Непризначення керівника САП до кінця року фактично означатиме перемогу корупції в Україні, - голова НАЗК Новіков
У НАЗК впевнені у призначенні нового керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) до кінця 2021 року. У разі, якщо цього не відбудеться, це означатиме перемогу корупції в країні.
Про це заявив голова Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) Олександр Новікову четвер на брифінгу у Києві, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Непризначення керівника САП - частина корупційної стратегії, тому що керівник САП є ключовим у забезпеченні того, що президент обіцяв у своїй програмі, обіцяли парламент та уряд", - сказав Новіков.
"Оскільки у конкурсній комісії є представники від генерального прокурора - міжнародні експерти, є представники від парламенту, який обіцяв виборцям перемогу над корупцією, то ми впевнені в НАЗК, що до кінця цього року антикорупційного прокурора буде призначено. Усі гілки влади обіцяли це українському суспільству", додав він.
"Непризначення антикорупційного прокурора фактично означатиме... перемогу корупції в Україні", - резюмував голова НАЗК.
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Если нет, то организуйте, желательно Израилем, тогда и реформы быстро произойдут, и врагов из жопоблока на столбах развесят, и территория Украины значительно увеличится...
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Временная поверенная США в Украине Кристина Квин призывает Киев избрать руководителя САП до конца года. https://www.facebook.com/zelenskiy95?__cft__[0]=AZWG5VC9kG59V5oHtlTZzVUUIWfyx-9f966ejZmkWL_8H1ianBxu81zbrNgD9s_X0zvrbxWd0ASnXEOfcCGtecXBgIpOx0owysjV4DUT4-r_Hvtm2sWcYXK1U92vW1BvDRE&__tn__=-]K-R Володимир Зеленський полностью поддерживает этот призыв. Поэтому члены комиссии по выбору руководителя САП Елена Бусол, Евгений Соболь и Андрей Гуджал, которые отобраны по квоте власти, регулярно срывают отбор.
Ну, что сказать? Лицемерие, тупость и цинизм в одном флаконе стали отличительной чертой нашей власти. Браво, Владимир Александрович!