НАЗК викликає Шкарлета для пояснення порушень у декларації

20 — 24 грудня Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) запрошує 15 осіб для надання пояснень про можливі порушення вимог Законів України "Про запобігання корупції" та "Про політичні партії в Україні".

Про це йдеться у повідомленні на сайті НАЗК, передає Цензор.НЕТ.

Так, у зв’язку з ознаками недостовірних відомостей у декларації запрошуються:

Андрій Глазков, перший заступник Голови Державної служби морського та річкового транспорту України;

Владислав Петренко, колишній керівник апарату Лохвицького районного суду Полтавської області;

Сергій Шкарлет, Міністр освіти й науки України.

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Крім того через невиконання законних вимог НАЗК запрошується ще 2 особи.

Також 21 грудня через невиконання законних вимог НАЗК запрошується Олег Невада, керівник політичної партії "Наш край".

Щоби з’ясувати обставини можливих порушень порядку подання фінансової звітності, для надання пояснень 24 грудня запрошується керівник політичної партії "Відродження" Людмила Кошара.