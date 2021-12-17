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Апеляційний суд залишив Медведчука під домашнім арештом
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Київський апеляційний суд відмовився скасувати запобіжний захід у вигляді домашнього арешту голові політради партії ОПЗЖ Віктору Медведчуку.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне".
Відповідне рішення було ухвалене під час засідання 17 грудня.
Попереднє засідання планувалося провести 6 грудня, однак його довелося скасувати, оскільки Медведчук не з’явився до суду. Сторона захисту запевнила, що політик не отримав повістки до суду й на додачу нещодавно перехворів на COVID-19.
Топ коментарі
+1 Oleksandr Grabarovskyi
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+1 Tommy Lee
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показати весь коментар17.12.2021 14:56
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канал ZIK - Тарас Козак купив в червні 2019 року (до того власник Димінський - регіонал)
і навіть до того моменту коли він їх купив вони всервіно були в зоні впливу ОПЗЖ і Медведчука вони засирали медіа простір від 2014 року і нічого їм не було
а може ще пригадати нафтопродуктопровід «Самара - Західний напрям» який перейшов у власність Медведчука в 2015 році ?
14 травня 2021 року