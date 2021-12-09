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Новини
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Непризначення керівника САП до кінця року фактично означатиме перемогу корупції в Україні, - голова НАЗК Новіков

Непризначення керівника САП до кінця року фактично означатиме перемогу корупції в Україні, - голова НАЗК Новіков

У НАЗК впевнені у призначенні нового керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) до кінця 2021 року. У разі, якщо цього не відбудеться, це означатиме перемогу корупції в країні.

Про це заявив голова Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) Олександр Новікову четвер на брифінгу у Києві, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Непризначення керівника САП - частина корупційної стратегії, тому що керівник САП є ключовим у забезпеченні того, що президент обіцяв у своїй програмі, обіцяли парламент та уряд", - сказав Новіков.

"Оскільки у конкурсній комісії є представники від генерального прокурора - міжнародні експерти, є представники від парламенту, який обіцяв виборцям перемогу над корупцією, то ми впевнені в НАЗК, що до кінця цього року антикорупційного прокурора буде призначено. Усі гілки влади обіцяли це українському суспільству", додав він.

"Непризначення антикорупційного прокурора фактично означатиме... перемогу корупції в Україні", - резюмував голова НАЗК.

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Автор: 

корупція (4678) САП (2210) НАЗК (1683) Новіков Олександр (87)


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Топ коментарі
+7
Ой, а кто это говорит?! Чувак, который не нашёл ничего предосудительного в оффшорах Зеленского и Баканова?!
Дяденька, Вы или трусы наденьте или крестик снимите!
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09.12.2021 14:51
+6
В данный момент её нельзя победить , разве что возглавить .
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09.12.2021 14:46
+6
Победить коррупцию в Украине? Лучший анекдот года.
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09.12.2021 15:17
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В данный момент её нельзя победить , разве что возглавить .
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09.12.2021 14:46 Відповісти
Пахан и возглавил.
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09.12.2021 15:24 Відповісти
Я никак не пойму, найдите Мураева, так есть у нас внешнее управление или нет?
Если нет, то организуйте, желательно Израилем, тогда и реформы быстро произойдут, и врагов из жопоблока на столбах развесят, и территория Украины значительно увеличится...
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09.12.2021 14:49 Відповісти
Ой, а кто это говорит?! Чувак, который не нашёл ничего предосудительного в оффшорах Зеленского и Баканова?!
Дяденька, Вы или трусы наденьте или крестик снимите!
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09.12.2021 14:51 Відповісти
А вы про какое-то НАТО, тут сплошное ворье при власти!
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09.12.2021 15:06 Відповісти
Боюся що легко передбачити буде призначено чи ні. Всі зацікавлені сторони в цьому питанні одностайні)
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09.12.2021 15:16 Відповісти
Победить коррупцию в Украине? Лучший анекдот года.
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09.12.2021 15:17 Відповісти
В ЕС сравнили коррупцию в Украине с эпидемией коронавируса.
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09.12.2021 15:20 Відповісти
не перемагала, не перемагала, а то раптом раз - і перемогла!
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09.12.2021 15:19 Відповісти
Шо Воно мэлэ? Даже не прочел его бред. Вот это факт, так факт.
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09.12.2021 15:20 Відповісти
Вас типа Антикоррупционеров столько нашпокали с бешенным финансированием. а толку НОЛЬ! Саботаж...И живете вы уже не хуже чем Коррупционеры судя по авто, маеткам. ресторанам. бутикам и курортам где отдыхаете.....
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09.12.2021 15:24 Відповісти
Голобородьки везде...,во всех дырках и затычках...,как говорил когда то Андоей Пионковский,в Сссре власть принадлежала "троечникам",сейчас власть захвачена "двоечниками" покупавшими дипломы о высшем образовании в подземных переходах Метро... и на стоянках Такси...
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09.12.2021 15:25 Відповісти
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09.12.2021 15:30 Відповісти
А где же наш ВАВАН с его обещаниями, или (как говорят) обещаного три года ждут?
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09.12.2021 15:53 Відповісти
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https://www.facebook.com/borislav.bereza/posts/7308804105812299?__cft__[0]=AZWG5VC9kG59V5oHtlTZzVUUIWfyx-9f966ejZmkWL_8H1ianBxu81zbrNgD9s_X0zvrbxWd0ASnXEOfcCGtecXBgIpOx0owysjV4DUT4-r_Hvtm2sWcYXK1U92vW1BvDRE&__tn__=%2CO%2CP-R 4 ч. ·



Временная поверенная США в Украине Кристина Квин призывает Киев избрать руководителя САП до конца года. https://www.facebook.com/zelenskiy95?__cft__[0]=AZWG5VC9kG59V5oHtlTZzVUUIWfyx-9f966ejZmkWL_8H1ianBxu81zbrNgD9s_X0zvrbxWd0ASnXEOfcCGtecXBgIpOx0owysjV4DUT4-r_Hvtm2sWcYXK1U92vW1BvDRE&__tn__=-]K-R Володимир Зеленський полностью поддерживает этот призыв. Поэтому члены комиссии по выбору руководителя САП Елена Бусол, Евгений Соболь и Андрей Гуджал, которые отобраны по квоте власти, регулярно срывают отбор.

Ну, что сказать? Лицемерие, тупость и цинизм в одном флаконе стали отличительной чертой нашей власти. Браво, Владимир Александрович!
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09.12.2021 18:04 Відповісти
 
 