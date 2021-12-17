Загроза вторгнення РФ триває досі, - Кулеба
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Україна постійно контактує з союзниками для стримування агресії Росії.
Про це під час брифінгу повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.
"Росія продовжує загострювати безпекову ситуацію вздовж кордону України та на тимчасово окупованих територіях Донбасу та Криму. Цього року Москва вже вдалася до двох загрозливих та безпрецедентно масштабних ескалацій", - зазначив голова МЗС.
За його словами, йдеться про масштабне стягнення військ до кордонів навесні та нові загрози вторгнення в Україні наприкінці цієї осені, які тривають і нині в Україну.
Топ коментарі
+7 Sophia-Maria Duglass
показати весь коментар17.12.2021 12:23
+3 Eduard Silenko
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+2 Маркиз
показати весь коментар17.12.2021 12:24
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И Украину к этому должна быть готова -- всегда. А не сезонно или по настроению президента.
І так , ми всі знаем та розуміем , що наші ЗС на сьогодні спроможні знести ту сепарню за 2-3 тижні та вийти на наш Кордон із кацапіею....- знае про це і пУтдер - тому і підтягнув армаду....