Росія не зможе забезпечити окупований Крим водою, - співробітник НАНУ Гаврилюк

Крим неможливо забезпечити водою з Азовського моря, як планує Росія.

Про це заявив учений секретар Інституту геологічних наук НАНУ Руслан Гаврилюк в програмі "Україна Завтра" на телеканалі "Україна 24", передає Цензор.НЕТ.

"Найімовірніше, це (видобуток води з дна Азовського моря. — Ред.) ноу-хау окупантів, бо успішних таких прикладів я не знаю. Інша справа, що є технологія опріснення морської води, вона широко застосовується у світі у вододефіцитних країнах, наприклад, в Ізраїлі", - сказав він.

Експерт відповів на запитання, чи не допоможуть артезіанські свердловини глибиною 100 м.

"100 м - це не така велика глибина для артезіанських свердловин. Питання не в тому - 100, 200 чи 500 м, питання в тому, чи є необхідні запаси води, які можуть бути використані. Але у нас є матеріали, ми знаємо умови на сусідніх територіях - південь Запорізької області, Херсонська, Миколаївська, багато чорноморських курортів у цих областях не забезпечені водою навіть для туристів, я вже не кажу про військові цілі або виробництво. Тут причини геологічного характеру, кліматичні. Аналогічна ситуація і з Азовським морем.

Так, є підземні води в геологічних надрах в акваторії Азовського моря. Але ці води мають високу мінералізацію, немає води необхідної якості. Якщо встановлювати плавучі платформи та бурити, добуваючи технічну воду — це повинна бути золота технічна вода. Маніпуляції йдуть від самого початку, коли говорять, що Крим буде забезпечений водою. Крим не може бути забезпечений водою, крім води з Дніпра. Інших варіантів немає", — сказав він.

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