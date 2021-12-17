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Безвіз діє для українців у 108 країнах світу, - Кулеба

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Безвіз діє для українців у 108 країнах світу, - Кулеба

Станом на грудень 2021 року, українці мають право в’їжджати у спрощеному порядку до 160 країн світу, безвізовий режим діє зі 108 державами та територіями.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час онлайн-брифінгу.

"У 2021 році попри багато перешкод ми розширили свободу подорожей для українців і продовжуємо працювати над новими безвізами. Станом на грудень 2021 року, громадяни України мають право в’їжджати у спрощеному порядку до 160 країн світу, безвіз - до 108 держав і територій, до 52 країн - за спрощеною процедурою електронної візи або візи по прибуттю", - сказав він.

Кулеба поінформував, що у 2021 році Україна уклала та розширила шість безвізів, набули чинності чотири міжнародні договори України у сфері лібералізації візового режиму з Гренадою, з Сербією, з Перу, з Сент-Вінсент і Гренадинами; Франція та Нідерланди розширили дію безвізу для українців на свої заморські території.

Голова МЗС також відзначив, що онлайн-карту міністерства для подорожей з часу запуску влітку минулого року українці переглянули 14,7 млн разів, щодня нею користуються 35-40 тисяч користувачів.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Кому він по великому рахунку потрібен?
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17.12.2021 14:29 Відповісти
Мені він потрібен. І чим більше країн стануть безвізовими - тим краще.
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17.12.2021 14:35 Відповісти
Судячи по кількості тих, хто ним скористався, більшості українців потрібен... А Омельянов явно не українець?
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17.12.2021 19:10 Відповісти
А толку. За какие шиши туда ехать.
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17.12.2021 14:29 Відповісти
А, вы посмотрите количество вылетов на сайте Борисполя каждый день))
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17.12.2021 15:25 Відповісти
Ага, Італія от на днях прикрила безвіз... А сусідка мала на Різдво летіти туди!
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17.12.2021 14:29 Відповісти
"безвіз - до 108 держав "
зеідіотизм - тільки в одній, Україні
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17.12.2021 14:52 Відповісти
Это радует, хорошая работа нашего МИД. Очень удобно, когда реально с этим сталкиваешься.
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17.12.2021 16:01 Відповісти
Дивно, що Порошенка у Безвізі для українців ще не звинуватили....
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17.12.2021 19:08 Відповісти
 
 