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Новини
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Медведчук залишається одним із власників каналу "1+1" разом із Коломойським

Медведчук залишається одним із власників каналу

У пресслужбі "1+1 медіа" запевняють, що у частках власності фізичних осіб не відбулось жодних змін, безпосередні та кінцеві власники також не змінились.

Про це розказали у відповідь на запитання "Детектора медіа", інформує Цензор.НЕТ.

В оновленій структурі власності від 14 квітня 2021 року замість компанії Bolvik Ventures LTD, контролерами якої були Ігор Суркіс (з часткою 33,34 %), Леонід Ашкеназі (з часткою 33,33 %) та Оксана Марченко (з часткою 33,33 %), з’явилась кіпрська компанія Charlane limited. 33,3% цієї компанії через Kirena holdings Ltd та через ТОВ "Інвестиційна компанія "Гармонія"" належать Оксані Марченко. Дружина українського політика Віктора Медведчука є бенефіціаром ТОВ "Інвестиційна компанія "Гармонія"". Утримувачем акцій ще 66,7% згаданої Charlane limited є громадянка Кіпру Елена Кореліду, на яку у 2019 році була записана участь у активі Ігоря Суркіса (Акціонерне товариство "Акцент-Банк").

"З метою підвищення прозорості структури власності у групі 1+1 media навесні 2021 року було змінено частину компаній – опосередкованих власників. Безпосередні та кінцеві власники ТОВ "ТРК "Студія 1+1" не змінились. Також не відбулося жодних змін у частках власності фізичних осіб, – зазначили у пресслужбі. – Для 1+1 media важливо, щоб діяльність компанії була впорядкована відповідно до чинного законодавства, інформація про структуру власності була доступна у реєстрах всіх країн задля запобігання маніпуляцій громадською думкою. Це відкритість і чесність, яку мають демонструвати всі сучасні медіа-бізнеси".

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Медведчук залишається одним із власників каналу 1+1 разом із Коломойським 01

Нагадаємо, із декларації народного депутата від "Опозиційної платформи – За життя" Віктора Медведчука за 2019 рік стало відомо, що його дружина Оксана Марченко є кінцевою бенефіціарною власницею офшорної компанії Bolvik Ventures Ltd, яка опосередковано володіє частками каналів "1+1", "2+2" і ТЕТ.

У лютому 2021 року Нацрада перевірила канали групи "1+1" щодо наявності у структурі власності дружини Віктора Медведчука та не знайшла порушень. Регулятор отримав пояснення та документи щодо власності від компанії. Згідно із цими даними, частка компанії Bolvik Ventures Ltd у структурі власності "1+1" складає 24,51% і саме така частка належала Ігорю Суркісу.

Контролерами Bolvik Ventures Ltd є три фізичні особи: Ігор Суркіс (з часткою 33,34 %), Леонід Ашкеназі (з часткою 33,33 %) та Оксана Марченко (з часткою 33,33 %). Відповідно, частка володіння статутним капіталом кожної з фізичних осіб становить по 8%, що не є істотною участю і не відображається у структурі власності.

Автор: 

Коломойський Ігор (3122) Медведчук Віктор (1706) 1+1 (171) канал (115)


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Топ коментарі
+28
а прикинь уровень его идиотизма, когда оно реально верит в то, о чем пишет )
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09.12.2021 16:19
+21
Повія Мосійчук із своїми, такими ж як вона, гостями Г+Г і далі будуть квохтати про "співпрацю" медведчука із Порошенком.
А те, що медведчук разом із Бєнєю її сутенери, вона контуженим зомбоящиком не розкаже.
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09.12.2021 16:19
+17
борьба, она такая - на медведчукско/коломойском г+г прославляют зеЛоха офшорного))
Да и вообще - только ватники и пророссийские зебилы будут сейчас прославлять "борьбу зеленскага с алигархами"

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09.12.2021 16:18
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Президент Зеленский первый начал бороться с бандитами
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09.12.2021 16:09 Відповісти
Ось що мені подобається в Ооегі Петровичі так це його тонкий гумор 👏
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09.12.2021 16:12 Відповісти
а прикинь уровень его идиотизма, когда оно реально верит в то, о чем пишет )
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09.12.2021 16:19 Відповісти
Ну зате які гарні афоризми виходять з під його пера. 🙂
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09.12.2021 16:20 Відповісти
А також надзвичайно потужний інтелект.
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09.12.2021 16:32 Відповісти
Цензор, взагаоі, ГЕЙЗЕРУЄ такими кадрами з-за парєбріка, вони сюди злітаються, як мухи....
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09.12.2021 17:10 Відповісти
А в чому боротьба. Що цей игей оподаткував бабусь , які отримали по 1,5 га землі працюючи санітарками та медсестрами. А тепер платитимуть податок 1500 гривень за гектар із своєї мінімальної пенсії?
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09.12.2021 16:13 Відповісти
а хіба не за це вони голо совали, коли обирали цього зеЛоха офшорного?
воно ж прямо казало: "кінец епохі бідності - здесь можно хорошо прибарахлится, внукам хватит!", під одночасне запевнення його хозяїна-коломойского що "Дефолт та інфляція - єто хорошо!"
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09.12.2021 16:21 Відповісти
Пусть кушают не подавятся , все ,как им говнобородька на Г+Г обещал ! Голосовали за парня с народа , "хуже не будет '?
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09.12.2021 16:55 Відповісти
Гиря или штанга?
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09.12.2021 16:15 Відповісти
Это не правда!!! Всех бандитов уже давно поборол "спаравжній Презедент"!
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09.12.2021 16:16 Відповісти
тогда выходит "найвеличнійший лідер **********" зебленский - лох и пєсдун ?
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09.12.2021 16:30 Відповісти
борьба, она такая - на медведчукско/коломойском г+г прославляют зеЛоха офшорного))
Да и вообще - только ватники и пророссийские зебилы будут сейчас прославлять "борьбу зеленскага с алигархами"

