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Новости Происшествия Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Оккупанты в Крыму планируют перебрасывать воду из водопадов в водохранилища

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Оккупанты в Крыму планируют перебрасывать воду из водопадов в водохранилища

Оккупационные "власти" Крыма намерены перебрасывать воду из водопадов в районе Ялты в водохранилища.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

"По Ялте планируется переброска воды из водопадов в водохранилища, отдельные мероприятия по Алуште и, безусловно, при запуске в полном объеме Бештерек-Зуйского водозабора у нас получится обеспечивать водой крымскую столицу круглосуточно. Уверен, как минимум до конца текущего года, даже при самом плохом сценарии, крымчане будут с водой", заявил российская марионетка Сергей Аксенов

Ранее, вице-премьер-министр России Марат Хуснуллин, находясь в оккупированном Крыму, заверил, что полуостров "обеспечен водой на ближайшие годы".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В оккупированном Крыму прогнозируют еще большую нехватку воды: снег не решил проблему, а все водохранилища высохли

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+21
Если в кране нет воды, значит... пришел "русский мир"...
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05.05.2021 17:50
+18
Г.Москаля цитувати не буду, набридло.
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05.05.2021 17:53
+17
Ще рік-два такого хазяйнування окупантів і Крим повернеться до свого природнього стану, в якому був переданий Україні в 1954 році - солончаки та пустоші окрім узбережжя та гір.
"Вєрной дорогой ідьотє, таваріщі"!
Московити завжди хизувалися своєю непередбачуваністю та вигадливістю. Тож най переобладнують чавилки для соку під генератори води з каміння - вони ж "на родінє"! ))
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05.05.2021 17:53
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лопатами?)))
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05.05.2021 17:44 Ответить
Ситами.
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05.05.2021 17:47 Ответить
якщо так кажуть - значить будуть з каналізації перекидати Окупанти в Криму планують перекидати воду з водоспадів у водосховища - Цензор.НЕТ 7793
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05.05.2021 19:14 Ответить
дай Бог еще пару лет продержатся, а там и Кровавая Хунта в Киеве опять будет..... Оккупанты в Крыму планируют перебрасывать воду из водопадов в водохранилища - Цензор.НЕТ 2009
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05.05.2021 17:58 Ответить
Если в кране нет воды, значит... пришел "русский мир"...
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05.05.2021 17:50 Ответить
Шо, опять? Окупанти в Криму планують перекидати воду з водоспадів у водосховища - Цензор.НЕТ 8629

14.12.20 Оккупанты используют водопады для снабжения Ялты: Будем подавать, сколько будет
https://censor.net/ru/n3236860
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05.05.2021 19:48 Ответить
Г.Москаля цитувати не буду, набридло.
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05.05.2021 17:53 Ответить
Ще рік-два такого хазяйнування окупантів і Крим повернеться до свого природнього стану, в якому був переданий Україні в 1954 році - солончаки та пустоші окрім узбережжя та гір.
"Вєрной дорогой ідьотє, таваріщі"!
Московити завжди хизувалися своєю непередбачуваністю та вигадливістю. Тож най переобладнують чавилки для соку під генератори води з каміння - вони ж "на родінє"! ))
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05.05.2021 17:53 Ответить
для ординської військової бази це якраз підходящий стан. а зайве населення - за урал, на історичну батьківщину
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05.05.2021 17:56 Ответить
Перекидати воду з карстових печер пробував СРСР, 300 людей народу в експедиції, роки 60-70ті, точно не пам'ятаю. Нічого не вийшло.
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05.05.2021 17:54 Ответить
Моча ослиная, моча козлиная, моча конская и коровья и , так желанные, камни с неба. Все для вас, крыСчане!
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05.05.2021 17:56 Ответить
Не Крым будет с водой...а Симферополь...и то если повезет...
Ну а что там будет ниже по течению после водопадов разумеется никого не колышит...и никто ничего как обычно это делают в паРаше не просчитывает...
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05.05.2021 17:56 Ответить
ну великі міста може з водопадів і напоять , але ж є маленькі села і містечка їм де взяти?
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05.05.2021 18:01 Ответить
альо. В Україні є МЗС, - де позови до ********* за знищення екосистеми Криму?
Де Кулєба, Зеленський та інше прости-господи.
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05.05.2021 18:01 Ответить
а можно просто запустить непрерывный цыкл в домашних условиях- сварил суп, посцяв, посрав, отфильтровл и опять сварил суп
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05.05.2021 18:02 Ответить
Фильтровать - то для них сложно ...
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05.05.2021 18:12 Ответить
Кто-нибудь, скажите кацапам, что Ниагара находится на другом континенте. Оккупанты в Крыму планируют перебрасывать воду из водопадов в водохранилища - Цензор.НЕТ 7513
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05.05.2021 18:12 Ответить
зачем, под дном же воды дофига нарыли, а так и водопады коцапы изведут
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05.05.2021 18:13 Ответить
Так це ж їм потрібні Ніагара або африканська Вікторія чи вони учан-су будуть перекидати?
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05.05.2021 18:14 Ответить
Та обше в них не повино бути проблем з водою - в червні піде водичка з Азовського моря , потім з водоспадів братимуть , з неба щось впаде ..., Але чому мені так ржачно ?)
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05.05.2021 18:22 Ответить
ну от и водопадам походу скрепоносец-кондратий пришел...
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05.05.2021 18:23 Ответить
Це агонія та перемога дебілізму.
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05.05.2021 18:24 Ответить
Да-да.
А после дождика кацапы будут лужи тряпками вымакивать и перебрасывать в водохранилища. Оккупанты в Крыму планируют перебрасывать воду из водопадов в водохранилища - Цензор.НЕТ 6941
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05.05.2021 18:26 Ответить
Є ЗАВОРОТ КИШОК, А Є ЗАВОРОТ МІЗКІВ - ЦЕ ХВОРОБА БУВАЄ ТІЛЬКИ У КАЦАПІВ Оккупанты в Крыму планируют перебрасывать воду из водопадов в водохранилища - Цензор.НЕТ 541
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05.05.2021 18:28 Ответить
Рішення звичайно геніальні!
Скоро весь Крим буде в трубопроводах для перекидки туди-сюди води)
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05.05.2021 18:34 Ответить
Класно,а в водопади де братимуть?
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05.05.2021 18:57 Ответить
сцяти будуть
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05.05.2021 20:05 Ответить
Після того як вип'ють усю воду, залишиться винюхати все повітря та почати їсти землю.
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05.05.2021 18:58 Ответить
Українську воду російськомовні називають "вада". Робимо зворотній переклад: укр. вада - рос. недостаток. Тобто, доки Крим буде російськомовний, води буде в ньому недостатньо.
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05.05.2021 19:02 Ответить
пусть попробуют подоить мочу!
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05.05.2021 20:04 Ответить
Прощай, Джур-джур
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05.05.2021 20:29 Ответить
Нада проста перестать пить
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05.05.2021 22:09 Ответить
а шо, вода из пробитого дна совсем не годится?
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06.05.2021 08:48 Ответить
 
 