому кандидату наук відомо, що ще до 1954 року Росія не могла забеспечити Крим водою і переклала цю проблему на плечі України.
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09.05.2021 07:10 Ответить
То был 1954 год, все меняется, возможно однажды Россия войдет в состав Украины. На словах все красиво, а на деле, как всегда, так может случится и с водой. Действий ни каких, только уверяют.
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09.05.2021 07:24 Ответить
Якось читав, що на стіні будівлі гестапо в Парижі, висіло оголошення: "Доносы русских на русских не принимаются"...
Коли Крим повернеться в Україну, на будівлях СБУ такі оголошення вішать не будуть.... Швидше Крим від бидла очиститься... Покажуть донос , і скажуть : "Вибирай: Або по мосту на "истерическую Родину", або в каменоломні, років на п"ять - граніт ламать, Україну відбудовувать...".
Угадайте "з трьох раз", що вони виберуть?
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09.05.2021 07:26 Ответить
Значит будет война за днепровскую водичку
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09.05.2021 07:46 Ответить
Не будет. Не потянут.
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09.05.2021 08:43 Ответить
"невозможный" мост построили, и воду будут опреснять, несмотря на очередную "невозможность".
Есть цель, есть желание, ничего невозможного нет, если, конечно, не соплежуи.
А для соплежуйной власти кругом проблемы, и все им мешают, как плохому танцору ноги.
Так и живём, сопли жуём.
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09.05.2021 09:28 Ответить
Это все проблемы оккупанта. Главное что бы власти в Украине " не рухнули с дуба" и не начали говорить о "гуманитарных поставках" агрессору, его военным, его промышленности, его базам, его переселенным с РФ гражданам (500тыс), его "новым" гражданам получившим рашен паспорта тем предав Украину, тем кто кричал " хоть камни с неба но с Рашей", тем кто кричал " Путин приди", тем кто танцевал на площадях " воссоединившись с родной гаванью", тем кто называет украинцев фашистами, тем кто говорил " да лучше повеситься чем обратно в Украину", тем кто нарушил присягу и перешел на строну врага.... ХР-н им а не воду. Мост построили пускай и воду тащат хоть со дна, хоть опресняют, хоть тянут от Кубани до Волги. ( меньше денег останется на ракеты с непредсказуемой траекторией.)
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09.05.2021 10:26 Ответить
100%! рашисти притягнули танки з забайкалля і Бурятії...хай тягнуть і воду в ешелонах.....
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09.05.2021 10:53 Ответить
рашисту,немедленно нужно разобрать газовы северные и южные потоки в обход Украины , и проложить их как водопроводные с Волги в Крым
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09.05.2021 10:38 Ответить
навіщо руSSкім ватнікам вода?! вони хотіли "камні с нєба....."
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09.05.2021 10:49 Ответить
Кацап : Вы нам воду а мы Вам Донбас . Не напрасно у Кацапов двойной заход. Хотят воду и отдадут в замен Донбас. Кацапские штучки 39 - годов
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09.05.2021 11:37 Ответить
Подход отличный. Дать воду в Крым, вернуть Донбасс, перепаковать всех упоротых ватников за год-два на бамбасе, взять под контроль границу вместе с силами НАТО. И опять перекрыть воду в Крым. Но упоротых патриоты такого не дадут сделать
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09.05.2021 23:45 Ответить
засыпать канал, пока не позно, хотя бы до первого развлетвления от админкордона с крымом на наши поля. после деокупации крыма восстановим "русло".
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09.05.2021 11:38 Ответить
Вместо СП-2 уже десять раз могли проложить трубы из Дона. Средний расход воды в Доне - 680 м³/с, Крыму бы хватило 100. Но крысчане второсортный материал - потерпят!
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09.05.2021 11:40 Ответить
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