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09.12.2021 16:18 Відповісти
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09.12.2021 16:18 Відповісти
Именно так Святая правда

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09.12.2021 16:51 Відповісти
Оце так схемка, на сторінку. А так то все Прозорро.
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09.12.2021 16:10 Відповісти
Це дійсно Г+Г...
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09.12.2021 16:12 Відповісти
Ватяний канал...
Фе.
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09.12.2021 16:15 Відповісти
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09.12.2021 16:56 Відповісти
Жуть . Популярный канал . Зеля , засунь себе своих "сватов" в ...
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09.12.2021 16:16 Відповісти
Канал,вылизующий задницу Организму круглосуточно,оказался ватно-олигархическим
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09.12.2021 16:47 Відповісти
в сраку. Як казав найвеличніший.
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09.12.2021 17:57 Відповісти
Повія Мосійчук із своїми, такими ж як вона, гостями Г+Г і далі будуть квохтати про "співпрацю" медведчука із Порошенком.
А те, що медведчук разом із Бєнєю її сутенери, вона контуженим зомбоящиком не розкаже.
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09.12.2021 16:19 Відповісти
Таки да

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09.12.2021 16:55 Відповісти
Ну що, 73%, побачили, як Володька Гундосович бореться з олігархами Медведчуком і Коломойським на їх каналі "1+1"? Медведчук на кічі, чи у своєму палаці? А генерали-герої Марченко і Павловський, реально ні за що сиділи і їм виставили бататомільйонні застави, герой АТО "Ріф"-Антоненко, дитячий лікар Кузьменко, медсестра Дугарь довго сиділи на кічі по сфальшованному вбивству Шеремета, а реальних вбивць так і ніхто не шукає, думають протитляти по цій справі і засудити наших героїв. А звинуватив їх на прес-конференції Володька Гундосович ще до вироку суда і підозр слідчих. Там ще купа різних справ, в яких вигадані судовою системою Гундоса підозрювані герої АТО. А цю всю халепу зробили ви, 73%, коли замість мізків, думали вухами і очами, дивлячись Голобородька і "сватів". Вам не соромно?
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09.12.2021 16:29 Відповісти
Ніт, не соромно. Вони взагалі цензор не читають бо "Скотів" дивляться.
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09.12.2021 18:14 Відповісти
в Армии нету снайперов что ли, чтобы угандошить олигархов и агентов России???
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09.12.2021 16:42 Відповісти
Тут надо осторожно подходить,что бы с водой-дитя,не выплеснуть.
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09.12.2021 16:44 Відповісти
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09.12.2021 16:45 Відповісти
Ну ведь могут же, когда хотят, культурно объяснить, что психологические проблемы пациентов им глубоко до пи*ды!
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09.12.2021 17:40 Відповісти
1 Медведчук + 1 Коломойский = Друзяки
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09.12.2021 16:54 Відповісти
Гешефтмахер ,
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09.12.2021 17:12 Відповісти
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09.12.2021 16:57 Відповісти
от души..
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09.12.2021 17:08 Відповісти
Зеленский говорил, что у олигархов не будет СМИ. Все врет и врет и врет...
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09.12.2021 17:00 Відповісти
Коломойский - не олигарх и не еврей. Мы это уже давно выяснили.
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09.12.2021 18:32 Відповісти
Главное, шо не Порошенко)
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09.12.2021 17:11 Відповісти
Вчера был в центре Днепра!!! Офигеть - новостройки , Торговые центры , тачки космос!!! Какя нах...й война!!!!!
Набрал конфет на елку в в фирменном магазине ROSHEN свежие вкусный!!!!
И так вкусно пахнет в этом магазине!!! Порошенко- конфеты , Зеленский - юмор и смех!!!
Вы ЛУЧШИЕ ПРЕЗИДЕНТЫ!!!!! СПАСИБО, что мы не россия МУЖИКИ!!!!
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09.12.2021 17:31 Відповісти
ПІДХОДИТЬ І ДЛЯ ГЛАДЯЧІВ Г + Г
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09.12.2021 20:18 Відповісти
 
 