Непризначення керівника САП до кінця року фактично означатиме перемогу корупції в Україні, - голова НАЗК Новіков

У НАЗК впевнені у призначенні нового керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) до кінця 2021 року. У разі, якщо цього не відбудеться, це означатиме перемогу корупції в країні.

Про це заявив голова Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) Олександр Новікову четвер на брифінгу у Києві, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Непризначення керівника САП - частина корупційної стратегії, тому що керівник САП є ключовим у забезпеченні того, що президент обіцяв у своїй програмі, обіцяли парламент та уряд", - сказав Новіков.

"Оскільки у конкурсній комісії є представники від генерального прокурора - міжнародні експерти, є представники від парламенту, який обіцяв виборцям перемогу над корупцією, то ми впевнені в НАЗК, що до кінця цього року антикорупційного прокурора буде призначено. Усі гілки влади обіцяли це українському суспільству", додав він.

"Непризначення антикорупційного прокурора фактично означатиме... перемогу корупції в Україні", - резюмував голова НАЗК.

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