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Загроза вторгнення РФ триває досі, - Кулеба

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Загроза вторгнення РФ триває досі, - Кулеба

Україна постійно контактує з союзниками для стримування агресії Росії.

Про це під час брифінгу повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.

"Росія продовжує загострювати безпекову ситуацію вздовж кордону України та на тимчасово окупованих територіях Донбасу та Криму. Цього року Москва вже вдалася до двох загрозливих та безпрецедентно масштабних ескалацій", - зазначив голова МЗС.

За його словами, йдеться про масштабне стягнення військ до кордонів навесні та нові загрози вторгнення в Україні наприкінці цієї осені, які тривають і нині в Україну.

Також читайте: У 2021 році з полону за кордоном звільнили 37 українців, - Кулеба

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+7
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17.12.2021 12:23
+3
Як тільки в Києві знову запанує хаос, так і чекайте братішек асвабадітелей в гості. Україну ніколи не завойовували, вірніше перед тим як її легко підгребсти під себе і розірвати її спочатку грабували до нитки, продавали та зраджували внутрішні вороги, а вже потм зовнішні використовували це у власних інтересах. Не так страшні зовнішні воші, як внутрішні гниди. Не було б останніх, то ніколи б інші цим не користувалися.
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17.12.2021 12:25
+2
Угроза вторжения россии в Украину будет всегда. Пока она не перестанет существовать как империя.
И Украину к этому должна быть готова -- всегда. А не сезонно или по настроению президента.
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17.12.2021 12:24
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І балкон може впасти на голову.. Заходу якось лячно, а наші вже звикли.
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17.12.2021 12:18 Відповісти
Ну я ж прошу, не наливайте ему больше.
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17.12.2021 12:19 Відповісти
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17.12.2021 12:23 Відповісти
Угроза вторжения россии в Украину будет всегда. Пока она не перестанет существовать как империя.
И Украину к этому должна быть готова -- всегда. А не сезонно или по настроению президента.
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17.12.2021 12:24 Відповісти
Як тільки в Києві знову запанує хаос, так і чекайте братішек асвабадітелей в гості. Україну ніколи не завойовували, вірніше перед тим як її легко підгребсти під себе і розірвати її спочатку грабували до нитки, продавали та зраджували внутрішні вороги, а вже потм зовнішні використовували це у власних інтересах. Не так страшні зовнішні воші, як внутрішні гниди. Не було б останніх, то ніколи б інші цим не користувалися.
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17.12.2021 12:25 Відповісти
добродію міністре , так Si vis pacem, para bellumлат. - «Хочешь мира - готовься к войне») актуально завжди ....- але і тримати "стадо" в стадії шоку ...- це теж не буде працювати постійно ...- так як пУтлер уже і так напав та воюе - гібридно ...., а про "повномасштабне та "лобове"" , то я вас трошки розчарую- не буде його ....- не буде його до того моменту поки наші ЗС не підуть на ті гребані анклави відкритою зачисткою....
І так , ми всі знаем та розуміем , що наші ЗС на сьогодні спроможні знести ту сепарню за 2-3 тижні та вийти на наш Кордон із кацапіею....- знае про це і пУтдер - тому і підтягнув армаду....
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17.12.2021 12:28 Відповісти
Путін бере там де є слабке місце. Він діє по канонах книги Сунь Цзи "Мистецтво війни", де сказано не потрібно знищувати свого ворога або того, кого ти хочеш завоювати майбутнього раба, в цьому є ризики і мало здорового глузду , а потрібно ворога ослаблювати через корупцію, підкуп, шантаж та залякування і підгрібати його під себе живим, а потім гнати його в авангарді на інші землі і народи.
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17.12.2021 12:38 Відповісти
відносно корупції то наші ще кацапів научать ...
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17.12.2021 12:42 Відповісти
То да, тому і ходимо 1000 років по ганебному замкнутому колу.
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17.12.2021 12:46 Відповісти
Бо по цьому ганебному явищі, як корупція в нас у голові більшості дійсно ні царя ні Бога, в кацапів є хоча б царь, який всю корупцію підгрібає під себе. А в нас народ "свободолюбивий", любить в цьому лайні побарахтатися від низу до верху, тільки ця "свобода" завжди таким боком вилазить, що потім залишається тільки про неї сльозливо співати...
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17.12.2021 12:51 Відповісти
це азійщина - вона на генетичному - результат 300 річного правління кацапо- недоімперії.
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17.12.2021 12:57 Відповісти
Так, тільки це результат трохи більше ніж трьохсотлітньої історії......
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17.12.2021 13:36 Відповісти
Народ , а ничего , что есть спутники , и другие видьі разведки ? США и ЕС не на ровном месте забили тревогу , подготовку к масштабному вторжению скрьіть невозможно . Єто не Крьім , где "проспало" СБУ , за переход в ФСБ.
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17.12.2021 12:45 Відповісти
Загроза триває? Військовий зазнав поранення ? -перли від ЦЕНЗОРнет
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17.12.2021 13:20 Відповісти
надо срочно военный сбор увеличить до 50%
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17.12.2021 14:14 Відповісти
 
 