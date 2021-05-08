Росія не зможе забезпечити окупований Крим водою, - співробітник НАНУ Гаврилюк
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Крим неможливо забезпечити водою з Азовського моря, як планує Росія.
Про це заявив учений секретар Інституту геологічних наук НАНУ Руслан Гаврилюк в програмі "Україна Завтра" на телеканалі "Україна 24", передає Цензор.НЕТ.
"Найімовірніше, це (видобуток води з дна Азовського моря. — Ред.) ноу-хау окупантів, бо успішних таких прикладів я не знаю. Інша справа, що є технологія опріснення морської води, вона широко застосовується у світі у вододефіцитних країнах, наприклад, в Ізраїлі", - сказав він.
Експерт відповів на запитання, чи не допоможуть артезіанські свердловини глибиною 100 м.
"100 м - це не така велика глибина для артезіанських свердловин. Питання не в тому - 100, 200 чи 500 м, питання в тому, чи є необхідні запаси води, які можуть бути використані. Але у нас є матеріали, ми знаємо умови на сусідніх територіях - південь Запорізької області, Херсонська, Миколаївська, багато чорноморських курортів у цих областях не забезпечені водою навіть для туристів, я вже не кажу про військові цілі або виробництво. Тут причини геологічного характеру, кліматичні. Аналогічна ситуація і з Азовським морем.
Так, є підземні води в геологічних надрах в акваторії Азовського моря. Але ці води мають високу мінералізацію, немає води необхідної якості. Якщо встановлювати плавучі платформи та бурити, добуваючи технічну воду — це повинна бути золота технічна вода. Маніпуляції йдуть від самого початку, коли говорять, що Крим буде забезпечений водою. Крим не може бути забезпечений водою, крім води з Дніпра. Інших варіантів немає", — сказав він.
Будь ласка, зачекайте...
Де СТЕП?...
Игорь Монахов, а до конца прочитать, что, слабо тебе?
Руслан Гаврилюк: "Манипуляции идут с самого начала, когда говорят, что Крым будет обеспечен водой. Крым не может быть обеспечен водой, кроме воды из Днепра. Других вариантов нет".
Так всегда жило немногочисленное население, приспособившееся к природным условиям.
Днепровская вода изменила природное естественное состояние полуострова. Теперь воды нет и Крым возвращается в своё естественное состояние.
Пока россияне не поймут, что в Крыму не может жить больше миллиона населения, не вернут туда татар, веками там живших и приспособленных к маловодью и не уберут оттуда военные базы, потребляющие немерянное количество воды, проблему полуострова они не решат и никакая вода из-под Азовского моря им не поможет.
Укроп! Уууу, ай как шибко - шибко пучит да сушит, дай вяликоросу водицы !
Так, проклятий москаль -кацап він всюди, і в Українському Криму кацап..!
сложить надёжно запакетированный от осадков и перепада температур концерагенные про-
мышленные отходы возможно даже ядерные или старое жидкое ракетное топливо и в случае
атаки и высадки десанта упаковка разрушается и пукается водичка.... весь канал превращает
ся в отравленную канаву которую невозможно использовать минимум лет с 10 даже если его
вычистить.......
с 16:00 - а хде наша потужна дипломатия хде победоносный сывочолый гетьман ну про
придурка я молчу - оно как тамагочи по видосикам..... вы не знали и не понимли что нужно
делать ??? вы то что рассмотрели в зеньках у ***** ???
Все эти эксперты и ЛОМы не учитывают одного момента - за бабки в нашем мире можно сделать почти все. А ***** с кацапами готовы ради "вяличия" тратить баснословные суммы. Отсюда и дикая стоимость моста. Так и с водой будет - они оплатят любой проект, который во всем цивилизованном мире был бы не принят по причине экономической целесообразности. Но даст повод щегольнуть "вяличием".
Коли Крим повернеться в Україну, на будівлях СБУ такі оголошення вішать не будуть.... Швидше Крим від бидла очиститься... Покажуть донос , і скажуть : "Вибирай: Або по мосту на "истерическую Родину", або в каменоломні, років на п"ять - граніт ламать, Україну відбудовувать...".
Угадайте "з трьох раз", що вони виберуть?
Есть цель, есть желание, ничего невозможного нет, если, конечно, не соплежуи.
А для соплежуйной власти кругом проблемы, и все им мешают, как плохому танцору ноги.
Так и живём, сопли жуём.