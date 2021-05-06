Окупанти в Криму планують перекидати воду з водоспадів у водосховища
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Окупаційна "влада" Криму має намір перекидати воду з водоспадів у районі Ялти у водосховища.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.
"Щодо Ялти планується перекидання води з водоспадів у водосховища, окремі заходи по Алушті і, безумовно, при запуску в повному обсязі Бештерек-Зуйського водозабору у нас вийде забезпечувати водою кримську столицю цілодобово. Упевнений, як мінімум до кінця цього року, навіть при найгіршому сценарії, кримчани будуть з водою", заявив російська маріонетка Сергій Аксьонов.
Раніше віцепрем'єр-міністр Росії Марат Хуснуллін, перебуваючи в окупованому Криму, запевнив, що півострів "забезпечений водою на найближчі роки".
Топ коментарі
+21 НаноБандеровец
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+18 Oljik
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14.12.20 Оккупанты используют водопады для снабжения Ялты: Будем подавать, сколько будет
https://censor.net/ru/n3236860
"Вєрной дорогой ідьотє, таваріщі"!
Московити завжди хизувалися своєю непередбачуваністю та вигадливістю. Тож най переобладнують чавилки для соку під генератори води з каміння - вони ж "на родінє"! ))
Ну а что там будет ниже по течению после водопадов разумеется никого не колышит...и никто ничего как обычно это делают в паРаше не просчитывает...
Де Кулєба, Зеленський та інше прости-господи.
А после дождика кацапы будут лужи тряпками вымакивать и перебрасывать в водохранилища.
Скоро весь Крим буде в трубопроводах для перекидки туди-сюди води)