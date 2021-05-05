Оккупанты в Крыму планируют перебрасывать воду из водопадов в водохранилища
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Оккупационные "власти" Крыма намерены перебрасывать воду из водопадов в районе Ялты в водохранилища.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.
"По Ялте планируется переброска воды из водопадов в водохранилища, отдельные мероприятия по Алуште и, безусловно, при запуске в полном объеме Бештерек-Зуйского водозабора у нас получится обеспечивать водой крымскую столицу круглосуточно. Уверен, как минимум до конца текущего года, даже при самом плохом сценарии, крымчане будут с водой", заявил российская марионетка Сергей Аксенов
Ранее, вице-премьер-министр России Марат Хуснуллин, находясь в оккупированном Крыму, заверил, что полуостров "обеспечен водой на ближайшие годы".
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14.12.20 Оккупанты используют водопады для снабжения Ялты: Будем подавать, сколько будет
https://censor.net/ru/n3236860
"Вєрной дорогой ідьотє, таваріщі"!
Московити завжди хизувалися своєю непередбачуваністю та вигадливістю. Тож най переобладнують чавилки для соку під генератори води з каміння - вони ж "на родінє"! ))
Ну а что там будет ниже по течению после водопадов разумеется никого не колышит...и никто ничего как обычно это делают в паРаше не просчитывает...
Де Кулєба, Зеленський та інше прости-господи.
А после дождика кацапы будут лужи тряпками вымакивать и перебрасывать в водохранилища.
Скоро весь Крим буде в трубопроводах для перекидки туди-сюди води)