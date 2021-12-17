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Апеляційний суд залишив Медведчука під домашнім арештом

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Апеляційний суд залишив Медведчука під домашнім арештом

Київський апеляційний суд відмовився скасувати запобіжний захід у вигляді домашнього арешту голові політради партії ОПЗЖ Віктору Медведчуку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне".

Відповідне рішення було ухвалене під час засідання 17 грудня.

Попереднє засідання планувалося провести 6 грудня, однак його довелося скасувати, оскільки Медведчук не з’явився до суду. Сторона захисту запевнила, що політик не отримав повістки до суду й на додачу нещодавно перехворів на COVID-19.

Читайте: Медведчук залишається одним із власників каналу "1+1" разом із Коломойським

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+1
Чого ж тоді при Поросі він навіть дома не сидів а купляв канали, піарився, і їздив в ОП літав в Москву?
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17.12.2021 14:48
+1
Мабуть вашій дурній голові це не зрозуміти.
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17.12.2021 14:55
+1
Злі судді, мов фашисти, катують домашнім арештом чеснєйшого "патріота" олігарчика, який ледь зібрав пару копійок грошенят і разом з таким же олігарчиком Бенєй, купили телеканал "1+1" для бідного-пребідного президента і його команди "квартал 95".
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17.12.2021 14:56
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17.12.2021 14:41 Відповісти
Я фігею, за тими звенувачинями і дома, а за надпис на заборі строк....імітація боротьби з 5 колоною триває, при тому що частина їх це оточення Зе!🤬
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17.12.2021 14:44 Відповісти
Чого ж тоді при Поросі він навіть дома не сидів а купляв канали, піарився, і їздив в ОП літав в Москву?
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17.12.2021 14:48 Відповісти
купляв канали він при зелє
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17.12.2021 14:49 Відповісти
У кому ти тут лапшу вішаєш ?

канал 112 - Тарас Козак купив в грудні 2018 року

канал NewsOne - Тарас Козак купив в жовтні 2018 року

канал ZIK - Тарас Козак купив в червні 2019 року (до того власник Димінський - регіонал)

і навіть до того моменту коли він їх купив вони всервіно були в зоні впливу ОПЗЖ і Медведчука вони засирали медіа простір від 2014 року і нічого їм не було

а може ще пригадати нафтопродуктопровід «Самара - Західний напрям» який перейшов у власність Медведчука в 2015 році ?
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17.12.2021 15:13 Відповісти
Мабуть вашій дурній голові це не зрозуміти.
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17.12.2021 14:55 Відповісти
це як щуку покарали,та кинули в озеро...
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17.12.2021 14:51 Відповісти
...а потім й надалі її там залишають...
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17.12.2021 14:52 Відповісти
Злі судді, мов фашисти, катують домашнім арештом чеснєйшого "патріота" олігарчика, який ледь зібрав пару копійок грошенят і разом з таким же олігарчиком Бенєй, купили телеканал "1+1" для бідного-пребідного президента і його команди "квартал 95".
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17.12.2021 14:56 Відповісти
Если без браслета---то лафа продолжается конечно. Кто там контролирует? Жизнь удалась!
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17.12.2021 15:06 Відповісти
"Поліція Києва одягла на Медведчука електронний засіб контролю і він перебуває, згідно з рішення суду, під домашнім арештом".

14 травня 2021 року
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17.12.2021 15:15 Відповісти
Поверим полиции Киева. Я бы на шею одел ему. И не браслет.
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17.12.2021 15:21 Відповісти
 
 