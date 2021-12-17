Загроза вторгнення РФ триває досі, - Кулеба

Україна постійно контактує з союзниками для стримування агресії Росії.

Про це під час брифінгу повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.

"Росія продовжує загострювати безпекову ситуацію вздовж кордону України та на тимчасово окупованих територіях Донбасу та Криму. Цього року Москва вже вдалася до двох загрозливих та безпрецедентно масштабних ескалацій", - зазначив голова МЗС.

За його словами, йдеться про масштабне стягнення військ до кордонів навесні та нові загрози вторгнення в Україні наприкінці цієї осені, які тривають і нині в Україну.

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