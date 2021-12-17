Апеляційний суд залишив Медведчука під домашнім арештом

Київський апеляційний суд відмовився скасувати запобіжний захід у вигляді домашнього арешту голові політради партії ОПЗЖ Віктору Медведчуку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне".

Відповідне рішення було ухвалене під час засідання 17 грудня.

Попереднє засідання планувалося провести 6 грудня, однак його довелося скасувати, оскільки Медведчук не з’явився до суду. Сторона захисту запевнила, що політик не отримав повістки до суду й на додачу нещодавно перехворів на COVID-19.

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